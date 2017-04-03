Большой удар по той части местной идеологии, которая учит нас, что они там в Европе деградировали, напустили кого ни попадя, развели исламистов ни посадить ни выгнать, связали по рукам и ногам спецслужбы, и вот результат. А у нас хоть свобод бывает поменьше и спецслужбы не ограничены, зато не размываем идентичность и в сильном государстве, не ослабленном излишним мягкосердечием, избегаем зла. Оказывается, не избегаем. Что не удивительно. Россия сколько угодно может пытаться изолировать себя от некоторых мировых идей, но от мировых событий у нее не получается, да она и не хочет, наоборот хочет участвовать. Странно было бы надеяться, что дотянувшись до Парижа и Лондона, не дотянутся до нас. Да, у нас больше слушают и суровее смотрят, но никаким суровыми взглядами такие события не предотвратить. Особенно когда лучшие силы брошены на контроль за школьниками ВКонтакте, а другие за периметром съезда Народного фронта. До метро ли. О конспирологии повторяться не буду, она как была, так и остается несовместима с личной свободой. Специалистов по срыву школьных демонстраций путем взрыва Эрмитажа смело посылайте в житомирскую многотиражку: собственно они, где бы ни находились, всегда в ней. Питеру искреннее сочувствие. Ни пяти, ни двадцатимилионный город, ни стомилионную страну не так просто запугать.