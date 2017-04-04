|Я не боюсь терактов. Зато я боюсь не справиться, если выпадет на долю не погибнуть, а стоять рядом
|4.04 14:00
|207
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Погибнуть там или здесь можно легко; пьяный дурак на машине, лепнина со старой сталинки на тротуаре, да мало ли что еще - никто не застрахован. Поэтому я не боюсь терактов. Зато могу сказать, что я боюсь не справиться, если выпадет на долю не погибнуть, а стоять рядом. Потому что всегда есть что-то, что мы можем изменить, пока живы.
Я часто езжу в московском метро. Поэтому у меня всегда с собой аптечка и, еще когда занимался поисково-спасательными, я прошел курсы оказания первой помощи. Словом, если вы действительно беспокоитесь, то старайтесь быть готовыми - чтобы не оказаться в прострации, а попытаться помочь. Ведь это единственное, что остается в подобной ситуации. И это единственное, чем вы лично реально можете ответить упырям, например, которые взрывают людей в метро, кто бы они ни были.
Самый простой базовый состав аптечки, стоит копейки, места занимает мало, весит - почти ничего:
1. жгут для остановки сильных кровопотерь,
Далее можно дополнять - по мере собственной искушенности и персональных потребностей. Например, весьма не помешают респиратор и фонарик налобный и т.д.
PS: Был вопрос, где пройти курсы первой помощи. Если что, например, курсы тут - http://www.whitecross.ru/ Работают не только в Мск и СПб, но и в других регионах РФ. Рекомендую.
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