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Посты по теме
Хроники Болотного дела
Хроники Болотного дела
blogСветлана Сидоркина
13.10 12:26 |  число просмотров 1476
Бученкову Дмитрию предъявлено окончательное обвинение по ч.1 ст.318 и ч.2 ст.212 УК РФ. Диме вменяют 6 эпизодов (больше всех болотников), 7 потерпевших, из них 6 полицейских и ООО "ЭкоУниверсал"
 
Письмо Андрея Непомнящих, отца политзека
Письмо Андрея Непомнящих, отца политзека
www.facebook.com
4.01 12:29 |  число просмотров 3176
В моем телефоне сотня с лишним номеров людей, с которыми я так или иначе знаком. Знаете, сколько мне позвонили с момента ареста моего сына-"болотника"? Четверо
 
У нас на 99,9% новый фигурант "болотного дела"
У нас на 99,9% новый фигурант "болотного дела"
blogSergey Smirnov
3.12 10:31 |  число просмотров 1891
Прошло три с половиной года уже, а они продолжают искать и сажать. Совсем недавно взяли человека за сход по Навальному. Теперь вот, видимо, арест по Болотке. Есть все основания полагать, что в СИЗО, хотя тут, надеюсь, я ошибаюсь
 
Новый фильм НТВ "Патологоанатомия протеста"
Новый фильм НТВ "Патологоанатомия протеста"
blogАлександр Морозов
3.09 12:44 |  число просмотров 3209
Сказать: "Так я и думал, что Леня - ссучится"? Или отнестись к этому как сами диссиденты относились к сломненным товарищам... то есть со скорбным сочувствием?
 
Еще один список Болотной
Еще один список Болотной
blogDmitry Borko
21.10 15:07 |  число просмотров 1816
В документе кружочками помечены Акименков и Каменский. Их и сажали. Много известных политических активистов. А вот до Стронгиной руки у них дошли только в "третьей волне"
 
Репортажи по теме
Аукцион в поддержку узников 6-го мая
Аукцион в поддержку узников 6-го мая
31.07 10:33 | число просмотров 930
blogmartin
 
Вторая годовщина митинга на Болотной площади
Вторая годовщина митинга на Болотной площади
7.05 12:48 | число просмотров 909
blogphoto-belkin
 
Задержания у Замоскворецкого суда в Москве
Задержания у Замоскворецкого суда в Москве
24.02 16:20 | число просмотров 1055
blogvarlamov
 
Оглашение приговора по делу #6мая
Оглашение приговора по делу #6мая
22.02 14:11 | число просмотров 989
blogМария Перфильева
 
Болотные в Никулинском
Болотные в Никулинском
11.11 22:36 | число просмотров 915
blogАлександр Барошин
 
Деградация правосудия
Деградация правосудия
9.10 10:12 | число просмотров 1490
blogirek-murtazin
 
Публичные слушания по делу 6 мая
Публичные слушания по делу 6 мая
23.04 10:59 | число просмотров 1140
blogIrena Nesterova
 
Пробежка в поддержку политзаключенных
Пробежка в поддержку политзаключенных
26.01 21:38 | число просмотров 1239
blogmartin
 
Митинг в поддержку политзаключенных
Митинг в поддержку политзаключенных
31.10 00:02 | число просмотров 1171
bloged-glezin
 
«Болотное дело» — в клубе АртеFaq
«Болотное дело» — в клубе АртеFaq
26.08 11:26 | число просмотров 1381
blogДмитрий Шатохин
 
Обыски у оппозиции: люди в черном
Обыски у оппозиции: люди в черном
12.06 14:57 | число просмотров 1393
blogal-31f
 
Статьи по теме
Интервью Алексея Гаскарова, вышедшего на свободу после 3,5 лет ареста
Интервью Алексея Гаскарова, вышедшего на свободу после 3,5 лет ареста
Олеся Герасименко, Алексей Гаскаров
3.11 10:50 |  число просмотров 2368
"Многие спрашивают, займусь ли я политикой. Но какая сейчас политика?"
 
