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()    Божена Рынска объяснила, почему рада гибели корреспондентов НТВ
 
()    Наталья Водянова назвала погибшую Доктора Лизу "русской Матерью Терезой"
 
()    Владимир Соловьев хотел бы увидеть правки в Конституции России
 
()    Михаил Ходорковский сожалеет о необходимости платить "дань" Чечне
 
()    Дмитрий Медведев пообещал, что вода в кранах останется горячей
 
()    Маргарита Симоньян похвасталась — Челси Клинтон посмотрела "наше видео"
 
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Сюжеты
Дорогомиловский госпереворот
28.12 число просмотров 1154 число записей 7
 
Рейтинг русофобов
26.12 число просмотров 1333 число записей 7
 
Дело Чудновец
25.12 число просмотров 1353 число записей 6
 
В День чекиста
25.12 число просмотров 519 число записей 5
 
"Чепушилы" Потомского
25.12 число просмотров 964 число записей 5
 
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Крушение Ту-154
7.01 число просмотров 5114 число записей 24
 
Анократия Шульман
8.01 число просмотров 4589 число записей 21
 
Навальный идет в президенты
23.12 число просмотров 3243 число записей 46
 
Смерть от "Боярышника"
23.12 число просмотров 2499 число записей 17
 
Лишить Божену гражданства
29.12 число просмотров 2375 число записей 19
 
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Первая кибермировая 7.01 23:51
Первая кибермировая
число просмотров 1283 число постов 16    
Дональд Трамп после встречи с руководством спецслужб признал, что Россия совершила кибератаку против США. Долгое время новый американский президент избегал разговоров на данную тему. Блогеры зависли в непонимании того, что же будет дальше
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Анократия Шульман 8.01 16:28
Анократия Шульман
число просмотров 4589 число постов 21    
Новогодняя неделя освободила умы блогеров от мирской суеты и увлекла их в возвышенные дискуссии. Интервью Екатерины Шульман комментируют известные политологи, а общественность постигает загадочный термин "анократия"
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Новогодний Шерлок 7.01 17:38
Новогодний Шерлок
число просмотров 4728 число постов 43 число фото в сюжете 4  
Уже второй раз первым впечатлением блогеров в Новом году становится спецвыпуск Шерлока. Мемы, приколы, жабы — британский сериал становится "Иронией судьбы" для миллениалов
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#ГдеИльдарДадин
#ГдеИльдарДадин
6.01 13:20 | число просмотров 9540 число постов 102
Блогеры запустили флешмоб #ГдеИльдарДадин, фотографируясь на улицах или дома с такими плакатами и выкладывая их с хэштегом в соцсети. Близкие и адвокаты политзаключённого больше месяца не знают, где же он находится.
"Викинг"
"Викинг"
5.01 21:57 | число просмотров 2291 число постов 7
В блогах обсуждают "российскую "Игру престолов" — фильм "Викинг" о пути к власти князя Владимира Святославовича. В первый день 2017 года он собрал в прокате рекордные 142 миллиона рублей
 
Болотное дело
Болотное дело
29.12 12:29 | число просмотров 248807 число постов 655
В Москве начался суд над тридцать шестым обвиняемым по Болотному делу. Максима Панфилова арестовали весной нынешнего года, вопреки диагнозу "синдром Туретта" около полугода он провёл в СИЗО без лечения. После ухудшения состояния, Панфилова перевели на стационарное лечение и признали невменяемым. На первое заседание, помимо родственников и адвокатов, пришло три человека
Лишить Божену гражданства
Лишить Божену гражданства
29.12 10:13 | число просмотров 2375 число постов 19
В сети собирают подписи за то, чтобы лишить Божену Рынску гражданства. Многих возмутил её комментарий о крушении самолёта в Сочи, чем, по мнению блогеров, воспользовалась власть. Обсуждение причин трагедии вытеснила ругань в соцсетях
 
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Репортажи
Как проходил московский велопарад
Как проходил московский велопарад
8.01 16:32 | число просмотров 389
blogjulia-kablinova
Второй зимний Московский Велопарад прошел при -28
Второй зимний Московский Велопарад прошел при -28
8.01 14:26 | число просмотров 335
antonb.ru
 
