Няня моих детей и вся ее семья, которую мы эвакуировали с Донбасса, пройдя семьсот семь кругов очередей, оскорблений, волокиты, анализов, экзаменов, уже три года не могут получить даже вид на жительство в России. Со всем моим админресурсом, который я, признаюсь и даже не каюсь, в данном конкретном случае обильно задействовала. Эта семья - простые русские люди русской ментальности, языка, веры, биографии и чувства Родины. Работящие, чистоплотные, ПОЛЕЗНЫЕ нашей стране, где, как известно, демографический кризис и не хватает людей. Хрен им, а не вид на жительство. А вот Акбаржон Джалилов получил российское гражданство пять лет назад. ГРАЖДАНСТВО, Карл! У меня в связи с этим два вопроса.

1. Кто и при каких обстоятельствах его этим гражданством снабдил. Возможно, он действительно был в тот момент милым школьником, имеющим какие-то пока что непонятные мне основания на аж целое гражданство моей страны. А может, все было совсем не так. Как - остается подозревать в меру своей испорченности. Я не хочу осуждать, не зная. К тому же - сейчас пост. Я просто хочу ответа.

2. Доколе Россия будет стесняться давать гражданство русским людям на том простом основании, что они русские. Как это делается в разнообразных рукопожатных странах от Израиля до Германии. Не понимаю.