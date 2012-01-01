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|Николай Полозов 26.01 10:59 | 194
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|Вопрос ставится ребром: либо я прекращаю работу в Крыму, либо меня давят дальше вплоть до уголовного преследования с последующим лишением статуса
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|Аркадий Бабченко 25.01 21:05 | 628
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|Руководство "Роскосмоса" решило отозвать на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М"
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|Navalny 25.01 12:15 | 769
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|Знаете ли вы, что госкомпания Роснефть с начала этого года (то есть за первые 24 дня 2017-го) уже потратила на закупку «юридических услуг» 2,5 миллиарда рублей?
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|Леонид Волков 25.01 11:49 | 1550
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|Ооказывается, по обвинению в госизмене (!) арестован замначальника могущественного 18-го центра ФСБ России Сергей Михайлов. Восемнадцатый центр — это борьба с киберпреступностью, анализ кибератак, контрразведка в интернете и т.д.
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|Dmitry Gudkov 24.01 11:07 | 1003
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|Там и интеллигенция, и евреи, и просто люди оппозиционных взглядов, то есть телеведущий вице-спикер бил по площадям. Пётр Толстой не столько о евреях, он четко проводит разграничивающую черту: наши и враги
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|Navalny 23.01 20:32 | 726
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|История моего сбора средств на общественные и политические проекты — это и история о том, как ФСБ, МВД, администрация президента, ЦБ и прочее жульё пытается запретить в России сбор средств на такие проекты.
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|Vadim Volkov 23.01 19:44 | 662
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|Помимо дискредитации закона они еще пытаются поиздеваться. Думаю, что зря. Так или иначе кейс ЕУ будет показателен в смысле того, в какую сторону все идет в стране.
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|maxfux 21.01 11:32 | 2076
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|Викторию Коновалову, активистку и журналистку, публиковавшую разоблачительные материалы, приставы заковали в наручники и в нижнем белье вытащили на мороз, чтобы отвезти на суд
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|Цитаты великих. Пройдите,пожалуйста,в жопу (Леонтьев). Представься, мразь (Соловьев). Дебилы,блядь (Лавров). Конченые мрази (Мединский).
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|18.01 |
| Roskin_M
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|Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности.
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|19.12 |
| sssmirnov
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|Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам.
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|23.11 |
| tikhondzyadko
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|Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев.
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|15.11 |
| Sergey Kalvarskiy
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|"Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю.
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|15.11 |
| Vadim Malkin
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|Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно.
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|15.11 |
| Max Katz
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