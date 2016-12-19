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|nikolaeva 30.12 11:44 | 1366
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|Соцопека забрала из Цыганского посёлка в Екатеринбурге 12-летнюю беременную девочку. О том, что девушка в положении, стало известно, когда её привезли в больницу
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|Владимир Акименков 29.12 17:44 | 565
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|Объявляю последний в этом году сбор на подопечных политзеков. Особый - новогодний. За эти три года нашёл без малого шесть миллионов рублей для нескольких десятков узников и их семей. Но деньги нужны постоянно
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|Navalny 29.12 10:50 | 1055
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|Денег вбухали море, а потом и океан. Украли, понятно, полокеана. Каждый раз всё брали "под личный контроль". Меняли подрядчиков. Мухлевали с контрактами
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|Anastasia Zotova 29.12 10:44 | 748
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|Примерин Пётр Геннадьевич. Жаловался на ненадлежащее обращение в ИК-7, после чего его отправили в ЛИУ-4, чтобы заразить туберкулезом
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|Elena L. Rusakova 29.12 10:18 | 1336
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|Падают 200-летние дубы один за другим. Спустя несколько дней после того, как сам президент в присутствии СМИ подтвердил незаконность работ
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|Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности.
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|19.12 |
| sssmirnov
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|Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам.
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|23.11 |
| tikhondzyadko
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|Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев.
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|15.11 |
| Sergey Kalvarskiy
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|"Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю.
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|15.11 |
| Vadim Malkin
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|Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно.
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|15.11 |
| Max Katz
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|По крайней мере, красавчику и ловеласу Биллу Клинтону не придётся на старости лет выступать в амплуа "первой леди".
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|9.11 |
| Alexander Osovtsov
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