Максим Панфилов: "Передайте маме, что я ее люблю"
Максим Панфилов: "Передайте маме, что я ее люблю"
Зоя Светова, Максим Панфилов
12.04 11:01 |  число просмотров 4522
Новый фигурант "Болотного дела" рассказал, как его привезли в Москву из Астрахани и почему задержание и арест стали для него шоком, а содержание в СИЗО может превратиться в пытку
 
Фильм про оппозицию может обернуться новым процессом по "болотному делу"
Фильм про оппозицию может обернуться новым процессом по "болотному делу"
Дарья Гармоненко
3.09 11:32 |  число просмотров 3058
Юристы ждут нового витка репрессий и новых приговоров по нашумевшему процессу
 
"Сейчас на зоне любят Путина"
"Сейчас на зоне любят Путина"
Илья Азар, Степан Зимин
27.06 11:39 |  число просмотров 3689
Интервью первого вышедшего по УДО "болотного узника" Степана Зимина
 
Боец ОМОНа Мценского уезда
Боец ОМОНа Мценского уезда
Мария Климова, Егор Сковорода
8.10 18:27 |  число просмотров 1762
Суд вынес приговор бывшему сотруднику ОМОНа из Москвы Игорю Тарасову, который в Мценске пьяным избил и нанес оскорбления сотруднику транспортной полиции. Ранее именно Игорь Тарасов в суде по "болотному делу" выступал как потерпевший
 
Моя первая брачная ночь
Моя первая брачная ночь
Анна Карпова
9.08 12:20 |  число просмотров 2337
Свою первую брачную ночь я представляла себе по-другому. На соседнем диване засыпала Аня, одна из моих будущих подружек невесты на моей будущей, настоящей, вольной свадьбе. — Слушай, что мне делать с моим «свадебным» платьем? Я в нем была, когда моего мужа уводил конвой по коридорам Бутырки...
 
Выйти замуж в СИЗО
Выйти замуж в СИЗО
Анна Карпова
16.07 10:52 |  число просмотров 1732
Невеста политзаключенного Алексея Гаскарова о том, как подать заявление в СИЗО и ЗАГС
 
Алексей Полихович: "Ничего общего с иконами Сталина"
Алексей Полихович: "Ничего общего с иконами Сталина"
Алексей Полихович
3.06 15:39 |  число просмотров 1295
Письмо политического заключенного Алексея Полиховича — о попытках спекулировать на "болотном деле"
 
"Болотное дело" пошло на третий срок
"Болотное дело" пошло на третий срок
Андрей Козенко
15.05 11:59 |  число просмотров 1358
Судья Наталья Сусина начинает допрос Алексея Гаскарова – самого известного из четверых подсудимых...
 
Процесс Удальцова-Развозжаева
Процесс Удальцова-Развозжаева
Отдел расследований
13.03 19:37 |  число просмотров 1254
Свидетель Константин Лебедев заявил, что беспорядки на Болотной устроила "либеральная хунта"
 
Болотное дело: умри ты сегодня, а я завтра
Болотное дело: умри ты сегодня, а я завтра
Олег Кашин
20.02 19:34 |  число просмотров 1708
Крупнейший политический судебный процесс постсоветской России заканчивается в темном замоскворецком углу
 
"Ты указан как террорист"
"Ты указан как террорист"
Павел Никулин
5.02 12:38 |  число просмотров 1776
Объявленный в розыск по "Болотному делу" антифашист Филипп Гальцов получил политическое убежище в Швеции. Он рассказал, как получал статус беженца, находясь на Украине, и как российские власти объявили его международным террористом
 
"Внутренне готов к любому исходу"
"Внутренне готов к любому исходу"
Константин Новиков
3.02 20:52 |  число просмотров 1239
Лидер несистемных левых Сергей Удальцов, находящийся под домашним арестом, дал интервью Газете.Ru
 
Денис ЛУЦКЕВИЧ: Любое решение суда по нашему делу — это провал для власти
Денис ЛУЦКЕВИЧ: Любое решение суда по нашему делу — это провал для власти
Юлия Полухина
18.01 16:09 |  число просмотров 1869
"Узник Болотной" — о суде, приговоре и моральной победе
 
Андрей БИЛЬЖО: Страдает сама психиатрия
Андрей БИЛЬЖО: Страдает сама психиатрия
Лариса Малюкова
17.12 17:31 |  число просмотров 2199
Известного художника-карикатуриста вызвали «на ковер». Заступаться за фигурантов «Болотной» стало неэтично?
 
