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()    В прощальном твите Обама попросил всех верить в свои способности к переменам
 
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Сюжеты
Новогодний Шерлок
7.01 число просмотров 5096 число записей 43
 
Болотное дело
29.12 число просмотров 249074 число записей 655
 
Лишить Божену гражданства
29.12 число просмотров 2728 число записей 19
 
Дорогомиловский госпереворот
28.12 число просмотров 1326 число записей 7
 
Рейтинг русофобов
26.12 число просмотров 1474 число записей 7
 
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Крушение Ту-154
7.01 число просмотров 5425 число записей 24
 
Анократия Шульман
8.01 число просмотров 5346 число записей 21
 
"Викинг"
5.01 число просмотров 3074 число записей 7
 
Лишить Божену гражданства
29.12 число просмотров 2728 число записей 19
 
Смерть от "Боярышника"
23.12 число просмотров 2602 число записей 17
 
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Почему мы выбираем сумки Louis Vuitton?

Китайский гигант ZTE представил на выставке CES инновационный смартфон Hawkeye

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Дело Чудновец 16.01 14:59
Дело Чудновец
число просмотров 2291 число постов 9 число видео в сюжете 1  
Воспитательницу детского сада и мать 3-летнего ребенка Евгению Чудновец суд приговорил к пяти месяцам колонии — за то, что она обнародовала видео издевательств над ребенком, которое помогло найти его мучителей. В СИЗО женщину отправили в карцер
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Украина без "Дождя" 14.01 12:43
Украина без "Дождя"
число просмотров 1003 число постов 16 число фото в сюжете 1  
В Украине запретили вещание телеканала "Дождь" за "признание государственной границы между Крымом и Украиной" и "популяризация правоохранительных органов государства-агрессора" в фильмах, показанных телеканалом перед Новым годом
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Исаакиевский раздор 14.01 12:28
Исаакиевский раздор
число просмотров 1364 число постов 15 число фото в сюжете 1  
РПЦ МП вновь хочет забрать Исаакиевский собор, ежегодно генерирующий сотни миллионов рублей прибыли. Георгий Полтавченко распорядился передать Исаакий к декабрю 2017 года. Однако петербужцы настроены решительно против. Собрано около 150.000 подписей, эксперты говорят, что собор исторически являлся государственной собственностью. В ночь на старый Новый год около Исаакия народный сход в несколько сотен человек объявил о начале кампании протеста и общегородском митинге 28 января
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Первая кибермировая
Первая кибермировая
11.01 11:54 | число просмотров 2172 число постов 17
Дональд Трамп после встречи с руководством спецслужб признал, что Россия совершила кибератаку против США. Долгое время новый американский президент избегал разговоров на данную тему. Блогеры зависли в непонимании того, что же будет дальше
Анократия Шульман
Анократия Шульман
8.01 16:28 | число просмотров 5346 число постов 21
Новогодняя неделя освободила умы блогеров от мирской суеты и увлекла их в возвышенные дискуссии. Интервью Екатерины Шульман комментируют известные политологи, а общественность постигает загадочный термин "анократия"
 
#ГдеИльдарДадин
#ГдеИльдарДадин
6.01 13:20 | число просмотров 9839 число постов 102
Блогеры запустили флешмоб #ГдеИльдарДадин, фотографируясь на улицах или дома с такими плакатами и выкладывая их с хэштегом в соцсети. Близкие и адвокаты политзаключённого больше месяца не знают, где же он находится.
"Викинг"
"Викинг"
5.01 21:57 | число просмотров 3074 число постов 7
В блогах обсуждают "российскую "Игру престолов" — фильм "Викинг" о пути к власти князя Владимира Святославовича. В первый день 2017 года он собрал в прокате рекордные 142 миллиона рублей
 
