В Москве начался суд над тридцать шестым обвиняемым по Болотному делу. Максима Панфилова арестовали весной нынешнего года, вопреки диагнозу "синдром Туретта" около полугода он провёл в СИЗО без лечения. После ухудшения состояния, Панфилова перевели на стационарное лечение и признали невменяемым. На первое заседание, помимо родственников и адвокатов, пришло три человека
Анна Борко пишет, что на первое заседание по Максиму Панфилову пришло 3 (три) человека, кроме родственников, защиты и репортёров. Тридцать шестой обвиняемый по Болотному делу, арестованный весной. У него синдром Туретта, полгода без лечения в СИЗО и перевод в стационар только после признания невменяемым.
Три человека пришли сегодня в суд к "болотнику" Максиму Панфилову. Еще была его мама Марина, Сергей Шаров-Делоне, который попытался стать общественным защитником подсудимого и четыре журналиста. 28 декабря 2016, Москва, четвертый год тянется бесконечное Болотное дело.
Началось с ходатайства обвинения о продлении срока содержания под стражей на 6 месяцев сразу и четырех ходатайств защиты: о допуске меня защитником, о закрытых заседаниях ввиду мед.данных, о приобщении заключения Ю.Савенко и об отказе от помещения Максима в клетку во время суда.
На свободу вышел "болотный" сиделец Алексей Гаскаров
С чем Лешу и его родных искренне поздравляю.
Три с половиной года за то, что сам был избит (помните знаменитое фото Алексея, где он на Болотной окровавленный стоит?) - печать позора на российское кривосудие.
Я с Лёшой лично незнаком. Мы никогда не общались. Однако, я твёрдо убежден, что это один из самых достойных людей не только в актуальной политике России, но и в её истории, потому что он эту историю и меняет. И я просто очень по-человечески за него рад. Как будто это касается лично меня. Впрочем, точно это "лично" касается всех нас. Жаль, что ещё идёт то время, когда выход из тюрьмы - это хорошая новость. Лучше бы хорошие новости были другими - без попадания в тюрьме сначала... но блин. Я, правда, просто очень рад. За Лёшу, его близких, друзей, единомышленников и за всех нас.
Сегодня вышел на свободу осуждённый по Болотному делу Алексей Гаскаров. Он отсидел 3,5 года в колонии по обвинению в "нападении" на избивавшего людей омоновца в полной экипировке. В качестве доказательств Следственный комитет предоставил свидетельства двух засекреченных ментов, неожиданно решивших опознать Алексея через год(!) после митинга 6 мая 2012 года на Болотной.
Важно: юридический ликбез. Со слов следователя все уже пишут, что новый болотник Панфилов "частично признал вину". Потом эти слова запишет судья в приговоре, что делать не имеет никакого права. Потому что "частичное признание вины" означает признание обвинения по одной из нескольких предъявленных статей. Статья 318 УК предполагает обязательное применение насилия к полицейскому. Максим признал, что взялся за шлем, а тот, будучи не застегнутым, соскользнул. Это хорошо видно на видео. Не ударил, не причинил боль. Т.е. статью не признал. Он пытался выкрикнуть это в суде, но намеренно искаженные слова уже полетели в эфир.
С нами постоянно играют в слова, подменяя эмоциями полное отсутствие в этих словах реального смысла. В данном случае - юридического.
Очередной "болотник". Максим Панфилов из Астрахани, парень с серьезным и редким заболеванием нервной системы, фактически - инвалид. Вчера обманом его из дома потащили якобы в "опорный пункт", не дав собраться, а главное - взять таблетки. Вместо "опорного пункта" посадили на самолет и доставили в Москву. В тюрьму. Сегодня он и адвокаты просили суд закрыть процесс, чтобы обсудить с матерью детали его диагноза. Обычная правовая этическая норма в таких делах. Прокурор и следователь поддержали - суд отказал. Обсуждали прилюдно. Просили дать 72 часа, чтобы доставить из Астрахани медицинские документы и договориться с квартирой в Москве для домашнего ареста. Судя Левашова снова отказала, утвердив тюремное заключение. Слов нет. Не спрашивайте, зачем ИМ все это, просто вспомните историю Михаила Косенко...
Прямо сейчас следователь Уранов отказывается допустить адвоката Марию Куракину с ордером на руках к ее подзащитному Максиму Панфилову. Вопреки всем законам. Мария Куракина поехала отвозить жалобу в Генпрокуратуру.
По новой информации суд будет завтра в 11:00
Утром у него в квартире в Астрахани прошел обыск, его увезли в отдел полиции, а затем на самолете доставили в Москву. Около 13:00 он находился в аэропорту Шереметьево. Информации о том, в каком статусе находится Панфилов, не поступало. По последним данным, его везут в Басманный суд для избрания меры пресечения.
Наконец выходит из тюрьмы Саша Марголин. Это отличная новость для всех, но прежде всего для всей его семьи. Для его благородного папы, замечательной мамы. Для его жены Лены, которая как скала, и для двух его чудесных дочек. Они держались с невероятным достоинством всё это время. Хочется выразить бесконечное уважение всем им, у них сегодня настоящий праздник.
Рязанский районный суд удовлетворил ходатайство об УДО фигуранта "болотного дела" Александра Марголина. Поскольку прокурор поддержал ходатайство об УДО, обжалования, скорее всего, не будет и через 10 дней решение вступит в силу и Александр выйдет на свободу. Отличная новость! Напоминаю, что по "болотному делу" в заключении по-прежнему находятся Сергей Кривов, Алексей Гаскаров, Сергей Удальцов, Леонид Развозжаев, Дмитрий Ишевский, Иван Непомнящих и Дмитрий Бученков. Ждем их освобождения и освобождения всех политзаключенных.
Был у Вани Непомнящих в Бутырке. Ваня в полном порядке, абсолютно живой. Занмается с сокамерниками английским (в роли преподавателя), придумали развлечение типа пинг-понга и, как говорит, кучу времени занят ответами на письма. С едой, говорит, завалили - еле успевают съедать. Сейчас в Бутырке тепло, в камере тоже. Говорили о самом разном. В первую очередь его интересуют новости от нас.
Через десять дней выйдет на свободу по УДО и обнимет своих близких еще один из моих любимых арестантов, узников Болотного дела, - Александр Марголин, чьи интеллект, чувство юмора, спокойствие и умение достойно вести себя в неволе всегда вызывали мое уважение. Так странно... ощущение как будто не просто их срок был прожит рядом, но и большая часть жизни. Не эпизод, серьезный фрагмент.
Очередной приговор по Болотному делу. Прокурор просил Ивану 3,5 года. Столько же длятся преследования простых русских людей, вышедших на демонстрацию и попавших на Болотной площади под озверевший ОМОН.