Эстония Рыбаченко не поддерживает
Эстония Рыбаченко не поддерживает
Наталья Джанполадова
10.12 15:30 |  число просмотров 1333
Фигурантка "болотного дела" Анастасия Рыбаченко о надеждах на помощь эстонских властей и о своих дальнейших планах
 
Эстония отказалась заступиться за фигурантку "Болотного дела"
Эстония отказалась заступиться за фигурантку "Болотного дела"
9.12 14:50 |  число просмотров 1300
Эстонские власти не стали заступаться за активистку "Солидарности" Анастасию Рыбаченко, объявленную российскими властями в международный розыск
 
"Болотное дело" упадочно и порочно
"Болотное дело" упадочно и порочно
Ольга Кузьменкова
8.12 12:05 |  число просмотров 1622
Мария Баронова, ровно два года назад пришедшая в зарождающееся протестное движение, подводит его итоги: не получится ничего и никогда
 
Болотная заговорила
Болотная заговорила
Олег Кашин
23.10 15:36 |  число просмотров 1402
Олег Кашин о письме политзаключенного Ильи Гущина
 
"Мы ничем таким карательным не занимаемся..."
"Мы ничем таким карательным не занимаемся..."
Зоя Светова
14.10 12:07 |  число просмотров 1240
Эксперт Института Сербского психиатр Софья Осколкова, признавшая Михаила Косенко невменяемым, не запомнила своего пациента
 
Гособвинение потребовало принудительного лечения
Гособвинение потребовало принудительного лечения
Селиванова Екатерина
2.10 22:26 |  число просмотров 1425
Михаил Косенко: «В России режим восточного типа – сытая жизнь в обмен на свободу»
 
Михаилу Косенко так и не дали попрощаться с мамой
Михаилу Косенко так и не дали попрощаться с мамой
Ксения Косенко, Михаил Ходорковский
11.09 13:39 |  число просмотров 1280
Звонок из редакции Ксении Косенко и обращение Михаила Ходорковского к узникам Болотной
 
"Болотное дело" прирастет "Манежным"
"Болотное дело" прирастет "Манежным"
16.07 11:28 |  число просмотров 1339
В уголовном деле о беспорядках 6 мая прошлого года может появиться новый эпизод. По данным "НГ", следователи проверяют оппозиционеров, задержанных в тот день на Манежной площади, которые "отвлекали силы полиции" от других протестующих
 
День и час вашей казни
День и час вашей казни
Ольга Бакушинская
15.07 20:50 |  число просмотров 1791
Я видела другой процесс — банальности равнодушия. Оказаться или не оказаться в стеклянной пыточной камере — отныне не вопрос поведения, а вопрос случая. И вашего мнения о вашей виновности никто не спросит.
 
Не надо раскачивать Болотку
Не надо раскачивать Болотку
Редакция
5.06 14:06 |  число просмотров 1497
Странные люди в одинаковых масках действительно были на площади 6 мая 2012 года, но вряд ли они повлияли на развитие событий
 
"Я себя предателем не чувствую"
"Я себя предателем не чувствую"
Олеся Герасименко
28.04 22:48 |  число просмотров 1925
На прошлой неделе суд признал Константина Лебедева одним из организаторов беспорядков на Болотной площади 6 мая, а оппозиция признала его предателем. Заключивший сделку со следствием и приговоренный к 2,5 годам колонии Лебедев рассказал, как, где и с кем он планировал совершить революцию
 
