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Сюжеты
Исаакиевский раздор
29.01 число просмотров 1852 число записей 15
 
Президент Трамп
27.01 число просмотров 2538 число записей 16
 
Лига школ и сексуальных домогательств
26.01 число просмотров 277 число записей 1
 
Толстой и евреи
26.01 число просмотров 2009 число записей 20
 
Съезд "ЕдРа"
23.01 число просмотров 1051 число записей 8
 
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8.01 число просмотров 5946 число записей 21
 
"Викинг"
5.01 число просмотров 3725 число записей 7
 
Лебедев против Навального
28.01 число просмотров 2965 число записей 26
 
Первая кибермировая
11.01 число просмотров 2529 число записей 17
 
Толстой и евреи
26.01 число просмотров 2009 число записей 20
 
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Прерванное перемирие 1.02 12:56
Прерванное перемирие
число просмотров 14995 число постов 57 число фото в сюжете 9 число видео в сюжете 3
Ситуация на Донбассе внезапно обострилась. Под шахтёрским городком Авдеевкой, контролируемом украинской армией, развернулись бои. Убитые и раненые есть с обеих сторон и среди мирных жителей. Киев и руководство непризнанных республик обвиняют друг друга в провокациях и попытке сорвать Минские соглашения.
Весь сюжет
Открытка Потупчик 1.02 13:06
Открытка Потупчик
число просмотров 1469 число постов 16 число фото в сюжете 1  
Блогеры обсуждают вечеринку у Кристины Потупчик. Поздравить члена Общественной палаты собрались бывшие нашисты и действующие активисты Открытой России.
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Декриминализация побоев 28.01 13:12
Декриминализация побоев
число просмотров 828 число постов 15    
Госдума за две недели приняла поправки, декриминализирующие семейные побои. Из УК исключены побои близких, «причинившие физическую боль, но­ не повлекшие последствий». Блогеры разделились на сторонников и противников идеи, но оба лагеря считают, что закон вряд ли улучшит ситуацию с домашним насилием
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Лебедев против Навального
Лебедев против Навального
28.01 13:11 | число просмотров 2965 число постов 26
Конфликт Артемия Лебедева и Алексея Навального завершился дебатами на Дожде. Накануне передачи телеканал отключил возможность покупки месячного абонемента, во время трансляции случались регулярные сбои, а сам разговор, модерируемый Ксенией Собчак, совершенно разочаровал блогеров.
Болотное дело
Болотное дело
26.01 14:48 | число просмотров 250352 число постов 659
В Москве начался суд над тридцать шестым обвиняемым по Болотному делу. Максима Панфилова арестовали весной нынешнего года, вопреки диагнозу "синдром Туретта" около полугода он провёл в СИЗО без лечения. После ухудшения состояния, Панфилова перевели на стационарное лечение и признали невменяемым. 18 января состоялось второе заседание
 
Охота на "Шалтая"
Охота на "Шалтая"
26.01 11:11 | число просмотров 1827 число постов 8
В блогах обсуждается арест начальника второго оперативного управления ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова и главы отдела по расследованию киберпреступлений "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова, якобы причастных к громкому хакерскому проекту "Шалтай-Болтай"
Дело Навального: #КировЛес2
Дело Навального: #КировЛес2
25.01 12:14 | число просмотров 126221 число постов 389
В Кирове началось новое рассмотрение "дела Кировлеса", фигурантами которого являются политик Алексей Навальный и предприниматель Петр Офицеров — Верховный суд России отправил дело на пересмотр после требований ЕСПЧ о реабилитации и выплате компенсаций осужденным
 
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Репортажи
Прародитель унисекса
Прародитель унисекса
1.02 11:56 | число просмотров 322
blogtanjand
Мюнхен с блэкджеком и шлюхами
Мюнхен с блэкджеком и шлюхами
1.02 11:54 | число просмотров 357
blogmacos
 
