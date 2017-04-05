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Что такое безопасный город
Что такое безопасный город 6.04 11:46 число просмотров 254
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Я тут написал о том, что, увы, наши системы государства работают весьма неэффективно, что, в частности, выражается в снижении уровня безопасности граждан.

Мне попеняли на то, что я бы лучше заткнулся во время траура. В свете этого хочу пояснить свою позицию.

В силу определенных обстоятельств я как любитель-исследователь социально-технологических задач, так и как профессионал в области ИТ, несколько сведущ в теме "Безопасный город".

Дак вот, так как все задачи всегда делятся на технические и организационные, то с точки зрения безопасности, у нас одинаково коряво сделаны, что технические, что организационные системы.

Технологии уже сейчас позволяют обеспечить тотальное покрытие видеонаблюдением практически всех публичных пространств. При этом, это вполне себе ЧГП, так как камеры не обязательно устанавливать лишь за счет государства (то есть наших налогов), а масса камер устанавливается частными структурами. Дак вот, единственное, что нужно сделать государству, это принять законодательство, обязывающее при установке камер открыть к ним доступ через унифицированный интерфейс передачи данных для системы "Безопасный город". Чтобы у вас не зашкаливала паранойя, можно ограничится только камерами, направленными на места, доступные для посещения неопределенным кругом граждан.

Далее, все эти камеры должны быть подключены к аппаратно-программным комплексам распознавания тревог, то есть ситуаций вызывающих подозрение. Это могут быть и уже достаточно неплохо детектируемые ситуации пересечения запретных линий, наличия оставленных предметов, подозрительной активности граждан. Так же неплохо распознаются ТСы как марки, так и номера. Хуже с распознаванием лиц, но тоже не все так печально.

Разумеется, должно быть обеспечено освещение общественных мест, то есть тотальное покрытие антивандальными светильниками и, возможно, инфракрасной подстветкой.

После этого включаются меры организационные. Необходимо создавать ситуационные центры, которые будут реагировать на эти тревоги, а так же на сообщения граждан. Опять-таки сообщения граждан должны быть организованы не как сейчас, когда ты полчаса дозваниваешься по телефону, а потом тебя десять раз переключают между точками, а через специальные приложения, аналогичные мобильным корреспондентам телеканалов. То есть щелкнул фоточку или записал видео, сопроводил голосовым и/или текстовым каментом и отослал в один клик в ситуационный центр. GPS/ГЛОНАСС координаты прилагаются автоматически.

Безусловно, должна быть усилена сеть "тревожных кнопок" в случае, если позвонить не удается.

Но это только часть. Нужно радикально менять работу "на земле". Нужно разогнать к ебеням ППС и ГИБДД и создать новую службу патрульных. Эти люди должны круглые сутки кататься на специально оборудованных авто по маршрутам патрулирования, рассчитанным так, чтобы время подлета к любой точке было не более 3-5 минут. Это не бином ньютона, ибо такая система уже давно реализована в ЧОПах. Почему ее не применяет государство - загадка.

Органы должны 100% отрабатывать сигналы с мест. Игнорирование любого сигнала должно караться жесточайше.

В случае реализации хотя бы такой схемы работы органов охраны правопорядка, преступность снизится в разы, теракты будут предотвращаться гораздо эффективнее, а безопасность возрастет.

А то сейчас и дозвониться трудно, а, главное, еще и бестолку.
 
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