Я с Лёшой лично незнаком. Мы никогда не общались. Однако, я твёрдо убежден, что это один из самых достойных людей не только в актуальной политике России, но и в её истории, потому что он эту историю и меняет. И я просто очень по-человечески за него рад. Как будто это касается лично меня. Впрочем, точно это "лично" касается всех нас. Жаль, что ещё идёт то время, когда выход из тюрьмы - это хорошая новость. Лучше бы хорошие новости были другими - без попадания в тюрьме сначала... но блин. Я, правда, просто очень рад. За Лёшу, его близких, друзей, единомышленников и за всех нас.