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Репортажи
Пару очень плохо обслужили в ресторане, и вот как они отреагировали
Пару очень плохо обслужили в ресторане, и вот как они отреагировали
16.01 12:04 | число просмотров 466
bloggrimnir74
Кишинев — город обменников, аптек и уезжающих
Кишинев — город обменников, аптек и уезжающих
16.01 12:00 | число просмотров 161
blogsergeydolya
 
Сингапур за 40 часов
Сингапур за 40 часов
15.01 13:18 | число просмотров 311
blogfotografersha
Как в Китае устроены высокоскоростные железные дороги
Как в Китае устроены высокоскоростные железные дороги
15.01 13:10 | число просмотров 399
blogaslan
 
Pittit uomo 2017. Зимняя Флоренция
Pittit uomo 2017. Зимняя Флоренция
15.01 12:50 | число просмотров 409
blogolly-petrova-f

[]Instagram "казахстанской Барби"

[]Школьный автобус в Амстердаме

[]Рим. Ужасные панельные районы!

[]Закулисье конкурсов красоты

[]ОккупайИсаакий в ночь на старый Новый год
 
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Закулисье конкурсов красоты
blogb-picture 14.01 13:05 число просмотров 1024
Тексты дня
Не ешьте на ночь свой мозг
Не ешьте на ночь свой мозг
16.01 11:58 | число просмотров 383
blogАркадий Бабченко
Кузнецов настолько верил в чудодейственность своего гениального изобретения, что когда бандюки похитили его жену и потребовали в обмен на её жизнь патент на утыканный иголками коврик, он не согласился. Жену убили.
Лайфхак. Как сэкономить на продуктах до 50% денег
Лайфхак. Как сэкономить на продуктах до 50% денег
16.01 11:55 | число просмотров 334
blogthink-head
У нас в городе существует несколько крупных продуктовых сетей - Перекресток, Пятерочка, 7-й континент, Ашан, Дикси и прочее. В среднем раз в неделю (некоторые реже) сети меняют список своих акционных товаров
 
10 "околоправославных" фондов
10 "околоправославных" фондов
16.01 10:24 | число просмотров 161
blogНЕЗЫГАРЬ
Составили список 10 „околоправославных” фондов. Православные не означают, что патриаршие. Более того, патриарх Кирилл зачастую выступает обычным „просителем”, обращаясь в них.
Кулинарные фильмы, часть 4
Кулинарные фильмы, часть 4
15.01 13:04 | число просмотров 354
blogrebro-a-dama
Если в первых двух моих обзорах фильмы были и хорошие, и плохие, в третьем - спорные, то в этом я бы рекомендовала посмотреть три из пяти — однозначно
 
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Блогеры против
Блогеры против: Почта России
Блогеры против: Почта России
26.11 08:58 | число просмотров 46365 число постов 154
Блогеры жалуются на качество обслуживания в отделениях Почты России
Блогеры против: Сбербанк
Блогеры против: Сбербанк
11.10 09:05 | число просмотров 34026 число постов 97
В блогах жалуются на качество обслуживания в отделениях Сбербанка
 
Блогеры против: S7 Airlines
Блогеры против: S7 Airlines
22.08 13:19 | число просмотров 5781 число постов 10
"Лучшее, что можно сделать с авиакомпанией S7 - это закрыть ее", — жалуются блогеры
Блогеры против: МТС
Блогеры против: МТС
12.08 10:57 | число просмотров 33615 число постов 100
Блогеры жалуются на качество связи МТС и проблемы с мобильным интернетом
 
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Посты дня
О воспитателе детского сада в тюремном ШИЗО
blogNavalny    16.01 14:39 |  число просмотров 304
О воспитателе детского сада в тюремном ШИЗО Мне кажется, они её подвергают пыткам, чтобы скрыть свой стыд. Ну знаете, такая вот извращенная реакция. Чтоб никто не подумал, что они сомневаются в своём решении, ещё нарочито мучают человека.
 
Помогите донести
blogЕвгений Левкович    14.01 13:31 |  число просмотров 1430
Помогите донести Кто бы мог подумать, что я буду просить за жену солиста хора имени Александрова. Она, Надежда Столяр, в больнице сейчас. И сама просит о помощи. Как отказать?
 
