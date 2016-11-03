Суд над тобой был справедливым?

Я вообще жалею, что мы согласились в нем участвовать. Надо было, как советские политзаключенные, стоять спиной и молчать. И не воспринимать это как попытку выяснить истину. После Химок (в 2010 году Гаскарова арестовали по подозрению в нападении на администрацию города Химки во время акции в защиту Химкинского леса, но суд его оправдал. — Прим. ред.) у меня были иллюзии. На нескольких видео было ясно видно, что мои эпизоды были раньше, чем, по мнению самих следователей, начались беспорядки. Я подумал: это вообще простая история, я им покажу видео, и все будет нормально. В итоге я перечислял доказательства, судья кивала головой, но никакой реакции не было. И вообще весь суд выглядел так: решение уже принято, приговор написан, и давайте побыстрее все закончим.

Так ты толкал полицейского и выдергивал военного из оцепления?

Да я этого с самого начала не скрывал. С момента митинга на Болотной прошел год, я работал на важном проекте, оставалась последняя неделя, и мне было некруто никуда садиться. Мне и в то воскресенье, когда за мной приехали менты, надо было ехать на работу. Я вышел в магазин за едой кошке, а у подъезда вся эта клоунада — два джипа, один микроавтобус. Из него выходят молодые чуваки на полубоновских шмотках, я решил — БОРН (группировка праворадикальных националистов, совершивших серию убийств и нападений. — Прим. ред.) приехал, начал маневры оценивать, а они корочки достали.

Ты в этот момент почувствовал облегчение?

Нет, наоборот. От тех можно было убежать или еще что-то сделать. В общем, они меня задержали и долго не говорили, за что. Лицом в пол в автобусе и все в таком духе. А у меня было много вариантов, за что — мы тогда защищали общежития «Мосшелка», Цаговский лес, незадолго до ареста на нас с женой пытались напасть люди, которые сейчас воюют в батальоне «Азов». Я с ними сцепился — это попало на камеры. В общем, у меня были варианты. Про Болотку я не думал вообще. И когда наконец выяснилось, что мне предъявляют, я посмотрел — ну это вообще фигня, сказал им, что согласен и все признаю. Мы шли в толпе, омоновец напал на какого-то чувака, у них случилась куча-мала, ее стали растаскивать, и мне вменили, что я полицейского потянул за ногу. Доказательством было видео плохого качества и экспертиза, по которой выходило, что это не я. Но я знал, что это я. И сразу им сказал: ребят, давайте без чуши. Но им было плевать, признаю я или нет. Вот если бы я 212-ю признал (212-я статья УК РФ — организация массовых беспорядков. — Прим. ред.) или стал давать показания против кого-нибудь...