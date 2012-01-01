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|maxfux 21.01 11:32 | 900
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|Викторию Коновалову, активистку и журналистку, публиковавшую разоблачительные материалы, приставы заковали в наручники и в нижнем белье вытащили на мороз, чтобы отвезти на суд
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|www.facebook.com 21.01 11:29 | 421
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|Мы снова сделаем Америку гордой, богатой, безопасной и великой. Да благословит Бог вас, да благословит Бог Америку!
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|Pavel Chikov 20.01 15:55 | 814
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|Калоприемники ему присылает мама, так как тюремные аналоги не герметичны, не пригодны для перемещения, с ними можно только лежать
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|stalic 20.01 14:47 | 845
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|Спустя месяц 62-я больница закупает этот же препарат, но более чем в двадцать раз меньшем количестве и... дешевле более, чем на тридцать процентов. Ситуация уже ненормальная, правильно?
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|munscanner 20.01 12:30 | 1093
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|Мы нашли добро, которое принадлежит Вячеславу Володину, управляется Вячеславом Володиным и приносит прибыль Вячеславу Володину. Но почему-то он стесняется и скрывает свой агробизнес, записывая его на маму
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|Виктор Шендерович 20.01 12:21 | 889
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|Замерев от нетерпения, жду решения Следственного комитета по моему вопросу, в связи с обращением политолога Данилина. Восемь лет назад мы исследовали, является ли животным йеху депутат Абельцев
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|www.facebook.com 20.01 12:11 | 696
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|Считаю, что меня унижают и оскорбляют слова Шендеровича о том, что, «руки у россиян, по генетической традиции, растут из жопы, а голова, в результате отрицательной селекции, называемой «особый путь развития», набита по преимуществу ботвой»
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|www.facebook.com 20.01 11:52 | 595
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|Послать журналиста в жопу может только пресс-секретарь госкомпании, просравшей 170 миллионов рублей на его журнал «для интеллектуалов»
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|Цитаты великих. Пройдите,пожалуйста,в жопу (Леонтьев). Представься, мразь (Соловьев). Дебилы,блядь (Лавров). Конченые мрази (Мединский).
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|18.01 |
| Roskin_M
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|Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности.
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|19.12 |
| sssmirnov
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|Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам.
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|23.11 |
| tikhondzyadko
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|Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев.
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|15.11 |
| Sergey Kalvarskiy
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|"Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю.
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|15.11 |
| Vadim Malkin
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|Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно.
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|15.11 |
| Max Katz
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