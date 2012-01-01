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()    Дмитрий Рогозин объяснил эффект санкций
 
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()    Владимир Соловьев хотел бы увидеть правки в Конституции России
 
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Сюжеты
Открытка Потупчик
1.02 число просмотров 2034 число записей 16
 
Исаакиевский раздор
29.01 число просмотров 1891 число записей 15
 
Декриминализация побоев
28.01 число просмотров 941 число записей 15
 
Лебедев против Навального
28.01 число просмотров 3112 число записей 26
 
Президент Трамп
27.01 число просмотров 2603 число записей 16
 
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Лебедев против Навального
28.01 число просмотров 3112 число записей 26
 
Первая кибермировая
11.01 число просмотров 2580 число записей 17
 
Охота на "Шалтая"
2.02 число просмотров 2237 число записей 9
 
Толстой и евреи
26.01 число просмотров 2073 число записей 20
 
Открытка Потупчик
1.02 число просмотров 2034 число записей 16
 
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Почему мы выбираем сумки Louis Vuitton?

Китайский гигант ZTE представил на выставке CES инновационный смартфон Hawkeye

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Ройзман-кандидат 4.02 15:26
Ройзман-кандидат
число просмотров 580 число постов 5    
Пользователи телеграмма обсуждают целесообразность участия Евгения Ройзмана в президентских выборах в случае, если в них не сможет участвовать Алексей Навальный
Весь сюжет
"Притяжение" Бондарчука 5.02 13:25
"Притяжение" Бондарчука
число просмотров 860 число постов 9 число видео в сюжете 1  
Блогеры обсуждают фильм "Притяжение" — фантастический блокбастер Фёдора Бондарчука. Сюжет, обрисованный в духе социальной фантастики, рассказывает о первом столкновении человечества с инопланетным разумом.
Весь сюжет
День рождения Володина 4.02 15:15
День рождения Володина
число просмотров 585 число постов 3    
Блогеры и политологи поздравляют спикеры Госдумы Вячеслава Володина с днем рождения. Наблюдатели смеются над "клятвами в верности"
Весь сюжет
Повторная реанимация
Повторная реанимация
4.02 09:44 | число просмотров 6976 число постов 32
Один из руководителей "Открытой России" Владимир Кара-Мурза-мл. вновь оказался в больнице. Симптомы похожи на отравление двухлетней давности. Блогеры переживают за его здоровье и обсуждают возможные версии произошедшего
Дело Навального: #КировЛес2
Дело Навального: #КировЛес2
4.02 08:39 | число просмотров 126544 число постов 390
В Кирове началось новое рассмотрение "дела Кировлеса", фигурантами которого являются политик Алексей Навальный и предприниматель Петр Офицеров — Верховный суд России отправил дело на пересмотр после требований ЕСПЧ о реабилитации и выплате компенсаций осужденным
 
Прерванное перемирие
Прерванное перемирие
2.02 16:52 | число просмотров 16149 число постов 63
Ситуация на Донбассе внезапно обострилась. Под шахтёрским городком Авдеевкой, контролируемом украинской армией, развернулись бои. Убитые и раненые есть с обеих сторон и среди мирных жителей. Киев и руководство непризнанных республик обвиняют друг друга в провокациях и попытке сорвать Минские соглашения.
Охота на "Шалтая"
Охота на "Шалтая"
2.02 13:08 | число просмотров 2237 число постов 9
В блогах обсуждается арест начальника второго оперативного управления ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова и главы отдела по расследованию киберпреступлений "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова, якобы причастных к громкому хакерскому проекту "Шалтай-Болтай"
 
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Репортажи
Традиционно по-японски. Izumi Hotel Shiraoi
Традиционно по-японски. Izumi Hotel Shiraoi
5.02 14:13 | число просмотров 185
blogneferjournal
Костюм Харли Куинн из фильма «Отряд Самоубийц»
Костюм Харли Куинн из фильма «Отряд Самоубийц»
5.02 13:58 | число просмотров 225
blogshakko-kitsune
 
Открытие штаба Навального в Петербурге
Открытие штаба Навального в Петербурге
5.02 13:55 | число просмотров 170
blogA_Kapustin
Бутанские знаки. Попробуй догадаться, что они значат
Бутанские знаки. Попробуй догадаться, что они значат
5.02 13:33 | число просмотров 157
blogsergeydolya
 
Пять выдающихся актрис, уничтоженных новым временем
Пять выдающихся актрис, уничтоженных новым временем
5.02 13:21 | число просмотров 369
blogsilver-slider

[]Знаменитости отказываются от нижнего белья на красной дорожке

[]Что лучше: Москва или Нью-Йорк?

