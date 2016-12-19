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()    Божена Рынска объяснила, почему рада гибели корреспондентов НТВ
 
()    Наталья Водянова назвала погибшую Доктора Лизу "русской Матерью Терезой"
 
()    Владимир Соловьев хотел бы увидеть правки в Конституции России
 
()    Михаил Ходорковский сожалеет о необходимости платить "дань" Чечне
 
()    Дмитрий Медведев пообещал, что вода в кранах останется горячей
 
()    Маргарита Симоньян похвасталась — Челси Клинтон посмотрела "наше видео"
 
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Сюжеты
В День чекиста
25.12 число просмотров 367 число записей 5
 
"Чепушилы" Потомского
25.12 число просмотров 810 число записей 5
 
Поехавший ЖЖ
24.12 число просмотров 1119 число записей 11
 
Навальный идет в президенты
23.12 число просмотров 3118 число записей 46
 
Смерть от "Боярышника"
23.12 число просмотров 2344 число записей 17
 
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Крушение Ту-154
26.12 число просмотров 4718 число записей 24
 
Тусовка-мама
10.12 число просмотров 3791 число записей 11
 
"Слишком свободный человек"
7.12 число просмотров 3496 число записей 11
 
Послание Путина-2016
2.12 число просмотров 3144 число записей 24
 
Навальный идет в президенты
23.12 число просмотров 3118 число записей 46
 
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Болотное дело 29.12 12:29
Болотное дело
число просмотров 248310 число постов 655 число фото в сюжете 115 число видео в сюжете 13
В Москве начался суд над тридцать шестым обвиняемым по Болотному делу. Максима Панфилова арестовали весной нынешнего года, вопреки диагнозу "синдром Туретта" около полугода он провёл в СИЗО без лечения. После ухудшения состояния, Панфилова перевели на стационарное лечение и признали невменяемым. На первое заседание, помимо родственников и адвокатов, пришло три человека
Весь сюжет
Лишить Божену гражданства 29.12 10:13
Лишить Божену гражданства
число просмотров 1945 число постов 19    
В сети собирают подписи за то, чтобы лишить Божену Рынску гражданства. Многих возмутил её комментарий о крушении самолёта в Сочи, чем, по мнению блогеров, воспользовалась власть. Обсуждение причин трагедии вытеснила ругань в соцсетях
Весь сюжет
Дорогомиловский госпереворот 28.12 11:23
Дорогомиловский госпереворот
число просмотров 936 число постов 7    
Дорогомиловский суд Москвы по иску бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника признал Евромайдан государственным переворотом. Блогеры пытаются понять, какое отношение Дорогомиловский суд имеет к Украине и что он думает о Февральской, Французской и других революциях
Весь сюжет
Крушение Ту-154
Крушение Ту-154
26.12 23:49 | число просмотров 4718 число постов 24
В Черном море упал самолет ТУ-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию. На его борту был 91 человек, в том числе — музыканты из ансамбля им. Александрова и девять журналистов, а также известный общественный деятель Доктор Лиза (Елизавета Глинка). Теракт назван возможной причиной крушения
Рейтинг русофобов
Рейтинг русофобов
26.12 23:46 | число просмотров 1090 число постов 7
Канал "Царьград" представил "Рейтинг русофобов", участники которого с удовольствием обсуждают свои позиции
 
Дело Чудновец
Дело Чудновец
25.12 16:01 | число просмотров 1117 число постов 6
Воспитательницу детского сада Евгению Чудновец суд приговорил к пяти месяцам колонии — за то, что она обнародовала видео издевательств над ребенком, которое помогло найти его мучителей. Ее трехлетний сын будет встречать новый год уже без мамы
Приговор Карауловой
Приговор Карауловой
25.12 11:44 | число просмотров 4960 число постов 25
Пытавшаяся присоединиться к ИГИЛ студентка МГУ Варвара Караулова осуждена на 4,5 года. В суде она сказала, что причиной побега стала любовь. В блогах обсуждают срок заключения
 
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Репортажи
Египет в кино: главная ошибка режиссеров
Египет в кино: главная ошибка режиссеров
30.12 12:11 | число просмотров 680
blogmadam-shazly
В Камбодже строят город, куда не пустят нищебродов
В Камбодже строят город, куда не пустят нищебродов
30.12 12:03 | число просмотров 427
blogmacos
 
