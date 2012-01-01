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Президент Трамп
27.01 число просмотров 2505 число записей 16
 
Лига школ и сексуальных домогательств
26.01 число просмотров 239 число записей 1
 
Пресса против Трампа
21.01 число просмотров 955 число записей 5
 
Донос на Шендеровича
20.01 число просмотров 1523 число записей 9
 
Незюганов 2018
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"Викинг"
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Первая кибермировая
11.01 число просмотров 2493 число записей 17
 
Лебедев против Навального
28.01 число просмотров 2584 число записей 26
 
Толстой и евреи
26.01 число просмотров 1869 число записей 20
 
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Декриминализация побоев 28.01 13:12
Декриминализация побоев
число просмотров 493 число постов 15    
Госдума за две недели приняла поправки, декриминализирующие семейные побои. Из УК исключены побои близких, «причинившие физическую боль, но­ не повлекшие последствий». Блогеры разделились на сторонников и противников идеи, но оба лагеря считают, что закон вряд ли улучшит ситуацию с домашним насилием
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Лебедев против Навального 28.01 13:11
Лебедев против Навального
число просмотров 2584 число постов 26 число фото в сюжете 1  
Конфликт Артемия Лебедева и Алексея Навального завершился дебатами на Дожде. Накануне передачи телеканал отключил возможность покупки месячного абонемента, во время трансляции случались регулярные сбои, а сам разговор, модерируемый Ксенией Собчак, совершенно разочаровал блогеров.
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Толстой и евреи 26.01 14:49
Толстой и евреи
число просмотров 1869 число постов 20 число фото в сюжете 1  
Зампред ГосДумы Петр Толстой заявил, что против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступают евреи, потомки тех, кто раньше рушил русские храмы
Весь сюжет
Болотное дело
Болотное дело
26.01 14:48 | число просмотров 250263 число постов 659
В Москве начался суд над тридцать шестым обвиняемым по Болотному делу. Максима Панфилова арестовали весной нынешнего года, вопреки диагнозу "синдром Туретта" около полугода он провёл в СИЗО без лечения. После ухудшения состояния, Панфилова перевели на стационарное лечение и признали невменяемым. 18 января состоялось второе заседание
Охота на "Шалтая"
Охота на "Шалтая"
26.01 11:11 | число просмотров 1634 число постов 8
В блогах обсуждается арест начальника второго оперативного управления ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова и главы отдела по расследованию киберпреступлений "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова, якобы причастных к громкому хакерскому проекту "Шалтай-Болтай"
 
Дело Навального: #КировЛес2
Дело Навального: #КировЛес2
25.01 12:14 | число просмотров 126100 число постов 389
В Кирове началось новое рассмотрение "дела Кировлеса", фигурантами которого являются политик Алексей Навальный и предприниматель Петр Офицеров — Верховный суд России отправил дело на пересмотр после требований ЕСПЧ о реабилитации и выплате компенсаций осужденным
Съезд "ЕдРа"
Съезд "ЕдРа"
23.01 13:21 | число просмотров 979 число постов 8
В Москве прошел 16 съезд партии "Единая Россия". Председателем снова был избран Дмитрий Медведев. Журналисты, побывавшие на мероприятии, пишут о впечатлениях, а в политических телеграм-каналах — обсуждают его итоги
 
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Репортажи
Хоть шаром покати. Квартиры японских минималистов
Хоть шаром покати. Квартиры японских минималистов
28.01 13:07 | число просмотров 692
blogmacos
Новая мода в селфи
Новая мода в селфи
28.01 13:04 | число просмотров 1090
blogseregalab
 
Знакомьтесь, отель по-азиатски
Знакомьтесь, отель по-азиатски
28.01 12:45 | число просмотров 553
blogpashalena
Нью-Йорк упустил шанс произвести первое впечатление
Нью-Йорк упустил шанс произвести первое впечатление
28.01 12:43 | число просмотров 394
blogenjourney
 
Бэкстейдж дебатов Навального и Лебедева
Бэкстейдж дебатов Навального и Лебедева
27.01 11:37 | число просмотров 497
blogNicholas Danilov

[]Дебаты Навальный – Лебедев

[]Самолёты-легенды ОКБ Туполева. Война и мир

[]Экстремально похудевшие звёзды Голливуда

[]Так жить нельзя. Деревенский гламур в центре Киева!

[]Выставка-распродажа русских в ОАЭ
 
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Экстремально похудевшие звёзды Голливуда
blogkiss-my-abs 26.01 14:07 число просмотров 1207
Тексты дня
Антиплагиат
Антиплагиат
26.01 16:26 | число просмотров 737
www.facebook.com
Аккурат посреди предложения о разновидностях глаголов вклинивается невразумительное нечто объёмом в 50 тысяч знаков (!!!), то есть примерно на треть средней дипломной работы! По стилю и сюжетике напоминает передовицу районной газеты.
Зашел в Дом книги на Новом Арбате
Зашел в Дом книги на Новом Арбате
26.01 11:12 | число просмотров 961
blogАлександр Морозов
Перед нами плотный, самовоспроизводимый, гигантский и всеохватный мир литературы, закрывающей собой все периоды истории. "Сейчас мы вам расскажем про кровавый Евромайдан" - это уже не является отдельной небольшой полкой
 
Про мое православное детство
Про мое православное детство
26.01 10:46 | число просмотров 836
blogArtem Loskutov
В правом приделе алтаря было что-то типа склада, где хранились хоругви, юбилейные советские рубли с лениным, которые я не решился утащить в свою коллекцию, а также плакаты против секты муна
Метафора всякого глубинно-русского и хтонического
Метафора всякого глубинно-русского и хтонического
25.01 11:29 | число просмотров 943
blogKirill Martynov
В мрачном Ленинграде первой половины 30-х существует сборище друзей, оставленных судьбою: Хармс, Введенский, Друскин, Липавский, Олейников. После 1929 года они знали, что им не дадут ни жить, ни писать, ни тем более иметь публику
 