[]Румыния взбунтовалась и вышла на улицы

[]Как создавали мультфильм "Трое из Простоквашино"

[]Тхимпху. Космическая столица Бутана
 
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Румыния взбунтовалась и вышла на улицы
bloggmichailov 2.02 13:04 число просмотров 649
Тексты дня
Железная рота Фукусимы
Железная рота Фукусимы
5.02 14:24 | число просмотров 221
blogtnenergy
Почему-то в России мало кто знает про реальное положение дел с использованием различной робототехники на аварийной площадке Фукусимской АЭС. В различных работах при ликвидации последствий аварии применялись и применяются сотни единиц различных телеуправляемых роботов
Приложения уму и сердцу: обзор научных приложений для смартфонов
Приложения уму и сердцу: обзор научных приложений для смартфонов
5.02 14:19 | число просмотров 197
blogindicator
Много времени проводите с телефоном в руках? Потратьте его с пользой! Подборка научных и образовательных приложений от Indicator.Ru поможет вам изучать животных, следить за здоровьем, наблюдать за созвездиями и даже заниматься настоящей наукой
 
Второе свидание
Второе свидание
5.02 13:20 | число просмотров 233
blogevo-lutio
Почему многие уверены, что раз они фрустрированы, надо идти на второе свидание к неприятному мужчине или неинтересной женщине? От боязни "забраковать" неплохого человека, который "ничего плохого не сделал"?
Что делать с РПЦ?
Что делать с РПЦ?
5.02 13:12 | число просмотров 385
blogДмитрий Колезев
Следующим патриархом должен стать абсолютный аскет. В засаленной рясе, живущий в маленьком монастыре и каждое утро лично копающий грядки. Средство передвижения — «Форд Фокус». Телефон Fly. Отказаться от охраны ФСО. Основной контингент встреч: нищие, юродивые, смертельно больные.
 
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Блогеры против
Блогеры против: Почта России
Блогеры против: Почта России
26.11 08:58 | число просмотров 46701 число постов 154
Блогеры жалуются на качество обслуживания в отделениях Почты России
Блогеры против: Сбербанк
Блогеры против: Сбербанк
11.10 09:05 | число просмотров 34308 число постов 97
В блогах жалуются на качество обслуживания в отделениях Сбербанка
 
Блогеры против: S7 Airlines
Блогеры против: S7 Airlines
22.08 13:19 | число просмотров 5954 число постов 10
"Лучшее, что можно сделать с авиакомпанией S7 - это закрыть ее", — жалуются блогеры
Блогеры против: МТС
Блогеры против: МТС
12.08 10:57 | число просмотров 33860 число постов 100
Блогеры жалуются на качество связи МТС и проблемы с мобильным интернетом
 
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Скоро
Системная коррупция гибридных режимов: причина или следствие? Зло или благо?
Дискуссия
 

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Посты дня
Что это было, и как это избежать в следующий раз?
www.facebook.com    5.02 15:51 |  число просмотров 575
Что это было, и как это избежать в следующий раз? Очередной сотрудник погранконтороля подходил ко мне с моим паспортом, спрашивал где я учусь, почему «зарубежная организация» (i.e. Cornell University) оплачивает мое обучение, должна ли я буду потом «отрабатывать» оплату своего обучения этой организации после выпуска
 
Заключенный проиграл суд колонии после голодовки
blogСергей Смирнов    5.02 14:52 |  число просмотров 299
Заключенный проиграл суд колонии после голодовки В 30 тысяч оценили услуги больницы, ФСИН объяснил, что лечение было платным (на него конечно никто не давал согласия). Отдельный счет ФСИН выставил за бензин (Крекова в больницу везли) и охрану. Почти 40 тысяч
 