Сидетель по делу
Сидетель по делу
Олеся Герасименко
14.04 14:28 |  число просмотров 1895
В апреле в Мосгорсуде осудят Константина Лебедева. Он заключил сделку со следствием и признал себя одним из организаторов беспорядков на Болотной площади. На суде не будут изучаться доказательства, а сам процесс будет закрытым. Олеся Герасименко восполняет пробелы в биографии Лебедева
 
Сделка с последствием
Сделка с последствием
Полина Никольская
10.11 12:29 |  число просмотров 1871
Лузянин кивал и улыбался родственникам, хотел пересесть к жене, сидевшей с другой стороны "аквариума", но ему запретил судебный пристав. Никто из пострадавших от преступных действий Лузянина на заседание не явился, но все пострадавшие согласились, чтобы слушания прошли в их отсутствие.
 
«Кажется, тут все — политические»
«Кажется, тут все — политические»
Юлия Полухина
23.09 14:53 |  число просмотров 1722
Большинство «болотных узников» — люди молодые, которым прежде если и доводилось писать письма, то — электронные. В СИЗО же вайфая, как известно, нет, и общаться с «волей» приходится архаическим способом — с помощью ручки и бумаги. Так и появляются на свет документы нашей эпохи — письма политзаключенных
 
Оппозиционер Алексей Киселев – о своем бегстве за границу
Оппозиционер Алексей Киселев – о своем бегстве за границу
Дмитрий Волчек
5.08 11:53 |  число просмотров 2189
Он рассказал о том, что ему удалось бежать прямо из отделения полиции, куда его доставили после акции в поддержку Pussy Riot
 
Государство Путина висит на волоске
Государство Путина висит на волоске
Глеб Павловский
4.08 12:15 |  число просмотров 3010
Глеб Павловский рассказал, что видит в сегодняшней политике Путина «Горбачева-минус», тревожного, стоящего на грани смуты
 
"Болотная" эмиграция
"Болотная" эмиграция
Алексей Горбачев
13.07 07:59 |  число просмотров 1768
в Германии может остаться активистка «Солидарности» Анастасия Рыбаченко. Накануне в доме ее матери был проведен обыск в рамках «болотного дела»
 
"Перечисление того, чего лишился активист Долматов, убежав из России — прекрасный повод ему позавидовать"
"Перечисление того, чего лишился активист Долматов, убежав из России — прекрасный повод ему позавидовать"
Олег Кашин
27.06 01:05 |  число просмотров 1846
Я считаю, что Александр Долматов поступил правильно, убежав из России. Я надеюсь, Нидерланды дадут ему политическое убежище
 
Ксения Собчак: Путин считает меня предателем
Ксения Собчак: Путин считает меня предателем
Марина Токарева
24.06 12:31 |  число просмотров 2416
Известная телеведущая — о себе после обыска и стране после митингов
 
Пришли за учителями и историками
Пришли за учителями и историками
Александра Гармажапова
23.06 17:43 |  число просмотров 2044
Двенадцать активистов "Другой России" обвиняются в экстремизме. За решеткой могут оказаться писатели, музыканты, преподаватели
 
Лжесвидетельство или свобода
Лжесвидетельство или свобода
Зоя Светова
21.06 15:15 |  число просмотров 1831
Беда в том, что арестованные по делу о Болотной не знают, что по закону они могут отказаться от бесед с оперативниками без адвокатов. Оперативники пользуются их правовым невежеством
 
СК призвал узнавших себя на фото с Болотной 6 мая добровольно явиться к следователям
СК призвал узнавших себя на фото с Болотной 6 мая добровольно явиться к следователям
15.06 17:01 |  число просмотров 1933
В отношении тех, кто придет в СК добровольно, в ведомстве пообещали не избирать меру пресечения, связанную с лишением свободы. О том, кому именно из узнавших себя на фото и видео с Болотной, следует являться, не уточняется
 
