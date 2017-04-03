|Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что связывать теракт в Санкт-Петербурге с действиями России в Сирии «цинично и подло»
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что связывать теракт в Санкт-Петербурге с действиями России в Сирии «цинично и подло». - а с митингами 26 марта не цинично и не подло, можно и нужно такое по федеральным каналам. Опять-таки, если бороться с ИГИЛом то что циничного и подлого в том, что ждать от них ответки? Или мы не с ИГИЛом воююем?
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|Террористы содрогнулись от ужаса, видя перспективу смертной казни
Очередное возбуждение у товарищей в Думе -- Глава думского комитета по безопасности единоросс Василий Пискарёв не исключает возвращение смертной казни за такие преступления, как теракт. Миронов ещё, давний поклонник высшей меры, также предложил вернуться к рассмотрению этого вопроса. Он похвастал, что его фракция уже вносила в Госдуму законопроект о смертной казни для террористов.
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|есть разница между "кто виноват" и "кто это сделал"
Распните меня! Топчите ногами все конспирологи ФБ и за его пределами. Но это невозможно больше слышать и читать! "Я знаю, кто это сделал!"
Я понимаю, что у власти страшная репутация, "рязанский сахар", взрывы домов и пр. (И в той истории мне не все так очевидно, но это так, до кучи, чтобы конспирологи меня совсем затоптали).
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|Половина ленты пестрит сообщениями о странном совпадении массовых протестов и взрывов
Половина ленты пестрит сообщениями о странном совпадении массовых протестов и взрывов.
Это свидетельствует о тотальном недоверии к власти, да.
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|Очевидно, что одной из базовых версий - не у "органов", понятно, а у российской публики - будет "самострел власти".
Очевидно, что одной из базовых версий - не у "органов", понятно, а у российской публики - будет "самострел власти". Уж больно, как всегда, "вовремя" случился этот теракт - как нарочно для того, чтобы "срезать" и дискредитировать нарастающую волну протестной активности в стране. И в этом смысле даже само место для его проведения - Питер - выглядит как крайне "подходящее". Потому что именно в Питере сейчас больше всего самой разной протестной "движухи", начиная от борьбы за Исаакий.
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|Еще не развеялся дым от взрыва, а в Интернете уже все для себя всё решили
Пугает, с какой легкостью многие выдвигают обвинения в организации теракта. Еще не развеялся дым от взрыва, а в Интернете уже все для себя всё решили. Реальные факты (а их пока известно очень мало) не имеют никакого значения, виновными назначают просто тех, кого не любят. В моей ленте чуть ли не единодушная уверенность в "руке Кремля", а в других так же моментально разоблачили "украинскую хунту", "вмешательство Запада" или "пятую колонну". Причем все одинаково ссылаются на принцип "ищи, кому выгодно", который очень удобен тем, что при определенных обстоятельствах практически любой может извлечь выгоду из чего угодно. Но теракт-то совершил кто-то один, причем он исходил из своего понимания выгоды, которое может расходиться с нашим.
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|Список пострадавших в результате ЧС на ст. м. «Технологический институт», остающихся по данным на 03:00 4 апреля в лечебных учреждениях
Список пострадавших в результате ЧС на ст. м. «Технологический институт», остающихся по данным на 03:00 4 апреля в лечебных учреждениях Санкт-Петербурга:
Мариинская больница, Литейный пр., 56
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|3 апреля
|Не стоит вождю путать синее с теплым.
|На фоне трагедии в Питере мы можем увидеть циничное продолжение истории Беслана, когда Путин отменил выборы губернаторов, мотивируя это борьбой с терроризмом. Если мы сейчас увидим очередные попытки ограничить права людей, и оправдания это их защитой, то стоит напомнить, что террор и свобода это разные вещи. И не стоит вождю путать синее с теплым.
|Мои знакомые из соответствующих структур в один голос, с небольшими вариациями, говорят: зашиваемся
Первая публичная реакция Путина. Жуёт. Улыбается. На камеры.
Когда-нибудь - предмет отдельного и, в самом деле, важного исследования: что должно произойти с человеком (в детстве? в юности?), чтобы он стал таким вот чудовищем? «Она утонула». «Степень её влияния на политическую жизнь в стране была крайне незначительной». «Не факт, что его надо было убивать». Ничего не ёкает.
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|Сотни сотрудников гб и полиции неделю были заняты, например борьбой с манифестантами.
|Трагедия в Питере, кто бы ни был автором и исполнителем взрыва, может дать Владимиру Путину ( как в случае "Норд-оста" и "Беслана") повод еще завинтить гайки и запугать народ. Но это и повод спросить с власти. Она отняла у народа свободу, обещая сытость и безопасность, но ни первое, ни второе не обеспечивает. Сотни сотрудников гб и полиции неделю были заняты, например борьбой с манифестантами. Спрашивается, не пор ли такой власти валить?
|Спасибо, что по понедельникам 6 уроков
Очень все оказалось близко, очень все хрупко и тонко. Моя Сенная – там у сына школа, моя Техноложка – там у него шахматы. Спасибо, что по понедельникам 6 уроков.