Жители Макеевки прогоняют российских оккупантов
blogpauluskp    5.02 13:47 |  число просмотров 1095
Жители Макеевки прогоняют российских оккупантов В соцсетях оживленно обсуждают как жители микрорайона Восточный в Макеевке прогоняли российских артиллеристов, приехавших пострелять в 100 метрах от жилых высоток и в 300 метрах от детсада и больницы
 
Я щас лопну от смеха!!!! Мэрия, прекрати!
blogsev-izm    4.02 09:13 |  число просмотров 1576
Я щас лопну от смеха!!!! Мэрия, прекрати! Эти дуралеи копипастят свои одинаковые комментарии вместе с текстом задания и информацией об оплате этих самых комментариев!!!!
 
Сталин в приемной детского омбудсмена
www.facebook.com    3.02 15:18 |  число просмотров 1101
Сталин в приемной детского омбудсмена Пришла в приемную уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области и была немного шокирована картиной, которая висит на стене сзади кресла секретаря
 
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Выбор редактора
Пацаны, о какой же такой реституции идёт речь, а?
blogПрикладная социопатия    2.02 14:41 |  число просмотров 1015
Пацаны, о какой же такой реституции идёт речь, а? 1. РПЦ никогда не была собственником Исаакиевского собора; 2. РПЦ никогда не обладала правом пожизненного владения собором; 3. Исаакиевский собор никогда не находился на правах хозяйственного ведения или оперативного управления РПЦ
 
Каца выгнали из Яблока
blogOleg Kozyrev    2.02 11:46 |  число просмотров 1147
Каца выгнали из Яблока Надо отдать должное Максиму - он мастер политического троллинга. Высший пилотаж - умение "взламывать" уязвимости, доводя своими "улучшениями" до ступора работу
 
Всё, опять понеслась
blogRoman Popkov    2.02 11:43 |  число просмотров 1309
Всё, опять понеслась Профессиональная работница кремлёвского агитпропа Сергей Доренко патетически спрашивает сейчас в радиоэфире: "Вам нужна база НАТО в Харькове?!" И сам отвечает "Мне - нет!"
 
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Статьи дня
Силовики против адвокатов. 6:0
 2.02 13:12 |  число просмотров 544
Силовики против адвокатов. 6:0 Защитников заставляют давать показания на своих клиентов, к ним врываются в офисы, их сажают под административный арест, бьют и таскают за волосы — и это только получившие огласку случаи
Явление Чудновец
Павел Каныгин  1.02 15:27 |  число просмотров 827
Явление Чудновец Неожиданный поворот в нашумевшем деле осужденной за репост Евгении Чудновец, которая «отказала уважаемому человеку»
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События
Прерванное перемирие
2.02 |  число просмотров 16149
Прерванное перемирие
Ситуация на Донбассе внезапно обострилась. Под шахтёрским городком Авдеевкой, контролируемом украинской армией, развернулись бои. Убитые и раненые есть с обеих сторон и среди мирных жителей. Киев и руководство непризнанных республик обвиняют друг друга в провокациях и попытке сорвать Минские соглашения.
все записи
Кино
Новогодний Шерлок
7.01 |  число просмотров 5938
Новогодний Шерлок
Уже второй раз первым впечатлением блогеров в Новом году становится спецвыпуск Шерлока. Мемы, приколы, жабы — британский сериал становится "Иронией судьбы" для миллениалов
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Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 7386
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2183
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 3804
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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"Измени одну жизнь" / о проекте
Цитаты дня
" Насколько же Кац должен ненавидеть Навального, чтобы публично заявлять, что Явлинский — хороший кандидат? "
5.02 |
blog aleshru
" Все смерти в этой войне — наша вина. Потому что если бы не российское вмешательство никакой бы там войны не было. "
2.02 |
blog Max Katz
" Цитаты великих. Пройдите,пожалуйста,в жопу (Леонтьев). Представься, мразь (Соловьев). Дебилы,блядь (Лавров). Конченые мрази (Мединский). "
18.01 |
blog Roskin_M
" Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности. "
19.12 |
blog sssmirnov
" Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
23.11 |
blog tikhondzyadko
" Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев. "
15.11 |
blog Sergey Kalvarskiy
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