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()    В прощальном твите Обама попросил всех верить в свои способности к переменам
 
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Сюжеты
Лига школ и сексуальных домогательств
24.01 число просмотров 146 число записей 0
 
Пресса против Трампа
21.01 число просмотров 888 число записей 5
 
Незюганов 2018
19.01 число просмотров 166 число записей 8
 
Лебедев против Навального
18.01 число просмотров 947 число записей 6
 
Почтение Леонтьева
18.01 число просмотров 1295 число записей 7
 
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Анократия Шульман
8.01 число просмотров 5836 число записей 21
 
"Викинг"
5.01 число просмотров 3661 число записей 7
 
Лишить Божену гражданства
29.12 число просмотров 3236 число записей 19
 
Первая кибермировая
11.01 число просмотров 2439 число записей 17
 
Исаакиевский раздор
14.01 число просмотров 1702 число записей 15
 
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Почему мы выбираем сумки Louis Vuitton?

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Охота на "Шалтая" 26.01 11:11
Охота на "Шалтая"
число просмотров 434 число постов 8 число видео в сюжете 1  
В блогах обсуждается арест начальника второго оперативного управления ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова и главы отдела по расследованию киберпреступлений "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова, якобы причастных к громкому хакерскому проекту "Шалтай-Болтай"
Весь сюжет
Дело Навального: #КировЛес2 25.01 12:14
Дело Навального: #КировЛес2
число просмотров 125933 число постов 389 число фото в сюжете 50 число видео в сюжете 6
В Кирове началось новое рассмотрение "дела Кировлеса", фигурантами которого являются политик Алексей Навальный и предприниматель Петр Офицеров — Верховный суд России отправил дело на пересмотр после требований ЕСПЧ о реабилитации и выплате компенсаций осужденным
Весь сюжет
Толстой и евреи 24.01 17:36
Толстой и евреи
число просмотров 1499 число постов 19 число фото в сюжете 1  
Зампред ГосДумы Петр Толстой заявил, что против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступают евреи, потомки тех, кто раньше рушил русские храмы
Весь сюжет
Съезд "ЕдРа"
Съезд "ЕдРа"
23.01 13:21 | число просмотров 876 число постов 8
В Москве прошел 16 съезд партии "Единая Россия". Председателем снова был избран Дмитрий Медведев. Журналисты, побывавшие на мероприятии, пишут о впечатлениях, а в политических телеграм-каналах — обсуждают его итоги
Инаугурация Трампа
Инаугурация Трампа
21.01 12:27 | число просмотров 2444 число постов 15
Дональд Трамп принял присягу и официально стал 45-м президентом США. Аккаунт @POTUS обнулился, его тут же зафолловили несколько миллионов человек. Инаугурация вновь взволновала блогеров, только успокоившихся после избрания эксцентричного миллиардера
 
Донос на Шендеровича
Донос на Шендеровича
20.01 12:27 | число просмотров 1455 число постов 9
Павел Данилин попросил Следственный комитет проверить пост Виктора Шендеровича на экстремизм. Прокремлёвского деятеля унизили и оскорбили слова сатирика о том, что у русского человека руки растут из жопы, а голова набита ботвой
Болотное дело
Болотное дело
19.01 15:50 | число просмотров 250041 число постов 657
В Москве начался суд над тридцать шестым обвиняемым по Болотному делу. Максима Панфилова арестовали весной нынешнего года, вопреки диагнозу "синдром Туретта" около полугода он провёл в СИЗО без лечения. После ухудшения состояния, Панфилова перевели на стационарное лечение и признали невменяемым. 18 января состоялось второе заседание
 
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Репортажи
Возможен разрыв отношений, возможна война. Ровно 50 лет назад
Возможен разрыв отношений, возможна война. Ровно 50 лет назад
25.01 14:59 | число просмотров 421
blogskif-tag
Сидячий ад. Сутки в жёстком вагоне из Пекина в Гуанчжоу
Сидячий ад. Сутки в жёстком вагоне из Пекина в Гуанчжоу
25.01 14:57 | число просмотров 455
blogpashalena
 