Целый день глаза на мокром месте. Села в машину, чтобы ехать забирать мелкого из садика – и разрыдалась. От напряжения, от страха, от тяжести в груди, от печали. Тут же стук в стекло – семейная пара с коляской: «Девушка, у вас все в порядке? Точно? Вы до кого-то дозвониться не можете? Не трогайтесь, пока не успокоитесь. Вот вам платки бумажные и шоколадка, очень вкусная! Берите, у нас еще есть. Все наладится». И мурашки по затылку. Потому что такие люди, и жизнь продолжается.
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|Сегодня страна — едина.
Сегодня в петербургском метро прогремел взрыв. Наверное, это самый крупный теракт в Северной столице за всю новейшую историю России. В том, что это именно теракт, сомнений нет — почерк террористов, какими бы ни были их намерения, всегда одинаков.
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|сначала массовые богоборческие протесты против возвращения Исаакия Церкви в Питере, потом Бог попускает этот чудовищный теракт
|Задумайтесь, сначала массовые богоборческие протесты против возвращения Исаакия Церкви в Питере, потом Бог попускает этот чудовищный теракт.
|Зашёл в московское метро и никаких повышенных мер безопасности не заметил
Зашёл в московское метро и никаких повышенных мер безопасности не заметил.
Хотя в целом они малоэффективны, думаю. Особенно на вокзалах - только создают неудобства и позволяют на них зарабатывать.
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|В день в городе умирают 200 человек, около того рождаются и приезжают. В теракте погибли, по последним данным, 10 человек
В Петербурге живут 5 миллионов человек. В день в городе умирают 200 человек, около того рождаются и приезжают. В теракте погибли, по последним данным, 10 человек.
Самый простой способ не паниковать и не обзванивать всех знакомых — подумать, сколько раз вы звоните им каждый день/неделю и спрашиваете «у вас вчера 200 жителей погибли — криминал, болезни, автокатастрофы, несчастные случаи. Тебя случайно нет среди них?»
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|3 бомбы минимум. То есть, это крупный теракт, в день визита в город Путина
|3 бомбы минимум. То есть, это крупный теракт, в день визита в город Путина… Спецслужбы пропустили, пока за школьниками гонялись.
|Все станции метро в Питере сейчас закрыты
Все станции метро в Питере сейчас закрыты
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|Для друзей не из Питера - чтобы представить масштаб произошедшего
|Для друзей не из Питера - чтобы представить масштаб произошедшего. Взрыв произошёл на перегоне между Сенной и Технологическим институтом. Обе станции - в самом центре. Сенная - пересадочный узел для трёх станций, Технологический институт - для двух (как Китай-Город в Москве, с переходом через перрон). Чтобы представить себе, как много людей пользуются ежедневно этими станциями...
|После теракта общество в праве спросить власть: какого вообще хрена вы нас не защищаете, вы ведь под этим лозунгом отнимаете у нас всяческие свободы - так какого чёрта всё это продолжает происходить?
После теракта общество в праве спросить власть: какого вообще хрена вы нас не защищаете, вы ведь под этим лозунгом отнимаете у нас всяческие свободы - так какого чёрта всё это продолжает происходить?
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|нет ни свобод, ни безопасности
|17 лет режим ограничивал гражданские свободы ради безопасности. Сегодняшний взрыв в метро СПб показывает - нет ни свобод, ни безопасности.
|Взрыв в Питере случился в день встречи Путина и Лукашенко
|Взрыв в Питере случился в день встречи Путина и Лукашенко
|минимум 20 раненых, взрывное устройство самодельное и малой мощности, не смертник
|Агентства по ситуации в Санкт-Петербурге: минимум 20 раненых, взрывное устройство самодельное и малой мощности, не смертник.
|полиции нет, место не огородили
На Станции метро Восстания, бесхозная сумка, уже пришел инспектор с аппаратом "нюх-нюх", полиции нет, место не огородили
Метро Петербурга:
Станции Площадь Восстания - 1 и Площадь Восстания - 2 закрыты на вход и выход в 14:28, также закрыт переход Площадь Восстания - Маяковская. На платформе бесхозный предмет.
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|Пока все силы спецслужб брошены на то, чтобы прослушивать либеральных активистов, следить за ФБК и винтить школьников в центре, можно легко делать бомбы и ходить с ними по городу
Фигасе. Пока, конечно, непонятно, что да как. Но в целом можно сказать, что это очередное достижение хваленной путинской стабильности - не ошибешься. Пока все силы спецслужб брошены на то, чтобы прослушивать либеральных активистов, следить за ФБК и винтить школьников в центре, можно легко делать бомбы и ходить с ними по городу.
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