Новый удар Америки
blogМихаил Касьянов    14.01 12:47 |  число просмотров 1506
Новый удар Америки Группа американских сенаторов внесла в Конгресс законопроект о «всеобъемлющих» санкциях против России. Отменить закон будет крайне сложно даже лояльной американской администрации
 
Я славно отметила День российской печати
www.facebook.com    14.01 12:47 |  число просмотров 860
Я славно отметила День российской печати Главному редактору местного СМИ из Нижнего Новгорода прокололи колеса на машине, а также разбросали листовки с осуждением за неправильную скорбь
 
Хируг на Гайдаровском форуме
blogНавальный    14.01 12:32 |  число просмотров 1373
Хируг на Гайдаровском форуме Вчерашний мой ругательный пост про "гайдаровский форум" потерял всякий смысл. Потому что сегодня на форуме выступает байкер Хирург и надо уже не ругаться, а получать удовольствие
 
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Выбор редактора
17 лет стоянки на парковке
blogАндрей Виллевальдт    13.01 17:05 |  число просмотров 1358
17 лет стоянки на парковке Я заехал на парковку Шереметьево на 45 минут и вместо 200 ₽ с меня потребовали заплатить 3 379 800 ₽!
 
А за чей счет банкет?
blogDmitry Gudkov    13.01 11:01 |  число просмотров 1026
А за чей счет банкет? РПЦ щедро отказалась от платы за вход в Исаакий: все бесплатно, только отдайте. Однако билеты отменят, собор оставят в собственности города, а РПЦ будет просто им «пользоваться». Это означает, что траты лягут на бюджет
 
Мэрия Москвы потратила 6.7 млрд рублей — годовой бюджет областного центра
blogЛеонид Волков    12.01 21:37 |  число просмотров 1166
Мэрия Москвы потратила 6.7 млрд рублей — годовой бюджет областного центра Только на светодиодные "грядки" (довольно сомнительный, надо сказать, декоративный элемент) мэрия Москвы потратила 1.7 млрд рублей. На 68 грядок. Это годовой бюджет стотысячного города
 
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Статьи дня
Запарили
Никита Гирин  16.01 09:46 |  число просмотров 134
Запарили Экскурсовод опубликовал видео из бани, на котором чиновники «решают вопросы» турбизнеса на Соловецких островах. Теперь его судят за нарушение неприкосновенности частной жизни
15 суток за ноги под одеялом
Александр Полозов  15.01 10:55 |  число просмотров 313
15 суток за ноги под одеялом Евгения Чудновец рассказала правозащитникам, за что была отправлена на полмесяца в «яму»
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События
Крушение Ту-154
7.01 |  число просмотров 5425
Крушение Ту-154
В Черном море упал самолет ТУ-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию. На его борту был 91 человек, в том числе — музыканты из ансамбля им. Александрова и девять журналистов, а также известный общественный деятель Доктор Лиза (Елизавета Глинка). Теракт назван возможной причиной крушения
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Кино
Новогодний Шерлок
7.01 |  число просмотров 5096
Новогодний Шерлок
Уже второй раз первым впечатлением блогеров в Новом году становится спецвыпуск Шерлока. Мемы, приколы, жабы — британский сериал становится "Иронией судьбы" для миллениалов
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Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 6664
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 1570
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 3243
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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"Измени одну жизнь" / о проекте
Цитаты дня
" Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности. "
19.12 |
blog sssmirnov
" Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
23.11 |
blog tikhondzyadko
" Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев. "
15.11 |
blog Sergey Kalvarskiy
" "Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю. "
15.11 |
blog Vadim Malkin
" Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно. "
15.11 |
blog Max Katz
" По крайней мере, красавчику и ловеласу Биллу Клинтону не придётся на старости лет выступать в амплуа "первой леди". "
9.11 |
blog Alexander Osovtsov
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