Вечерний Вильнюс. Тур по костелам
Вечерний Вильнюс. Тур по костелам
7.01 18:05 | число просмотров 266
blogneferjournal
Лоскутное шитьё в Суздале
Лоскутное шитьё в Суздале
7.01 17:53 | число просмотров 327
blogpodmoskva
 
Кельн. Родина одеколона и пристанище геев
Кельн. Родина одеколона и пристанище геев
7.01 17:48 | число просмотров 524
blogsergeydolya

[]Марк Цукерберг показал свой дом

[]Если бы голливудские блокбастеры снимались в Африке

[]M1 Abrams. Лучший танк в мире

[]Амстердам без фонарей и кофешопов

[]Кремлевские игрушки
 
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M1 Abrams. Лучший танк в мире
blogaslan 6.01 13:44 число просмотров 952
Тексты дня
Так чего же мы-то трындим, что народ не тот или страна
Так чего же мы-то трындим, что народ не тот или страна
9.01 12:26 | число просмотров 593
blogLeonid Nikitinsky
На Рождество оказался я в 200 километрах от Москвы в одном уездном городке - не скажу, каком, чтобы никто не обиделся вдруг. Вечером в доме культуры городка давали местными силами концерт. Какая-то старушенция читала свои стихи, и вынести это было трудно
Жалко всех
Жалко всех
8.01 10:09 | число просмотров 850
blogMaxim Kantor
Гниение большой империи (Российской социалистической империи) стало катализатором чудовищной реакции. Жадность и глупость победили повсеместно. Достижения европейского гуманизма оказались дезавуированы.
 
Вы мне скажете, что Путин виноват
Вы мне скажете, что Путин виноват
7.01 08:33 | число просмотров 1470
blogMitya Aleshkovskiy
Я объехал половину земного шара, видел множество разных стран, но, по какой-то странной причине, именно после посещения Америки у меня в голове происходят какие-то тектонические сдвиги.
Пусть бесит
Пусть бесит
6.01 08:47 | число просмотров 750
blogАнтон Долин
Властью, данной мне, провозглашаю "Молодого Папу" лучшим сериалом сезона.
 
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Блогеры против
Блогеры против: Почта России
Блогеры против: Почта России
26.11 08:58 | число просмотров 46263 число постов 154
Блогеры жалуются на качество обслуживания в отделениях Почты России
Блогеры против: Сбербанк
Блогеры против: Сбербанк
11.10 09:05 | число просмотров 33946 число постов 97
В блогах жалуются на качество обслуживания в отделениях Сбербанка
 
Блогеры против: S7 Airlines
Блогеры против: S7 Airlines
22.08 13:19 | число просмотров 5719 число постов 10
"Лучшее, что можно сделать с авиакомпанией S7 - это закрыть ее", — жалуются блогеры
Блогеры против: МТС
Блогеры против: МТС
12.08 10:57 | число просмотров 33556 число постов 100
Блогеры жалуются на качество связи МТС и проблемы с мобильным интернетом
 
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Скоро
Презентация книги "Правительность: власть и правление в современных обществах"
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Посты дня
Высока вероятность Вашего убийства. За что я подставляю свою голову?
blogstalic    9.01 18:20 |  число просмотров 461
Высока вероятность Вашего убийства. За что я подставляю свою голову? Да, я молчал. Я очень долго молчал, потому что боялся. Да, я трусил. Целых пять дней после того, как ко мне попали материалы о повышении закупочных цен на онкопрепараты в 11 раз за один год, я не спал и думал, а что будет, если я их опубликую?
 
