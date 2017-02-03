  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Слова дня
()    В прощальном твите Обама попросил всех верить в свои способности к переменам
 
()    Божена Рынска объяснила, почему рада гибели корреспондентов НТВ
 
()    Наталья Водянова назвала погибшую Доктора Лизу "русской Матерью Терезой"
 
()    Владимир Соловьев хотел бы увидеть правки в Конституции России
 
()    Михаил Ходорковский сожалеет о необходимости платить "дань" Чечне
 
()    Дмитрий Медведев пообещал, что вода в кранах останется горячей
 
все записи
Сюжеты
Исаакиевский раздор
29.01 число просмотров 1875 число записей 15
 
Президент Трамп
27.01 число просмотров 2579 число записей 16
 
Лига школ и сексуальных домогательств
26.01 число просмотров 305 число записей 1
 
Толстой и евреи
26.01 число просмотров 2048 число записей 20
 
Болотное дело
26.01 число просмотров 250444 число записей 659
 
все записи
Самое читаемое
Анократия Шульман
8.01 число просмотров 5972 число записей 21
 
Лебедев против Навального
28.01 число просмотров 3074 число записей 26
 
Первая кибермировая
11.01 число просмотров 2564 число записей 17
 
Охота на "Шалтая"
2.02 число просмотров 2129 число записей 9
 
Толстой и евреи
26.01 число просмотров 2048 число записей 20
 
Рейтинг
1varlamovvarlamov1176
2drugoidrugoi631
3avmalginavmalgin434
4dolboebdolboeb430
5navalnynavalny406
6macosmacos366
7sergeydolyasergeydolya356
8oleg-kozyrevoleg-kozyrev331
9junonajunona251
10aquatek-filipsaquatek-filips241
весь рейтинг
Реклама
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Реклама
Подождите.
Доставка грузов из Италии

Почему россияне покупают дома в Болгарии

Производство профнастила: этапы работы

Москва демонстрирует прогрессивный подход к организации сервиса эвакуации авто

Говяжий язык - полезный деликатес

Квартиры в Петербурге и области

Поиск нового места работы

Почему мы выбираем сумки Louis Vuitton?

Китайский гигант ZTE представил на выставке CES инновационный смартфон Hawkeye

Американская мебель в России

Ремонт станков для металлообработки: тонкости процессов

Лучевая терапия при раке молочной железы

Удача под Новый год

Межрегиональный фестиваль танца в Ухте

Двери Гардиан — надежная защита
Главное
Повторная реанимация 3.02 11:31
Повторная реанимация
число просмотров 6682 число постов 28 число фото в сюжете 1  
Один из руководителей "Открытой России" Владимир Кара-Мурза-мл. вновь оказался в больнице. Симптомы похожи на отравление двухлетней давности. Блогеры переживают за его здоровье и обсуждают возможные версии произошедшего
Весь сюжет
Прерванное перемирие 2.02 16:52
Прерванное перемирие
число просмотров 16026 число постов 63 число фото в сюжете 9 число видео в сюжете 3
Ситуация на Донбассе внезапно обострилась. Под шахтёрским городком Авдеевкой, контролируемом украинской армией, развернулись бои. Убитые и раненые есть с обеих сторон и среди мирных жителей. Киев и руководство непризнанных республик обвиняют друг друга в провокациях и попытке сорвать Минские соглашения.
Весь сюжет
Охота на "Шалтая" 2.02 13:08
Охота на "Шалтая"
число просмотров 2129 число постов 9 число фото в сюжете 1 число видео в сюжете 1
В блогах обсуждается арест начальника второго оперативного управления ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова и главы отдела по расследованию киберпреступлений "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова, якобы причастных к громкому хакерскому проекту "Шалтай-Болтай"
Весь сюжет
Открытка Потупчик
Открытка Потупчик
1.02 13:06 | число просмотров 1961 число постов 16
Блогеры обсуждают вечеринку у Кристины Потупчик. Поздравить члена Общественной палаты собрались бывшие нашисты и действующие активисты Открытой России.
Декриминализация побоев
Декриминализация побоев
28.01 13:12 | число просмотров 911 число постов 15
Госдума за две недели приняла поправки, декриминализирующие семейные побои. Из УК исключены побои близких, «причинившие физическую боль, но­ не повлекшие последствий». Блогеры разделились на сторонников и противников идеи, но оба лагеря считают, что закон вряд ли улучшит ситуацию с домашним насилием
 