Топ-10 самых популярных мемов 2016 года
Топ-10 самых популярных мемов 2016 года
30.12 11:55 | число просмотров 730
blogsergeydolya
В СПб арестован большой человек. Миллиардер Израйлит, глава порта Усть-Луга
В СПб арестован большой человек. Миллиардер Израйлит, глава порта Усть-Луга
29.12 13:35 | число просмотров 771
bloggeneral-ivanoff
 
Страшный 2016 год
Страшный 2016 год
29.12 13:31 | число просмотров 695
blogvarlamov

[]Иконы стиля 2016

[]Обогнать Америку. Большой репортаж о китайских дорогах

[]Блоки. Москва в безопасности?

[]Футбольный поезд

[]"Праздничная одежда народов России." Из собрания Исторического музея Гравюры и фотографии
 
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Репортажи: выбор редактора
Обогнать Америку. Большой репортаж о китайских дорогах
blogmacos 29.12 13:26 число просмотров 556
Тексты дня
Что делать, если вы хотите вернуться/прибиться к кремлевской кормушке, но боитесь, что вас осудит оппозиционная общественность
Что делать, если вы хотите вернуться/прибиться к кремлевской кормушке, но боитесь, что вас осудит оппозиционная общественность
29.12 10:13 | число просмотров 1168
blogmpojarsky
Лента принесла известие, что, мол, журналист Красовский нынче пел соловьем на RTVi о том какой Путин молодец, что борется с терроризмом (лол) в Сирии, в отличие от всякой бесхребетной Меркель. Многие почему-то ругаются
40 миллионов сафаровых
40 миллионов сафаровых
26.12 19:44 | число просмотров 1511
blogАлександр Шмелев
В январе 2004 года азербайджанский офицер Рамиль Сафаров приехал в Будапешт на курсы английского языка в рамках программы НАТО "Партнёрство во имя мира", где, увидев армянского офицера Гургена Маргаряна, купил топор и отрубил спящему Маргаряну голову, вследствие чего стал абсолютным национальным героем Азербайджана. Чуть менее трех лет назад - в феврале-апреле 2014-го - я неоднократно напоминал всем об этом случае
 
Бессмысленные и бесполезные новости
Бессмысленные и бесполезные новости
26.12 19:37 | число просмотров 1050
www.facebook.com
Такой-то сказал, заявил, прокомментировал, пользователи соцсетей возмутились высказываниями других пользователей соцсетей, или вовсе анти-новости, сообщения о том, что чего-то НЕ произошло
Доктор Лиза погибла. "Святых давно нет"
Доктор Лиза погибла. "Святых давно нет"
25.12 16:08 | число просмотров 1402
bloglittlehirosima
Дело не в том, что она спасла десятки, нет, наверное, сотни детей и просто людей - обездоленных и бездомных, которые не нужны никому. Без меня это напишут. И дело не в том, что "правильные" либералы умеют только хаить и никогда не оторвут свою точку, чтобы хоть что-то сделать, кроме критики и набивания своего кошелька
 
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Блогеры против
Блогеры против: Почта России
Блогеры против: Почта России
26.11 08:58 | число просмотров 46110 число постов 154
Блогеры жалуются на качество обслуживания в отделениях Почты России
Блогеры против: Сбербанк
Блогеры против: Сбербанк
11.10 09:05 | число просмотров 33821 число постов 97
В блогах жалуются на качество обслуживания в отделениях Сбербанка
 
Блогеры против: S7 Airlines
Блогеры против: S7 Airlines
22.08 13:19 | число просмотров 5648 число постов 10
"Лучшее, что можно сделать с авиакомпанией S7 - это закрыть ее", — жалуются блогеры
Блогеры против: МТС
Блогеры против: МТС
12.08 10:57 | число просмотров 33419 число постов 100
Блогеры жалуются на качество связи МТС и проблемы с мобильным интернетом
 
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Скоро
Презентация книги "Правительность: власть и правление в современных обществах"
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Посты дня
Детская свадьба
blognikolaeva    30.12 11:44 |  число просмотров 1366
Детская свадьба Соцопека забрала из Цыганского посёлка в Екатеринбурге 12-летнюю беременную девочку. О том, что девушка в положении, стало известно, когда её привезли в больницу
 