Вы не сможете защитить детей и близких
Вы не сможете защитить детей и близких
Александр Морозов
12.06 00:03 |  число просмотров 2468
У нас в стране много различных "властей". Обратите внимание: все они молчат. За шесть месяцев господин Собянин не сказал москвичам ни слова. Молчат депутаты Мосгордумы. Нынешний премьер-министр, ранее писавший статьи "Вперед, Россия", благодаривший "Новую газету" за соблюдение верности общественной миссии журналистики – молчит
 
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Список предметов, изъятых при обыске у Собчак К.А. (журналистки)
Список предметов, изъятых при обыске у Собчак К.А. (журналистки)
11.06 19:32 | число просмотров 14998
blogglavred
Очки с диоптриями, на оправе надпись «Махмапа» — 1 шт; Носок мужской черный — 1 шт; Печень гусиная недоеденная — 140 гр; Яшин И. В. — 1 шт; Апельсин чищеный — 0,4 шт...
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Болотное дело <код для ЖЖ>
Болотное дело
В Москве начался суд над тридцать шестым обвиняемым по Болотному делу. Максима Панфилова арестовали весной нынешнего года, вопреки диагнозу "синдром Туретта" около полугода он провёл в СИЗО без лечения. После ухудшения состояния, Панфилова перевели на стационарное лечение и признали невменяемым. На первое заседание, помимо родственников и адвокатов, пришло три человека
Создан: 11.06.2012 09:17, обновлен: 29.12.2016 12:29
Просмотров: 248490
Теги: Немцов, оппозиция, Навальный, Собчак, полиция, расследование
29 декабря
Следующее заседание 18 января. Пожалуйста, сходите на негоссылка на данный пост
https://www.facebook.com/vsevolod.chernozub/blogVsevolod Chernozub
29.12. 12:21
Анна Борко пишет, что на первое заседание по Максиму Панфилову пришло 3 (три) человека, кроме родственников, защиты и репортёров. Тридцать шестой обвиняемый по Болотному делу, арестованный весной. У него синдром Туретта, полгода без лечения в СИЗО и перевод в стационар только после признания невменяемым.
развернуть>>
28 декабря
Три человека пришли сегодня в суд к "болотнику"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/anna.borko1/blogAnna Borko
28.12. 22:15
Три человека пришли сегодня в суд к "болотнику" Максиму Панфилову. Еще была его мама Марина, Сергей Шаров-Делоне, который попытался стать общественным защитником подсудимого и четыре журналиста. 28 декабря 2016, Москва, четвертый год тянется бесконечное Болотное дело.
Суд по Максиму Панфиловуссылка на данный пост
https://www.facebook.com/serge.sharovdelaunay/blogSerge Sharov-Delaunay
28.12. 15:10
Началось с ходатайства обвинения о продлении срока содержания под стражей на 6 месяцев сразу и четырех ходатайств защиты: о допуске меня защитником, о закрытых заседаниях ввиду мед.данных, о приобщении заключения Ю.Савенко и об отказе от помещения Максима в клетку во время суда. 
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27 октября
Печать позора на российское кривосудиессылка на данный пост
https://www.facebook.com/belousov.yarosla/blogЯрослав Белоусов
27.10. 11:17
 На свободу вышел "болотный" сиделец Алексей Гаскаров С чем Лешу и его родных искренне поздравляю. Три с половиной года за то, что сам был избит (помните знаменитое фото Алексея, где он на Болотной окровавленный стоит?) - печать позора на российское кривосудие.
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Алексей Гаскаров полностью отсидел 3,5 годассылка на данный пост
https://www.facebook.com/darya.kostromina.9/blogDarya Kostromina
27.10. 11:16
С первого дня "суда" он открыто и гордо признавал, что дёрнул одного мента за ногу, а другого ВВшника за руку, и доказывал, что дёргать полицию можно, если полиция угрожает жизни и здоровью людей.
В ленте свободный Гаскаровссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ksenia.ko.94blogKsenia Kosenko
27.10. 11:14
В ленте свободный Гаскаров. Как приятно это видеть!))
Жаль, что ещё идёт то время, когда выход из тюрьмы - это хорошая новостьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/olvyspartoblogDmitry Stepanov
27.10. 11:14