Зверские пьянки. Кто из братьев наших меньших любит принять на грудь
Зверские пьянки. Кто из братьев наших меньших любит принять на грудь
25.01 14:55 | число просмотров 325
blogb-picture
Самые маленькие вагоны московского метро
Самые маленькие вагоны московского метро
25.01 14:53 | число просмотров 299
blogkronos
 
Родильное отделение металлургического завода
Родильное отделение металлургического завода
25.01 14:51 | число просмотров 244
blogaquatek-filips

[]Скульптура. Как отличить говно от конфетки

[]Сан-Франциско с высоты

[]Европа превращается в Россию

[]Сан-Марино - капитанская республика

[]Cвежая порция новостей головотяпства и разгильдяйства
 
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Репортажи: выбор редактора
Европа превращается в Россию
blogchervonec-001 24.01 11:57 число просмотров 856
Тексты дня
Зашел в Дом книги на Новом Арбате
Зашел в Дом книги на Новом Арбате
26.01 11:12 | число просмотров 146
blogАлександр Морозов
Перед нами плотный, самовоспроизводимый, гигантский и всеохватный мир литературы, закрывающей собой все периоды истории. "Сейчас мы вам расскажем про кровавый Евромайдан" - это уже не является отдельной небольшой полкой
Про мое православное детство
Про мое православное детство
26.01 10:46 | число просмотров 144
blogArtem Loskutov
В правом приделе алтаря было что-то типа склада, где хранились хоругви, юбилейные советские рубли с лениным, которые я не решился утащить в свою коллекцию, а также плакаты против секты муна
 
Метафора всякого глубинно-русского и хтонического
Метафора всякого глубинно-русского и хтонического
25.01 11:29 | число просмотров 468
blogKirill Martynov
В мрачном Ленинграде первой половины 30-х существует сборище друзей, оставленных судьбою: Хармс, Введенский, Друскин, Липавский, Олейников. После 1929 года они знали, что им не дадут ни жить, ни писать, ни тем более иметь публику
Путеводитель по Карловым Варам
Путеводитель по Карловым Варам
24.01 12:33 | число просмотров 614
blogmunscanner
Мы проверили всех собственников недвижимости в Карловых Варах, которые местные называют "Ивановкой". И хотели бы вам представить альтернативный путеводитель по знаменитому курорту, популярному у политиков и чиновников из России
 
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Блогеры против
Блогеры против: Почта России
Блогеры против: Почта России
26.11 08:58 | число просмотров 46566 число постов 154
Блогеры жалуются на качество обслуживания в отделениях Почты России
Блогеры против: Сбербанк
Блогеры против: Сбербанк
11.10 09:05 | число просмотров 34190 число постов 97
В блогах жалуются на качество обслуживания в отделениях Сбербанка
 
Блогеры против: S7 Airlines
Блогеры против: S7 Airlines
22.08 13:19 | число просмотров 5887 число постов 10
"Лучшее, что можно сделать с авиакомпанией S7 - это закрыть ее", — жалуются блогеры
Блогеры против: МТС
Блогеры против: МТС
12.08 10:57 | число просмотров 33771 число постов 100
Блогеры жалуются на качество связи МТС и проблемы с мобильным интернетом
 
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Посты дня
Про мое задержание в Крыму
blogНиколай Полозов    26.01 10:59 |  число просмотров 194
Про мое задержание в Крыму Вопрос ставится ребром: либо я прекращаю работу в Крыму, либо меня давят дальше вплоть до уголовного преследования с последующим лишением статуса
 
Чтоб летало и не падало
blogАркадий Бабченко    25.01 21:05 |  число просмотров 628
Чтоб летало и не падало Руководство "Роскосмоса" решило отозвать на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М"
 
К вопросу о том, есть ли деньги
blogNavalny    25.01 12:15 |  число просмотров 769
К вопросу о том, есть ли деньги Знаете ли вы, что госкомпания Роснефть с начала этого года (то есть за первые 24 дня 2017-го) уже потратила на закупку «юридических услуг» 2,5 миллиарда рублей?
 