Лебедев против Навального
Лебедев против Навального
28.01 13:11 | число просмотров 3074 число постов 26
Конфликт Артемия Лебедева и Алексея Навального завершился дебатами на Дожде. Накануне передачи телеканал отключил возможность покупки месячного абонемента, во время трансляции случались регулярные сбои, а сам разговор, модерируемый Ксенией Собчак, совершенно разочаровал блогеров.
Дело Навального: #КировЛес2
Дело Навального: #КировЛес2
25.01 12:14 | число просмотров 126346 число постов 389
В Кирове началось новое рассмотрение "дела Кировлеса", фигурантами которого являются политик Алексей Навальный и предприниматель Петр Офицеров — Верховный суд России отправил дело на пересмотр после требований ЕСПЧ о реабилитации и выплате компенсаций осужденным
 
все записи
Репортажи
Что лучше: Москва или Нью-Йорк?
Что лучше: Москва или Нью-Йорк?
2.02 13:14 | число просмотров 435
blogvarlamov
Румыния взбунтовалась и вышла на улицы
Румыния взбунтовалась и вышла на улицы
2.02 13:04 | число просмотров 478
bloggmichailov
 
Как создавали мультфильм "Трое из Простоквашино"
Как создавали мультфильм "Трое из Простоквашино"
2.02 13:03 | число просмотров 420
blogaslan
Тхимпху. Космическая столица Бутана
Тхимпху. Космическая столица Бутана
2.02 12:59 | число просмотров 358
blogsergeydolya
 
Прародитель унисекса
Прародитель унисекса
1.02 11:56 | число просмотров 777
blogtanjand

[]Мюнхен с блэкджеком и шлюхами

[]Настоящие географические названия в России

[]Жители города Нью-Йорка из разных районов

[]Харбин: от русского Китая к мусульманской трущобе

[]Страх и ненависть в Петербурге: Западное Мурино
 
все записи
Репортажи: выбор редактора
Настоящие географические названия в России
blogb-picture 1.02 11:51 число просмотров 621
Тексты дня
Интересная культурная коллизия "позднепутинской" Москвы
Интересная культурная коллизия "позднепутинской" Москвы
2.02 12:53 | число просмотров 699
blogАлександр Морозов
В "Притяжении" весь сюжет построен на том, что подростки реагируют на "инопланетян" в духе "движения против нелегальной иммиграции". Поэтому Шавловский пишет в Colte, что фильм - отчетливо антифашистский. Что и подтверждает Е.Холмогоров (профессиональный "русский патриот"), обрушиваясь на фильм Бондарчука
Поздравляю, вы неэффективны!
Поздравляю, вы неэффективны!
2.02 11:04 | число просмотров 759
www.facebook.com
Вы очень много и усердно работаете? Часто остаётесь допоздна? Берёте работу на выходные? Недавно героически выполнили часть работы другого отдела? Вам постоянно все приходится делать самому, ведь сложно найти того, кто лучше справится с вашими задачами?
 
Как не бить ребенка
Как не бить ребенка
2.02 01:54 | число просмотров 680
www.facebook.com
Что же делать, если ребенок неуправляем, а вы в ярости?! Помните правила поведения в чрезвычайной ситуации во время авиаперелета? Сначала кислородную маску себе, потом ребенку.
А что вас удивляет?
А что вас удивляет?
1.02 12:26 | число просмотров 885
blogСталингулаг
Начались очередные завывания о том, как же 16-летняя девушка из Нижнего Новгорода могла поверить рассказам исламского вербовщика и убежать в Дагестан. Это же вы последние годы рассказывали ей о традиционных ценностях, о том, что долг каждой порядочной патриотки рожать, молиться, воспитывать детей и терпеть побои.
 
все записи
Блогеры против
Блогеры против: Почта России
Блогеры против: Почта России
26.11 08:58 | число просмотров 46676 число постов 154
Блогеры жалуются на качество обслуживания в отделениях Почты России
Блогеры против: Сбербанк
Блогеры против: Сбербанк
11.10 09:05 | число просмотров 34286 число постов 97
В блогах жалуются на качество обслуживания в отделениях Сбербанка
 
Блогеры против: S7 Airlines
Блогеры против: S7 Airlines
22.08 13:19 | число просмотров 5942 число постов 10
"Лучшее, что можно сделать с авиакомпанией S7 - это закрыть ее", — жалуются блогеры
Блогеры против: МТС
Блогеры против: МТС
12.08 10:57 | число просмотров 33843 число постов 100
Блогеры жалуются на качество связи МТС и проблемы с мобильным интернетом
 
все записи

Реклама
Загружается, подождите...
Посты дня
Сталин в приемной детского омбудсмена
www.facebook.com    3.02 15:18 |  число просмотров 619
Сталин в приемной детского омбудсмена Пришла в приемную уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области и была немного шокирована картиной, которая висит на стене сзади кресла секретаря
 
