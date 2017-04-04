Погибнуть там или здесь можно легко; пьяный дурак на машине, лепнина со старой сталинки на тротуаре, да мало ли что еще - никто не застрахован. Поэтому я не боюсь терактов. Зато могу сказать, что я боюсь не справиться, если выпадет на долю не погибнуть, а стоять рядом. Потому что всегда есть что-то, что мы можем изменить, пока живы. Я часто езжу в московском метро. Поэтому у меня всегда с собой аптечка и, еще когда занимался поисково-спасательными, я прошел курсы оказания первой помощи. Словом, если вы действительно беспокоитесь, то старайтесь быть готовыми - чтобы не оказаться в прострации, а попытаться помочь. Ведь это единственное, что остается в подобной ситуации. И это единственное, чем вы лично реально можете ответить упырям, например, которые взрывают людей в метро, кто бы они ни были. Самый простой базовый состав аптечки, стоит копейки, места занимает мало, весит - почти ничего: 1. жгут для остановки сильных кровопотерь,

2. пара-тройка бинтов 10Х300 см (лучше - хотя бы один перевязочный пакет),

3. медицинские перчатки,

4. клапан для проведения искусственного дыхания (можно взять из автомобильной аптечки или купить отдельно),

5. Очки защитные из поликарбоната.

6. Маркер перманентный.

7. Подходящая коробочка или сумочка для этого всего.

8. Ножик или надежные ножницы с собой либо в аптечку. Далее можно дополнять - по мере собственной искушенности и персональных потребностей. Например, весьма не помешают респиратор и фонарик налобный и т.д. PS: Был вопрос, где пройти курсы первой помощи. Если что, например, курсы тут - http://www.whitecross.ru/ Работают не только в Мск и СПб, но и в других регионах РФ. Рекомендую.