Настоящие географические названия в России
Настоящие географические названия в России
1.02 11:51 | число просмотров 219
blogb-picture
Жители города Нью-Йорка из разных районов
Жители города Нью-Йорка из разных районов
1.02 11:50 | число просмотров 221
blogsamsebeskazal
 
Харбин: от русского Китая к мусульманской трущобе
Харбин: от русского Китая к мусульманской трущобе
1.02 11:15 | число просмотров 177
blogmacos

[]Страх и ненависть в Петербурге: Западное Мурино

[]Как живут в Европе. Питер, которому повезло

[]Хоть шаром покати. Квартиры японских минималистов

[]Новая мода в селфи

[]Знакомьтесь, отель по-азиатски
 
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Страх и ненависть в Петербурге: Западное Мурино
blogvarlamov 30.01 16:44 число просмотров 942
Тексты дня
А что вас удивляет?
А что вас удивляет?
1.02 12:26 | число просмотров 348
blogСталингулаг
Начались очередные завывания о том, как же 16-летняя девушка из Нижнего Новгорода могла поверить рассказам исламского вербовщика и убежать в Дагестан. Это же вы последние годы рассказывали ей о традиционных ценностях, о том, что долг каждой порядочной патриотки рожать, молиться, воспитывать детей и терпеть побои.
Непопулярные знаменитости
Непопулярные знаменитости
30.01 16:49 | число просмотров 1231
blogzina-korzina
В современном российском медиа-пространстве есть очень много персонажей, которые известны, но ...не популярны. От слова - совсем. Вам это кажется оксюмороном? А на деле оно именно так
 
Молчание — золото
Молчание — золото
30.01 16:21 | число просмотров 623
blogevo-lutio
Основа основ — положительное подкрепление хорошего, дистанцирование в ответ на плохое. Если вы будете нарушать это золотое правило, у вас никогда ничего не получится. Но следующим по важности правилом является умение замолчать
Медиатусовочка в Telegram
Медиатусовочка в Telegram
30.01 10:39 | число просмотров 904
blogКараульный
Иногда достаточно того что бы в твоих подписчиках было с десяток модных журналистов, замначальника УВП АП, пара подполковников из ФСБ и Следкома, да еще с десяток политологов-сплетников
 
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Блогеры против
Блогеры против: Почта России
Блогеры против: Почта России
26.11 08:58 | число просмотров 46638 число постов 154
Блогеры жалуются на качество обслуживания в отделениях Почты России
Блогеры против: Сбербанк
Блогеры против: Сбербанк
11.10 09:05 | число просмотров 34252 число постов 97
В блогах жалуются на качество обслуживания в отделениях Сбербанка
 
Блогеры против: S7 Airlines
Блогеры против: S7 Airlines
22.08 13:19 | число просмотров 5925 число постов 10
"Лучшее, что можно сделать с авиакомпанией S7 - это закрыть ее", — жалуются блогеры
Блогеры против: МТС
Блогеры против: МТС
12.08 10:57 | число просмотров 33819 число постов 100
Блогеры жалуются на качество связи МТС и проблемы с мобильным интернетом
 
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Посты дня
Активист вонючий!
blogstalic    1.02 18:03 |  число просмотров 273
Активист вонючий! Если не ослабим наши усилия, то наведем порядок хотя бы в одной, но такой важной сфере, как здравоохранение. А как там получится дальше - вернется ли коррупция, начнут ли снова грабить наш бюджет - будет зависить только от нашего неусыпного контроля за действиями чиновников.
 
Два фронта
blogel-murid    1.02 12:47 |  число просмотров 473
Два фронта Грохот пушек в Авдеевке сейчас очень выгоден тем, кто хочет поссорить Владимира Владимировича с Дональдом Фредовичем, а таковые явно есть и в Соединенных Штатах
 
Петр Толстой как зеркало русского патриотизма
blogЛеонид Невзлин    30.01 15:11 |  число просмотров 1597
Петр Толстой как зеркало русского патриотизма К счастью или к несчастью я тоже принадлежу к потомкам выходцев из черты оседлости . Много лет я воздерживался от каких-либо комментариев по поводу ситуации с евреями в России.
 