Посягательства на йогу не допущу
blogSati Kazanova    9.01 12:20 |  число просмотров 586
Посягательства на йогу не допущу Получается, всех нас, кто занимается йогой, преподаёт йогу (с прошлого года я стала преподавателем Атма Крия Йоги) - нас могут запросто прийти и взять под арест??? Мы ведь прошли эпоху сталинизма
 
Вырвать "Шведу" пару клыков "мудрости"
blogМ.Х.Даудов    9.01 12:10 |  число просмотров 365
Вырвать "Шведу" пару клыков "мудрости" С длинным и петляющим, как змея, языком хитрого "Шведа" стравить между собой "кавказцев" с "алабаями" плёвое дело. Все зависит от харчей не всегда щедрого хозяина
 
"Рыбачка"-мошенница
blogЛеонид Волков    8.01 11:09 |  число просмотров 2190
"Рыбачка"-мошенница Эта Лариса Борисовна Сергухина из "Еврохимсервиса" - она и есть знаменитая теперь уже "бригадир новгородских рыбаков". Рыбак из нее, естественно, такой же, как из меня балерина
 
Два мальчика в СИЗО
blogАнна Каретникова    7.01 17:38 |  число просмотров 1064
Два мальчика в СИЗО Оба детдомовские. Подмосковье. 19 и 20 лет. Один из них, если верить, украл бутылку виски в магазине перед Новым годом
 
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Выбор редактора
#ГдеИльдарДадин
blogКох Альфред    4.01 11:32 |  число просмотров 1167
#ГдеИльдарДадин Предлагаю всем скопировать этот текст и повесить у себя на стене. Можно добавлять тексты на других языках, можно корректировать этот текст. Творчество приветствуется!
 
Список депутатов Мосгордумы, проголосовавших за лишение избирателей права свободно встречаться со своими депутатами
blogПавел Кудюкин    3.01 13:04 |  число просмотров 1732
Список депутатов Мосгордумы, проголосовавших за лишение избирателей права свободно встречаться со своими депутатами Надежда Бабкина, Михаил Балакин, Татьяна Батышева, Евгений Герасимов, Сергей Зверев, Зоя Зотова, Ирина Ильичева, Лариса Картавцева, Татьяна Ломакина
 
Заявление А.Н.Махсона в ФСБ
blogstalic    3.01 12:41 |  число просмотров 1525
Заявление А.Н.Махсона в ФСБ Как выразился один из проплаченных устроителей срача "Махсон строчит в ФСБ доносы на мэрию". Я попросил Анатолия Нахимовича, чтобы он прислал мне свой "донос"
 
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Статьи дня
Путинский режим — пространство, где размыты понятия добра и зла
Гарри Каспаров  7.01 17:11 |  число просмотров 536
Путинский режим — пространство, где размыты понятия добра и зла Интервью Гарри Каспарова о "мировой шахматной партии", убийстве Бориса Немцова, выборах в США и личной жизни
Гибка, как гусеница, гибридная Россия
Дмитрий Губин, Екатерина Шульман  5.01 13:05 |  число просмотров 828
Гибка, как гусеница, гибридная Россия Режим будет трансформироваться — в первую очередь ради собственного выживания, считает политолог Екатерина Шульман
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События
Крушение Ту-154
7.01 |  число просмотров 5114
Крушение Ту-154
В Черном море упал самолет ТУ-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию. На его борту был 91 человек, в том числе — музыканты из ансамбля им. Александрова и девять журналистов, а также известный общественный деятель Доктор Лиза (Елизавета Глинка). Теракт назван возможной причиной крушения
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Кино
Новогодний Шерлок
7.01 |  число просмотров 4728
Новогодний Шерлок
Уже второй раз первым впечатлением блогеров в Новом году становится спецвыпуск Шерлока. Мемы, приколы, жабы — британский сериал становится "Иронией судьбы" для миллениалов
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Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 6395
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 1473
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 3178
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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"Измени одну жизнь" / о проекте
Цитаты дня
" Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности. "
19.12 |
blog sssmirnov
" Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
23.11 |
blog tikhondzyadko
" Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев. "
15.11 |
blog Sergey Kalvarskiy
" "Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю. "
15.11 |
blog Vadim Malkin
" Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно. "
15.11 |
blog Max Katz
" По крайней мере, красавчику и ловеласу Биллу Клинтону не придётся на старости лет выступать в амплуа "первой леди". "
9.11 |
blog Alexander Osovtsov
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