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Блогеры против
Блогеры против: Почта России
Блогеры против: Почта России
26.11 08:58 | число просмотров 46607 число постов 154
Блогеры жалуются на качество обслуживания в отделениях Почты России
Блогеры против: Сбербанк
Блогеры против: Сбербанк
11.10 09:05 | число просмотров 34228 число постов 97
В блогах жалуются на качество обслуживания в отделениях Сбербанка
 
Блогеры против: S7 Airlines
Блогеры против: S7 Airlines
22.08 13:19 | число просмотров 5912 число постов 10
"Лучшее, что можно сделать с авиакомпанией S7 - это закрыть ее", — жалуются блогеры
Блогеры против: МТС
Блогеры против: МТС
12.08 10:57 | число просмотров 33795 число постов 100
Блогеры жалуются на качество связи МТС и проблемы с мобильным интернетом
 
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Посты дня
В Петрозаводске прошли пикеты в поддержку историка Дмитриева
www.facebook.com    29.01 13:46 |  число просмотров 271
В Петрозаводске прошли пикеты в поддержку историка Дмитриева Дмитриева, председателя карельского "Мемориала", обвиняют в изготовлении и распространении детской порнографии
 
Свободу Эмилю Курбединову!
blogСергей Давидис    29.01 13:38 |  число просмотров 241
Свободу Эмилю Курбединову! В Крыму 26 января симферопольский судья Белинчук арестовал на 10 суток якобы за "публичную демонстрацию экстремистской символики" на его странице Vkontakte известного адвоката Эмиля Курбединова
 
Я, безусловно, против насилия в семье
blogTamara Eidelman    28.01 12:27 |  число просмотров 554
Я, безусловно, против насилия в семье Это ужасно, омерзительно, унизительно и преступно. А еще я знаю, что места "исполнения наказаний" в нашей стране еще более ужасны, омерзительны, унизительны и преступны
 
Что же делать и как быть
www.facebook.com    28.01 12:24 |  число просмотров 477
Что же делать и как быть Декриминализация побоев в стране, где нет вообще никаких механизмов профилактики домашнего насилия, это очень хреново. Мы лишились последних более или менее нормальных возможностей защитить потерпевших
 
Поучительный пример из жизни «борца с бандеровцами»
blogNavalny    27.01 21:19 |  число просмотров 1257
Поучительный пример из жизни «борца с бандеровцами» Оказывается, герой нашего расследования и один из примеров незаконного обогащения чиновников для кампании #20 бывший депутат Вороненков сбежал от любимых партии и правительства на Украину и даже даёт показания в суде на Януковича
 
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Выбор редактора
Чтоб летало и не падало
blogАркадий Бабченко    25.01 21:05 |  число просмотров 1585
Чтоб летало и не падало Руководство "Роскосмоса" решило отозвать на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М"
 
К вопросу о том, есть ли деньги
blogNavalny    25.01 12:15 |  число просмотров 1311
К вопросу о том, есть ли деньги Знаете ли вы, что госкомпания Роснефть с начала этого года (то есть за первые 24 дня 2017-го) уже потратила на закупку «юридических услуг» 2,5 миллиарда рублей?
 
Это супертоповая новость
blogЛеонид Волков    25.01 11:49 |  число просмотров 2404
Это супертоповая новость Ооказывается, по обвинению в госизмене (!) арестован замначальника могущественного 18-го центра ФСБ России Сергей Михайлов. Восемнадцатый центр — это борьба с киберпреступностью, анализ кибератак, контрразведка в интернете и т.д.
 
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Статьи дня
Госдума окончательно одобрила декриминализацию семейных побоев
Вера Холмогорова  28.01 12:36 |  число просмотров 193
Госдума окончательно одобрила декриминализацию семейных побоев В соответствии с принятым документом из ст.116 УК исключается возможность тюремного наказания (до двух лет) за побои близких
Консультант Лубянки завис в Лефортово
Мария Коломыченко  25.01 11:46 |  число просмотров 608
Консультант Лубянки завис в Лефортово Расследование вокруг ЦИБ ФСБ привело к аресту сотрудника "Лаборатории Касперского"
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События
Крушение Ту-154
7.01 |  число просмотров 6258
Крушение Ту-154
В Черном море упал самолет ТУ-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию. На его борту был 91 человек, в том числе — музыканты из ансамбля им. Александрова и девять журналистов, а также известный общественный деятель Доктор Лиза (Елизавета Глинка). Теракт назван возможной причиной крушения
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Кино
Новогодний Шерлок
7.01 |  число просмотров 5846
Новогодний Шерлок
Уже второй раз первым впечатлением блогеров в Новом году становится спецвыпуск Шерлока. Мемы, приколы, жабы — британский сериал становится "Иронией судьбы" для миллениалов
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Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 7313
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2113
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 3760
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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"Измени одну жизнь" / о проекте
Цитаты дня
" Цитаты великих. Пройдите,пожалуйста,в жопу (Леонтьев). Представься, мразь (Соловьев). Дебилы,блядь (Лавров). Конченые мрази (Мединский). "
18.01 |
blog Roskin_M
" Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности. "
19.12 |
blog sssmirnov
" Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
23.11 |
blog tikhondzyadko
" Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев. "
15.11 |
blog Sergey Kalvarskiy
" "Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю. "
15.11 |
blog Vadim Malkin
" Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно. "
15.11 |
blog Max Katz
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