Скандал вокруг Вороненкова
blogПолитджойстик    30.01 10:57 |  число просмотров 1218
Скандал вокруг Вороненкова В руководстве КПРФ раскол относительно отмежевания от бывшего депутата ГД от этой партии Дениса Вороненкова. Лидеры партии не могут определиться, как реагировать
 
В Петрозаводске прошли пикеты в поддержку историка Дмитриева
www.facebook.com    29.01 13:46 |  число просмотров 680
В Петрозаводске прошли пикеты в поддержку историка Дмитриева Дмитриева, председателя карельского "Мемориала", обвиняют в изготовлении и распространении детской порнографии
 
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Выбор редактора
Я, безусловно, против насилия в семье
blogTamara Eidelman    28.01 12:27 |  число просмотров 919
Я, безусловно, против насилия в семье Это ужасно, омерзительно, унизительно и преступно. А еще я знаю, что места "исполнения наказаний" в нашей стране еще более ужасны, омерзительны, унизительны и преступны
 
Что же делать и как быть
www.facebook.com    28.01 12:24 |  число просмотров 807
Что же делать и как быть Декриминализация побоев в стране, где нет вообще никаких механизмов профилактики домашнего насилия, это очень хреново. Мы лишились последних более или менее нормальных возможностей защитить потерпевших
 
Поучительный пример из жизни «борца с бандеровцами»
blogNavalny    27.01 21:19 |  число просмотров 1856
Поучительный пример из жизни «борца с бандеровцами» Оказывается, герой нашего расследования и один из примеров незаконного обогащения чиновников для кампании #20 бывший депутат Вороненков сбежал от любимых партии и правительства на Украину и даже даёт показания в суде на Януковича
 
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Статьи дня
Явление Чудновец
Павел Каныгин  1.02 15:27 |  число просмотров 149
Явление Чудновец Неожиданный поворот в нашумевшем деле осужденной за репост Евгении Чудновец, которая «отказала уважаемому человеку»
Все хакеры «Шалтая-Болтая»
Герман Александров  31.01 08:54 |  число просмотров 299
Все хакеры «Шалтая-Болтая» Переписку российских чиновников высокого ранга с размахом воровали Шляпник, Алиса и Мартовский заяц.
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События
Прерванное перемирие
1.02 |  число просмотров 14995
Прерванное перемирие
Ситуация на Донбассе внезапно обострилась. Под шахтёрским городком Авдеевкой, контролируемом украинской армией, развернулись бои. Убитые и раненые есть с обеих сторон и среди мирных жителей. Киев и руководство непризнанных республик обвиняют друг друга в провокациях и попытке сорвать Минские соглашения.
все записи
Кино
Новогодний Шерлок
7.01 |  число просмотров 5877
Новогодний Шерлок
Уже второй раз первым впечатлением блогеров в Новом году становится спецвыпуск Шерлока. Мемы, приколы, жабы — британский сериал становится "Иронией судьбы" для миллениалов
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Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 7339
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2135
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 3771
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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"Измени одну жизнь" / о проекте
Цитаты дня
" Цитаты великих. Пройдите,пожалуйста,в жопу (Леонтьев). Представься, мразь (Соловьев). Дебилы,блядь (Лавров). Конченые мрази (Мединский). "
18.01 |
blog Roskin_M
" Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности. "
19.12 |
blog sssmirnov
" Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
23.11 |
blog tikhondzyadko
" Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев. "
15.11 |
blog Sergey Kalvarskiy
" "Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю. "
15.11 |
blog Vadim Malkin
" Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно. "
15.11 |
blog Max Katz
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