Новогодний сбор на политзеков
blogВладимир Акименков    29.12 17:44 |  число просмотров 565
Новогодний сбор на политзеков Объявляю последний в этом году сбор на подопечных политзеков. Особый - новогодний. За эти три года нашёл без малого шесть миллионов рублей для нескольких десятков узников и их семей. Но деньги нужны постоянно
 
О Зенит-Арене. Вы будете смеяться, но новый контракт на 1 млрд тоже полностью незаконен
blogNavalny    29.12 10:50 |  число просмотров 1055
О Зенит-Арене. Вы будете смеяться, но новый контракт на 1 млрд тоже полностью незаконен Денег вбухали море, а потом и океан. Украли, понятно, полокеана. Каждый раз всё брали "под личный контроль". Меняли подрядчиков. Мухлевали с контрактами
 
Очередной пострадавший (26-й на сайте) пострадавший от пыток в Карелии
blogAnastasia Zotova    29.12 10:44 |  число просмотров 748
Очередной пострадавший (26-й на сайте) пострадавший от пыток в Карелии Примерин Пётр Геннадьевич. Жаловался на ненадлежащее обращение в ИК-7, после чего его отправили в ЛИУ-4, чтобы заразить туберкулезом
 
Адская тотальная вырубка парка Кусково
blogElena L. Rusakova    29.12 10:18 |  число просмотров 1336
Адская тотальная вырубка парка Кусково Падают 200-летние дубы один за другим. Спустя несколько дней после того, как сам президент в присутствии СМИ подтвердил незаконность работ
 
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Выбор редактора
Для помощника президента Евгения Школова 2016 заканчивается не особо хорошо
blogНЕЗЫГАРЬ    28.12 12:03 |  число просмотров 2042
Для помощника президента Евгения Школова 2016 заканчивается не особо хорошо Без подписи Школова не происходит ни одно назначение. Его подразделение собирает и анализирует информацию о доходах чиновников и силовиков, их связях и контактах.
 
Не найдя ничего, сваяли фейковую задолженность
blogАркадий Бабченко    27.12 12:47 |  число просмотров 2271
Не найдя ничего, сваяли фейковую задолженность "Журналистов Бабченко и Рынскую ищут приставы. За неоплату проезда". Почему вы даже фальшивку как следует сварганить не можете? У меня бесплатный проезд на общественном транспорте, дегенераты
 
Татарстан взбунтовался
blogDmitry Gudkov    27.12 12:08 |  число просмотров 1869
Татарстан взбунтовался "Мы понимаем, что нужно поддерживать регионы-реципиенты, но не за счет ухудшения ситуации, которую мы имеем. Это болезненно, мы должны свое мнение высказать, это неправильно"
 
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Статьи дня
Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку
Екатерина Мархулия, Алексей Пастушин, Светлана Дементьева, Альберт Кошкаров  29.12 11:27 |  число просмотров 362
Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку Глава ФГКУ «Росвоенипотека», находящегося в ведении Минобороны, Владимир Шумилин скоро покинет ведомств
Главе порта Усть-Луга предъявлено обвинение мошенничестве
 29.12 11:16 |  число просмотров 331
Главе порта Усть-Луга предъявлено обвинение мошенничестве Валерию Израйлиту предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Накануне он был арестован
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События
Умер Фидель
26.11 |  число просмотров 1992
Умер Фидель
Ушёл из жизни лидер кубинской социалистической революции Фидель Кастро. Блогеры вспоминают легендарную фигуру тёплыми и холодными словами
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Кино
"Слишком свободный человек"
7.12 |  число просмотров 3496
"Слишком свободный человек"
В рамках фестиваля документального кино "Артдокфест" показан фильм Веры Кричевской и Михаила Фишмана о Борисе Немцове "Слишком свободный человек". Первые зрители пишут отзывы: "Помимо всего прочего, это еще и краткий курс новейшей истории России, которого нет ни в одном учебнике"
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Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 6256
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 1319
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 3097
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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"Измени одну жизнь" / о проекте
Цитаты дня
" Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности. "
19.12 |
blog sssmirnov
" Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
23.11 |
blog tikhondzyadko
" Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев. "
15.11 |
blog Sergey Kalvarskiy
" "Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю. "
15.11 |
blog Vadim Malkin
" Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно. "
15.11 |
blog Max Katz
" По крайней мере, красавчику и ловеласу Биллу Клинтону не придётся на старости лет выступать в амплуа "первой леди". "
9.11 |
blog Alexander Osovtsov
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