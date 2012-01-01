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Сюжеты
Незюганов 2018
19.01 число просмотров 97 число записей 8
 
Лебедев против Навального
18.01 число просмотров 847 число записей 6
 
Украина без "Дождя"
14.01 число просмотров 1232 число записей 16
 
Исаакиевский раздор
14.01 число просмотров 1632 число записей 15
 
Первая кибермировая
11.01 число просмотров 2376 число записей 17
 
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Лишить Божену гражданства
29.12 число просмотров 3198 число записей 19
 
Дело Чудновец
17.01 число просмотров 3065 число записей 11
 
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Инаугурация Трампа 21.01 12:27
Инаугурация Трампа
число просмотров 1845 число постов 15 число фото в сюжете 2 число видео в сюжете 1
Дональд Трамп принял присягу и официально стал 45-м президентом США. Аккаунт @POTUS обнулился, его тут же зафолловили несколько миллионов человек. Инаугурация вновь взволновала блогеров, только успокоившихся после избрания эксцентричного миллиардера
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Пресса против Трампа 21.01 10:57
Пресса против Трампа
число просмотров 598 число постов 5    
Русскоязычный фейсбук обсуждает открытое письмо журналиста Кайла Поупа президенту Трампу, в котором тот от лица пресс-пула Белого дома пишет Трампу, что "правила — наши, а не ваши"
Весь сюжет
Донос на Шендеровича 20.01 12:27
Донос на Шендеровича
число просмотров 946 число постов 9    
Павел Данилин попросил Следственный комитет проверить пост Виктора Шендеровича на экстремизм. Прокремлёвского деятеля унизили и оскорбили слова сатирика о том, что у русского человека руки растут из жопы, а голова набита ботвой
Весь сюжет
Болотное дело
Болотное дело
19.01 15:50 | число просмотров 249820 число постов 657
В Москве начался суд над тридцать шестым обвиняемым по Болотному делу. Максима Панфилова арестовали весной нынешнего года, вопреки диагнозу "синдром Туретта" около полугода он провёл в СИЗО без лечения. После ухудшения состояния, Панфилова перевели на стационарное лечение и признали невменяемым. 18 января состоялось второе заседание
Почтение Леонтьева
Почтение Леонтьева
18.01 22:59 | число просмотров 1102 число постов 7
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев вновь порадовал журналистов и блогеров своим профессионализмом. "Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении", — ответил он на вопрос "Дождя", о том, почему глава компании Сечин получил "мигалку"
 
Секскандальная эмиграция Павленского
Секскандальная эмиграция Павленского
17.01 16:24 | число просмотров 1440 число постов 17
Пётр Павленский с Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми попросили убежища во Франции. Пару художников обвиняют в избиении актёра и попытке изнасилования актрисы Театра.doc. Сторонники Павленского уверены, что это провокация и выдавливание в эмиграцию. Сторонники театра требуют сурового наказания и говорят о крахе карьеры арт-активиста
Дело Чудновец
Дело Чудновец
17.01 10:43 | число просмотров 3065 число постов 11
Воспитательницу детского сада и мать 3-летнего ребенка Евгению Чудновец суд приговорил к пяти месяцам колонии — за то, что она обнародовала видео издевательств над ребенком, которое помогло найти его мучителей. В СИЗО женщину отправили в карцер
 
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Репортажи
Добро пожаловать на праздничный концерт в честь нового президента Америки
Добро пожаловать на праздничный концерт в честь нового президента Америки
20.01 15:18 | число просмотров 460
blogtanjand
Любляна под дождем
Любляна под дождем
20.01 15:06 | число просмотров 249
blogsergeydolya
 
Как сделать Звезду Смерти из икеевской лампы
Как сделать Звезду Смерти из икеевской лампы
20.01 15:00 | число просмотров 321
blogaslan
15 кулинарных странностей американцев
15 кулинарных странностей американцев
20.01 14:28 | число просмотров 714
blogb-picture
 
Барак Обама всё
Барак Обама всё
20.01 14:13 | число просмотров 369
blogvarlamov

[]Фото для пробуждения понимания: к истории об изъятии 10 детей в Москве

[]Как снимали фильм Рокки

[]Сатка. Город поразивший Лебедева и давший повод Навальному

[]Засуха на Мадагаскаре

[]Новые районы Женевы
 
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blogusolt 19.01 13:27 число просмотров 672
Тексты дня
В Китае переписали единый учебник истори
В Китае переписали единый учебник истори
20.01 11:46 | число просмотров 620
blogVasily Golovnin
Видимо, для патриотического самоутверждения и престижа:: мы одни черт знает сколько героически сопротивлялись плохим фашистам, пока многие с ними еще водили шуры-муры. А потом Китай героически победил в 1945 году!
Новости параллельного мира
Новости параллельного мира
19.01 15:53 | число просмотров 1124
blogТатьяна Н. Толстая
Уже 167000 человек подписали петицию, требуя меньше пошлости на Первом канале в "Голубом огоньке". Причем с уточнением: нам 45+, но все равно не хотим. Это совершенно фееричное требование. Как - меньше пошлости?! Вы что?!
 
