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|stalic 9.01 18:20 | 461
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|Да, я молчал. Я очень долго молчал, потому что боялся. Да, я трусил. Целых пять дней после того, как ко мне попали материалы о повышении закупочных цен на онкопрепараты в 11 раз за один год, я не спал и думал, а что будет, если я их опубликую?
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|Sati Kazanova 9.01 12:20 | 586
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|Получается, всех нас, кто занимается йогой, преподаёт йогу (с прошлого года я стала преподавателем Атма Крия Йоги) - нас могут запросто прийти и взять под арест??? Мы ведь прошли эпоху сталинизма
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|М.Х.Даудов 9.01 12:10 | 365
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|С длинным и петляющим, как змея, языком хитрого "Шведа" стравить между собой "кавказцев" с "алабаями" плёвое дело. Все зависит от харчей не всегда щедрого хозяина
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|Леонид Волков 8.01 11:09 | 2190
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|Эта Лариса Борисовна Сергухина из "Еврохимсервиса" - она и есть знаменитая теперь уже "бригадир новгородских рыбаков". Рыбак из нее, естественно, такой же, как из меня балерина
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|Анна Каретникова 7.01 17:38 | 1064
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|Оба детдомовские. Подмосковье. 19 и 20 лет. Один из них, если верить, украл бутылку виски в магазине перед Новым годом
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|Кох Альфред 4.01 11:32 | 1167
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|Предлагаю всем скопировать этот текст и повесить у себя на стене. Можно добавлять тексты на других языках, можно корректировать этот текст. Творчество приветствуется!
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|Павел Кудюкин 3.01 13:04 | 1732
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|Надежда Бабкина, Михаил Балакин, Татьяна Батышева, Евгений Герасимов, Сергей Зверев, Зоя Зотова, Ирина Ильичева, Лариса Картавцева, Татьяна Ломакина
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|stalic 3.01 12:41 | 1525
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|Как выразился один из проплаченных устроителей срача "Махсон строчит в ФСБ доносы на мэрию". Я попросил Анатолия Нахимовича, чтобы он прислал мне свой "донос"
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|Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности.
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|19.12 |
| sssmirnov
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|Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам.
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|23.11 |
| tikhondzyadko
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|Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев.
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|15.11 |
| Sergey Kalvarskiy
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|"Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю.
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|15.11 |
| Vadim Malkin
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|Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно.
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|15.11 |
| Max Katz
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|По крайней мере, красавчику и ловеласу Биллу Клинтону не придётся на старости лет выступать в амплуа "первой леди".
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|9.11 |
| Alexander Osovtsov
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