Это супертоповая новость
blogЛеонид Волков    25.01 11:49 |  число просмотров 1550
Это супертоповая новость Ооказывается, по обвинению в госизмене (!) арестован замначальника могущественного 18-го центра ФСБ России Сергей Михайлов. Восемнадцатый центр — это борьба с киберпреступностью, анализ кибератак, контрразведка в интернете и т.д.
 
Речь-то была о врагах РПЦ
blogDmitry Gudkov    24.01 11:07 |  число просмотров 1003
Речь-то была о врагах РПЦ Там и интеллигенция, и евреи, и просто люди оппозиционных взглядов, то есть телеведущий вице-спикер бил по площадям. Пётр Толстой не столько о евреях, он четко проводит разграничивающую черту: наши и враги
 
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Выбор редактора
Центральный банк приказал Яндекс.Деньгам заблокировать сбор средств на мою президентскую кампанию
blogNavalny    23.01 20:32 |  число просмотров 726
Центральный банк приказал Яндекс.Деньгам заблокировать сбор средств на мою президентскую кампанию История моего сбора средств на общественные и политические проекты — это и история о том, как ФСБ, МВД, администрация президента, ЦБ и прочее жульё пытается запретить в России сбор средств на такие проекты.
 
Европейский университет, эпизод второй
blogVadim Volkov    23.01 19:44 |  число просмотров 662
Европейский университет, эпизод второй Помимо дискредитации закона они еще пытаются поиздеваться. Думаю, что зря. Так или иначе кейс ЕУ будет показателен в смысле того, в какую сторону все идет в стране.
 
Камчатские приставы вывели раздетую женщину на 25 градусный мороз
blogmaxfux    21.01 11:32 |  число просмотров 2076
Камчатские приставы вывели раздетую женщину на 25 градусный мороз Викторию Коновалову, активистку и журналистку, публиковавшую разоблачительные материалы, приставы заковали в наручники и в нижнем белье вытащили на мороз, чтобы отвезти на суд
 
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Статьи дня
Консультант Лубянки завис в Лефортово
Мария Коломыченко  25.01 11:46 |  число просмотров 232
Консультант Лубянки завис в Лефортово Расследование вокруг ЦИБ ФСБ привело к аресту сотрудника "Лаборатории Касперского"
Замначальника "Бутырки" забил молотком жену и приемную дочь
 25.01 10:56 |  число просмотров 278
Замначальника "Бутырки" забил молотком жену и приемную дочь Руководитель отдела кадров Бутырки задержан в собственной квартире по подозрению в убийстве членов семьи
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События
Крушение Ту-154
7.01 |  число просмотров 6219
Крушение Ту-154
В Черном море упал самолет ТУ-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию. На его борту был 91 человек, в том числе — музыканты из ансамбля им. Александрова и девять журналистов, а также известный общественный деятель Доктор Лиза (Елизавета Глинка). Теракт назван возможной причиной крушения
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Кино
Новогодний Шерлок
7.01 |  число просмотров 5802
Новогодний Шерлок
Уже второй раз первым впечатлением блогеров в Новом году становится спецвыпуск Шерлока. Мемы, приколы, жабы — британский сериал становится "Иронией судьбы" для миллениалов
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Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 7283
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2077
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 3733
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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"Измени одну жизнь" / о проекте
Цитаты дня
" Цитаты великих. Пройдите,пожалуйста,в жопу (Леонтьев). Представься, мразь (Соловьев). Дебилы,блядь (Лавров). Конченые мрази (Мединский). "
18.01 |
blog Roskin_M
" Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности. "
19.12 |
blog sssmirnov
" Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
23.11 |
blog tikhondzyadko
" Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев. "
15.11 |
blog Sergey Kalvarskiy
" "Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю. "
15.11 |
blog Vadim Malkin
" Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно. "
15.11 |
blog Max Katz
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