По секретным отчетам ЦРУ
По секретным отчетам ЦРУ
19.01 13:31 | число просмотров 970
blogp-syutkin
ЦРУ опубликовало почти 13 миллионов страниц рассекреченных документов. Все, понятное дело, ринулись туда искать отчеты о контактах с инопланетянами и убийстве Кеннеди. Я же не отказал себе в удовольствии покопаться в теме «советские рестораны»
Новейшая история наркотиков
Новейшая история наркотиков
19.01 13:16 | число просмотров 727
blogbohemicus
Триста пятьдесят миллиардов оборота в год есть триста пятьдесят миллиардов. Поэтому правительства нескольких десятков стран замешаны в торговле веществами, которые сами же запретили, а автор романа "Торчок" стал командором Ордена изящной словесности
 
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Блогеры против
Блогеры против: Почта России
Блогеры против: Почта России
26.11 08:58 | число просмотров 46512 число постов 154
Блогеры жалуются на качество обслуживания в отделениях Почты России
Блогеры против: Сбербанк
Блогеры против: Сбербанк
11.10 09:05 | число просмотров 34143 число постов 97
В блогах жалуются на качество обслуживания в отделениях Сбербанка
 
Блогеры против: S7 Airlines
Блогеры против: S7 Airlines
22.08 13:19 | число просмотров 5854 число постов 10
"Лучшее, что можно сделать с авиакомпанией S7 - это закрыть ее", — жалуются блогеры
Блогеры против: МТС
Блогеры против: МТС
12.08 10:57 | число просмотров 33725 число постов 100
Блогеры жалуются на качество связи МТС и проблемы с мобильным интернетом
 
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Посты дня
Камчатские приставы вывели раздетую женщину на 25 градусный мороз
blogmaxfux    21.01 11:32 |  число просмотров 900
Камчатские приставы вывели раздетую женщину на 25 градусный мороз Викторию Коновалову, активистку и журналистку, публиковавшую разоблачительные материалы, приставы заковали в наручники и в нижнем белье вытащили на мороз, чтобы отвезти на суд
 
Краткое изложение инаугурационной речи Дональда Трампа
www.facebook.com    21.01 11:29 |  число просмотров 421
Краткое изложение инаугурационной речи Дональда Трампа Мы снова сделаем Америку гордой, богатой, безопасной и великой. Да благословит Бог вас, да благословит Бог Америку!
 
В лагере с раком прямой кишки
blogPavel Chikov    20.01 15:55 |  число просмотров 814
В лагере с раком прямой кишки Калоприемники ему присылает мама, так как тюремные аналоги не герметичны, не пригодны для перемещения, с ними можно только лежать
 
Как врут перед допросами в Генпрокуратуре
blogstalic    20.01 14:47 |  число просмотров 845
Как врут перед допросами в Генпрокуратуре Спустя месяц 62-я больница закупает этот же препарат, но более чем в двадцать раз меньшем количестве и... дешевле более, чем на тридцать процентов. Ситуация уже ненормальная, правильно?
 
Агробизнес Володина в Смоленской области
blogmunscanner    20.01 12:30 |  число просмотров 1093
Агробизнес Володина в Смоленской области Мы нашли добро, которое принадлежит Вячеславу Володину, управляется Вячеславом Володиным и приносит прибыль Вячеславу Володину. Но почему-то он стесняется и скрывает свой агробизнес, записывая его на маму
 
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Выбор редактора
Признаться, я предвижу много пользы Отечеству от этого дела
blogВиктор Шендерович    20.01 12:21 |  число просмотров 889
Признаться, я предвижу много пользы Отечеству от этого дела Замерев от нетерпения, жду решения Следственного комитета по моему вопросу, в связи с обращением политолога Данилина. Восемь лет назад мы исследовали, является ли животным йеху депутат Абельцев
 
Следственный комитет принял моё обращение
www.facebook.com    20.01 12:11 |  число просмотров 696
Следственный комитет принял моё обращение Считаю, что меня унижают и оскорбляют слова Шендеровича о том, что, «руки у россиян, по генетической традиции, растут из жопы, а голова, в результате отрицательной селекции, называемой «особый путь развития», набита по преимуществу ботвой»
 
Однако, Михаил Леонтьев
www.facebook.com    20.01 11:52 |  число просмотров 595
Однако, Михаил Леонтьев Послать журналиста в жопу может только пресс-секретарь госкомпании, просравшей 170 миллионов рублей на его журнал «для интеллектуалов»
 
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Статьи дня
Протесты против Трампа в Вашингтоне перешли в беспорядки: 217 задержанных
 21.01 11:51 |  число просмотров 132
Протесты против Трампа в Вашингтоне перешли в беспорядки: 217 задержанных В Вашингтоне акции протеста против вступления в должность нового президента Дональда Трампа перешли в беспорядки и столкновения в центре города
Генсеки запаса
Анна Байдакова  19.01 13:59 |  число просмотров 384
Генсеки запаса К президентским выборам КПРФ может получить нового лидера
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События
Крушение Ту-154
7.01 |  число просмотров 6163
Крушение Ту-154
В Черном море упал самолет ТУ-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию. На его борту был 91 человек, в том числе — музыканты из ансамбля им. Александрова и девять журналистов, а также известный общественный деятель Доктор Лиза (Елизавета Глинка). Теракт назван возможной причиной крушения
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Кино
Новогодний Шерлок
7.01 |  число просмотров 5743
Новогодний Шерлок
Уже второй раз первым впечатлением блогеров в Новом году становится спецвыпуск Шерлока. Мемы, приколы, жабы — британский сериал становится "Иронией судьбы" для миллениалов
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Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 7235
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2039
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 3694
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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"Измени одну жизнь" / о проекте
Цитаты дня
" Цитаты великих. Пройдите,пожалуйста,в жопу (Леонтьев). Представься, мразь (Соловьев). Дебилы,блядь (Лавров). Конченые мрази (Мединский). "
18.01 |
blog Roskin_M
" Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности. "
19.12 |
blog sssmirnov
" Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
23.11 |
blog tikhondzyadko
" Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев. "
15.11 |
blog Sergey Kalvarskiy
" "Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю. "
15.11 |
blog Vadim Malkin
" Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно. "
15.11 |
blog Max Katz
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