Я с Лёшой лично незнаком. Мы никогда не общались. Однако, я твёрдо убежден, что это один из самых достойных людей не только в актуальной политике России, но и в её истории, потому что он эту историю и меняет. И я просто очень по-человечески за него рад. Как будто это касается лично меня. Впрочем, точно это "лично" касается всех нас. Жаль, что ещё идёт то время, когда выход из тюрьмы - это хорошая новость. Лучше бы хорошие новости были другими - без попадания в тюрьме сначала... но блин. Я, правда, просто очень рад. За Лёшу, его близких, друзей, единомышленников и за всех нас.
Ирина Гаскарова, вы воспитали настоящего человека! ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/lebedden/blogDenis Lebedev
27.10. 11:04
 Сегодня вышел на свободу осуждённый по Болотному делу Алексей Гаскаров. Он отсидел 3,5 года в колонии по обвинению в "нападении" на избивавшего людей омоновца в полной экипировке. В качестве доказательств Следственный комитет предоставил свидетельства двух засекреченных ментов, неожиданно решивших опознать Алексея через год(!) после митинга 6 мая 2012 года на Болотной.
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За время отсидки я сменил 2 работы, женился, родилась дочьссылка на данный пост
https://twitter.com/polevoi/blogpolevoi
27.10. 10:52
гаскаров вышел. за время отсидки я сменил 2 работы, женился, у меня родилась дочь
9 апреля
Важно: юридический ликбезссылка на данный пост
https://www.facebook.com/dimaborko/blogDmitry Borko
09.04. 01:05
Важно: юридический ликбез. Со слов следователя все уже пишут, что новый болотник Панфилов "частично признал вину". Потом эти слова запишет судья в приговоре, что делать не имеет никакого права. Потому что "частичное признание вины" означает признание обвинения по одной из нескольких предъявленных статей. Статья 318 УК предполагает обязательное применение насилия к полицейскому. Максим признал, что взялся за шлем, а тот, будучи не застегнутым, соскользнул. Это хорошо видно на видео. Не ударил, не причинил боль. Т.е. статью не признал. Он пытался выкрикнуть это в суде, но намеренно искаженные слова уже полетели в эфир. С нами постоянно играют в слова, подменяя эмоциями полное отсутствие в этих словах реального смысла. В данном случае - юридического.
8 апреля
Максим Панфилов из Астрахани, парень с серьезным и редким заболеванием нервной системыссылка на данный пост
https://www.facebook.com/dimaborko/blogDmitry Borko
08.04. 21:28
Очередной "болотник". Максим Панфилов из Астрахани, парень с серьезным и редким заболеванием нервной системы, фактически - инвалид. Вчера обманом его из дома потащили якобы в "опорный пункт", не дав собраться, а главное - взять таблетки. Вместо "опорного пункта" посадили на самолет и доставили в Москву. В тюрьму. Сегодня он и адвокаты просили суд закрыть процесс, чтобы обсудить с матерью детали его диагноза. Обычная правовая этическая норма в таких делах. Прокурор и следователь поддержали - суд отказал. Обсуждали прилюдно. Просили дать 72 часа, чтобы доставить из Астрахани медицинские документы и договориться с квартирой в Москве для домашнего ареста. Судя Левашова снова отказала, утвердив тюремное заключение. Слов нет. Не спрашивайте, зачем ИМ все это, просто вспомните историю Михаила Косенко...
7 апреля
Прямо сейчас следователь Уранов отказывается допустить адвокатассылка на данный пост
https://www.facebook.com/serge.sharovdelaunay/blogSerge Sharov-Delaunay
07.04. 22:23
Прямо сейчас следователь Уранов отказывается допустить адвоката Марию Куракину с ордером на руках к ее подзащитному Максиму Панфилову. Вопреки всем законам. Мария Куракина поехала отвозить жалобу в Генпрокуратуру. По новой информации суд будет завтра в 11:00
Упыри никак не угомонятсяссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001602582009blogРыклин Александр
07.04. 16:10
Упыри никак не угомонятся... Они, видимо, собрались укатать всех, кто 6 мая 2012 года вышел на Болотную... А я вам давно говорю - пора от них избавляться... Замучают...
Утром у него в квартире в Астрахани прошел обыскссылка на данный пост
https://www.facebook.com/varfolomeev/blogVladimir Varfolomeev
07.04. 14:19
Утром у него в квартире в Астрахани прошел обыск, его увезли в отдел полиции, а затем на самолете доставили в Москву. Около 13:00 он находился в аэропорту Шереметьево. Информации о том, в каком статусе находится Панфилов, не поступало. По последним данным, его везут в Басманный суд для избрания меры пресечения.
Болотное дело живее всех живыхссылка на данный пост
https://www.facebook.com/maglov2/blogMichail Maglov