Грех на мне, братцы
blogКох Альфред    2.02 20:56 |  число просмотров 1525
Грех на мне, братцы Два дня Немцов уговаривал меня назначить Кириенко директором НОРСИ (нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области). Я наотрез отказывался: нет опыта, нет базового образования и т.д. Немцов кричал, просил, грозился пойти к Ельцину... Я (был грех) - сдался
 
Хотите с таким психопатом учиться 11 лет?
www.facebook.com    2.02 20:14 |  число просмотров 1628
Хотите с таким психопатом учиться 11 лет? Мой друг был зверски избит в очереди на запись в школу. В первый класс. Сейчас так. Живая очередь по 3-е суток
 
Ну вот, позаседали
blogNavalny    2.02 16:03 |  число просмотров 928
Ну вот, позаседали Весь дальнейший процесс просто потерял смысл. Это теперь такая формалистика, чтобы создать видимость: у нас тут всамделишный суд. Приговор будет обвинительным.
 
Пацаны, о какой же такой реституции идёт речь, а?
blogПрикладная социопатия    2.02 14:41 |  число просмотров 762
Пацаны, о какой же такой реституции идёт речь, а? 1. РПЦ никогда не была собственником Исаакиевского собора; 2. РПЦ никогда не обладала правом пожизненного владения собором; 3. Исаакиевский собор никогда не находился на правах хозяйственного ведения или оперативного управления РПЦ
 
все записи
Выбор редактора
Активист вонючий!
blogstalic    1.02 18:03 |  число просмотров 1102
Активист вонючий! Если не ослабим наши усилия, то наведем порядок хотя бы в одной, но такой важной сфере, как здравоохранение. А как там получится дальше - вернется ли коррупция, начнут ли снова грабить наш бюджет - будет зависить только от нашего неусыпного контроля за действиями чиновников.
 
Петр Толстой как зеркало русского патриотизма
blogЛеонид Невзлин    30.01 15:11 |  число просмотров 1983
Петр Толстой как зеркало русского патриотизма К счастью или к несчастью я тоже принадлежу к потомкам выходцев из черты оседлости . Много лет я воздерживался от каких-либо комментариев по поводу ситуации с евреями в России.
 
Скандал вокруг Вороненкова
blogПолитджойстик    30.01 10:57 |  число просмотров 1464
Скандал вокруг Вороненкова В руководстве КПРФ раскол относительно отмежевания от бывшего депутата ГД от этой партии Дениса Вороненкова. Лидеры партии не могут определиться, как реагировать
 
Фото дня
Видео дня
Картинка дня
Статьи дня
Силовики против адвокатов. 6:0
 2.02 13:12 |  число просмотров 307
Силовики против адвокатов. 6:0 Защитников заставляют давать показания на своих клиентов, к ним врываются в офисы, их сажают под административный арест, бьют и таскают за волосы — и это только получившие огласку случаи
Явление Чудновец
Павел Каныгин  1.02 15:27 |  число просмотров 570
Явление Чудновец Неожиданный поворот в нашумевшем деле осужденной за репост Евгении Чудновец, которая «отказала уважаемому человеку»
все записи
События
Прерванное перемирие
2.02 |  число просмотров 16026
Прерванное перемирие
Ситуация на Донбассе внезапно обострилась. Под шахтёрским городком Авдеевкой, контролируемом украинской армией, развернулись бои. Убитые и раненые есть с обеих сторон и среди мирных жителей. Киев и руководство непризнанных республик обвиняют друг друга в провокациях и попытке сорвать Минские соглашения.
все записи
Кино
Новогодний Шерлок
7.01 |  число просмотров 5912
Новогодний Шерлок
Уже второй раз первым впечатлением блогеров в Новом году становится спецвыпуск Шерлока. Мемы, приколы, жабы — британский сериал становится "Иронией судьбы" для миллениалов
все записи
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 7367
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
все записи
Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2158
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 3790
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
"Измени одну жизнь" / о проекте
Цитаты дня
" Все смерти в этой войне — наша вина. Потому что если бы не российское вмешательство никакой бы там войны не было. "
2.02 |
blog Max Katz
" Цитаты великих. Пройдите,пожалуйста,в жопу (Леонтьев). Представься, мразь (Соловьев). Дебилы,блядь (Лавров). Конченые мрази (Мединский). "
18.01 |
blog Roskin_M
" Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности. "
19.12 |
blog sssmirnov
" Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
23.11 |
blog tikhondzyadko
" Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев. "
15.11 |
blog Sergey Kalvarskiy
" "Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю. "
15.11 |
blog Vadim Malkin
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012