07.04. 14:18
Болотное дело живее всех живых
29 января
Я очень-очень-очень-очень рада!ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/olga.gorelik.9/blogOlga Gorelik
29.01. 22:08
Я очень-очень-очень-очень рада!
Некоторые не выдерживают и ломаются, а Саша выдержалссылка на данный пост
https://www.facebook.com/greg.yudin.7/blogGreg Yudin
29.01. 19:50
Наконец выходит из тюрьмы Саша Марголин. Это отличная новость для всех, но прежде всего для всей его семьи. Для его благородного папы, замечательной мамы. Для его жены Лены, которая как скала, и для двух его чудесных дочек. Они держались с невероятным достоинством всё это время. Хочется выразить бесконечное уважение всем им, у них сегодня настоящий праздник.
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Ждем свобождения всех политзаключенныхссылка на данный пост
https://www.facebook.com/tatiana.chernikova/blogTatiana Chernikova
29.01. 15:28
Рязанский районный суд удовлетворил ходатайство об УДО фигуранта "болотного дела" Александра Марголина. Поскольку прокурор поддержал ходатайство об УДО, обжалования, скорее всего, не будет и через 10 дней решение вступит в силу и Александр выйдет на свободу. Отличная новость! Напоминаю, что по "болотному делу" в заключении по-прежнему находятся Сергей Кривов, Алексей Гаскаров, Сергей Удальцов, Леонид Развозжаев, Дмитрий Ишевский, Иван Непомнящих и Дмитрий Бученков. Ждем их освобождения и освобождения всех политзаключенных.
Был у Вани Непомнящих в Бутыркессылка на данный пост
https://www.facebook.com/serge.sharovdelaunay/blogSerge Sharov-Delaunay
29.01. 14:09
 Был у Вани Непомнящих в Бутырке. Ваня в полном порядке, абсолютно живой. Занмается с сокамерниками английским (в роли преподавателя), придумали развлечение типа пинг-понга и, как говорит, кучу времени занят ответами на письма. С едой, говорит, завалили - еле успевают съедать. Сейчас в Бутырке тепло, в камере тоже. Говорили о самом разном. В первую очередь его интересуют новости от нас. 
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Я не знаю, зачем этот человек был в неволессылка на данный пост
https://www.facebook.com/akaretnikovablogАнна Каретникова
29.01. 13:44
 Через десять дней выйдет на свободу по УДО и обнимет своих близких еще один из моих любимых арестантов, узников Болотного дела, - Александр Марголин, чьи интеллект, чувство юмора, спокойствие и умение достойно вести себя в неволе всегда вызывали мое уважение. Так странно... ощущение как будто не просто их срок был прожит рядом, но и большая часть жизни. Не эпизод, серьезный фрагмент.
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25 декабря
Сегодня на свободу вышел Андрей Барабановссылка на данный пост
https://twitter.com/othertribunus/blogothertribunus
25.12. 16:24
Сегодня на свободу вышел узник болотной Андрей Барабанов. Поздравил его по телефону.
23 декабря
Такое вот государство-оборотеньссылка на данный пост
https://www.facebook.com/vsevolod.chernozub/blogVsevolod Chernozub
23.12. 14:04
 Очередной приговор по Болотному делу. Прокурор просил Ивану 3,5 года. Столько же длятся преследования простых русских людей, вышедших на демонстрацию и попавших на Болотной площади под озверевший ОМОН.
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Не успокоятся, пока не пересажают всех, кто был на Болотнойссылка на данный пост
https://www.facebook.com/tatiana.rybakova.7/blogTatiana Rybakova
23.12. 12:11
Ещё один. Есть ощущение, что они не успокоится, пока не пересажают всех, кто был на Болотной.
Этот парень с прекрасным лицом хотел, чтобы мы жили лучшессылка на данный пост
https://www.facebook.com/filichkinawww.facebook.com
23.12. 09:26
Этот парень с прекрасным лицом хотел, чтобы мы жили лучше. Но Судья Замоскворецкого суда Москвы Алексей Кавешников, прокурор — Амирхан Костоев решили, что лучшего мы не достойны.
Почему у нас в стране нет инженеров? Есть. Вот. Иван Непомнящихссылка на данный пост
https://www.facebook.com/sayana.mongush/blogSayana Mongush
23.12. 02:30
 "... Почему у нас в стране нет инженеров? Есть. Вот".  Иван Непомнящих. Инженер- проектировщик научного института. Получил 2,5 года за то,что уколол зонтиком омоновец на Болотной. 
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Фото
Видео
Максим Панфилов - новая жертва Болотного дела


Узники Болотной говорят "спасибо!"


Начало суда над Иваном Непомнящих


Илья Гущин: первое интервью на свободе


Кто кормит оппозицию? Анатомия протеста — 3: смотрите на НТВ
Немцов о "Деле 6 мая"


11 апреля день рождения одного из "узников 6 мая" - Дениса Луцкевича


Обращение Сергея Удальцова к узникам


Встреча с родственниками задержанных по "Болотному делу"


Ксения Собчак на тему дня


Навальный после обыска 11 июня 2012


Обыски. Власти решили "обезглавить" марш миллионов


Обыски у оппозиции (У Собчак, Навального, Немцова)
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Цитаты
" Путинская Россия одной новостью: «У суда задержаны активисты за растяжку "РОССИЯ — НЕ ТЮРЬМА!"». "
19.08
blogtwitted_knitter
"

Забавно как российская власть одновременно поддерживает вооруженных боевиков в Донецке и сажает новых болотников спустя 2 года под арест

 "
29.05
blogA3AP
" Скрутили за волосы у Замоскворецкого, едем в отдел. Вокруг филологи и историки. Читаем Платона и говорим об арабской поэзии. "
24.02
blogНадя Толокно
" Косенко на принудиловку, Синякова оставили под стражей, зато откроется выставка Яна Гейла, ведь красивый трамвай и лавочки все исправят. "
8.10
blogAlexey__Kovalev
" На принудительное лечение надо отправить всю судебную систему РФ! "
8.10
blogTataRomanovaYa
" Властям важно показать, что против них могут выступать только психи. "
8.10
blogPavel Chikov
" Барышня, у которой карманы просто ломятся от кэша и при этом требующая скорой Революции, вызывает стойкое и непроходимое отторжение: совсем, подруга, зажралась, краев не видит. "
11.06
blogchukcheev
" В Кремле было две башни. Теперь одни без Кремля, другие - без башни. "
11.06
blogДемьян Кудрявцев
" Я никогда не думала что мы вернемся в страну ТАКИХ репрессий "
11.06
blogxenia_sobchak
" Сегодняшняя судорожная активность хватательных структур - мощный агитационный ход за массовость шествия 12 июня. Спасибо вам, неведомые союзники оппозиции, подтачивающие режим изнутри! "
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" Следственный комитет и ОМОН - продюсеры митинга 12 июня. "
11.06
blogMihail Krasulin
" На улице тёплый день, а у Навального холодный,расчетливый обыск.Эти дебилы не меняются "
11.06
blogganapolsky
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