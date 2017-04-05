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#МойПервыйМитинг
28.03 число просмотров 314 число записей 3
 
#МеняНеВзяли
23.03 число просмотров 423 число записей 5
 
Без Евровидения
23.03 число просмотров 3045 число записей 18
 
Урок правильной позиции
22.03 число просмотров 2811 число записей 10
 
Выпал из дела Магнитского
22.03 число просмотров 1322 число записей 6
 
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4.04 число просмотров 4182 число записей 24
 
Ненаша Дрокова
19.03 число просмотров 3077 число записей 20
 
Без Евровидения
23.03 число просмотров 3045 число записей 18
 
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Приходите завтра в 17 на Манежку
Приходите завтра в 17 на Манежку
Sergey Dorenko Rasstriga
5.04 14:23 |  число просмотров 451
Мы не хотим зарегулированных акций, согнанных бюджетников. Но нам надо побыть вместе. Поддержать питерцев.Приходите завтра в 17 на Манежку?
В Питере завтра посл день траура, а мы соберёмся без большой помпы, посмотрим хоть друг на друга? Типа, просто граждане
Дело такое, что можно и по одному поддержать питерцев, но я прогуляю свой мотоцикл и повидаюсь с людьми
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Теракт в петербургском метро Теракт в петербургском метро
число просмотров 4078 число постов 24
В Санкт-Петербурге на станциях метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" днем 3 апреля произошли взрывы. Еще одна бомба была обнаружена неразорвавшейся. Очевидцы терактов публикуют фото и видео
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Не понимаю
blogMargarita Simonyan    5.04 15:13 |  число просмотров 439
Не понимаю Доколе Россия будет стесняться давать гражданство русским людям на том простом основании, что они русские?
 
С легкой руки испортили человеку жизнь
blogAlexandra Garmazhapova    5.04 14:01 |  число просмотров 597
С легкой руки испортили человеку жизнь Мужчину, которого вчера силовики объявили террористом (тот самый в тюбетейке), не пустили на борт самолета авиакомпании "Россия"
 
ЖЖ окончательно взят под контроль ФСБ. Грядет зачистка нелояльных блогеров
blogphilologist    5.04 11:50 |  число просмотров 492
ЖЖ окончательно взят под контроль ФСБ. Грядет зачистка нелояльных блогеров Поскольку ЖЖ теперь физически хостится на территории России, вся конфиденциальная информация пользователей сервиса доступна отечественным спецслужбам в режиме реального времени, в соответствии с требованиями СОРМ-2 и СОРМ-3 к российским площадкам
 
LiveJournal: важные изменения
bloglivejournal    4.04 15:23 |  число просмотров 639
LiveJournal: важные изменения Сервис в части ведения блогов переходит под управление российского юридического лица - ООО "Суп Медиа". Это решение основано на желании стать ближе к пользователям, большая часть которых проживает на территории Европы и России
 
Расскажу истории террористов
blogOksana Trufanova    4.04 14:17 |  число просмотров 1434
Расскажу истории террористов Второй отбывал наказание в тюрьме Верхнеуральска, осужден за теракты в московском подземном переходе, будучи студентом вуза. Выходец из Карачаево-Черкессии. Очень боялся освобождаться и слезно умолял нас довезти его до дома
 
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Лето близко
blogDmitry Gudkov    31.03 22:58 |  число просмотров 1638
Лето близко Татьяна Барсукова, которая заключала контракт с «Парк-отелем» на Сямозере продолжает работать и отправлять детей на отдых
 
Чья это дочь?
blogpolydi    31.03 16:06 |  число просмотров 3379
Чья это дочь? На фотографии Маша Ремезкова, дочь депутата Государственной Думы Александра Ремезкова, автора Закона Димы Яковлева, чьи дети выросли за границей
 
Европа отменяет визы
blogmacos    31.03 16:04 |  число просмотров 1383
Европа отменяет визы Безвизовый режим вступает в силу с 28 марта, но касается только граждан Грузии. Украинцы следующие, а россиян в списке нет
 
Цитаты дня
" Задумайтесь, сначала массовые богоборческие протесты против возвращения Исаакия Церкви в Питере, потом Бог попускает этот чудовищный теракт. "
4.04 |
blog dimitriyenteo
" Предвыборная кампания начинается точно так же, как и осенью 1999 года. "
3.04 |
blog www.facebook.com
" Под предлогом борьбы за безопасность отняли у людей свободу. Результат - ни свободы, ни безопасности. "
3.04 |
blog Alexander Kynev
" На улицы вышли внуки шестидесятников. Я абсолютно уверена в теории поколений. "
2.04 |
blog Юлия Галямина
" Умер Евгений Евтушенко. Последний из поэтов, зачем-то собиравших стадионы. "
1.04 |
blog www.facebook.com
" Поэт в России больше, чем поэт... И этого поэта больше нет. "
1.04 |
blog Elena Zelinskaya
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Статьи дня
Альтернативная логика: как Кремль ищет ответ на протесты
Василий Жарков  3.04 08:37 |  число просмотров 375
Альтернативная логика: как Кремль ищет ответ на протесты В протестных акциях власть видит лишь применение политических технологий и реагировать будет также технологически, например закручивая гайки в условиях осажденной крепости
Люди с аутизмом должны быть с нами
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Люди с аутизмом должны быть с нами В России живет минимум 200 тысяч детей с расстройствами аутистического спектра
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Медиа
Самый могущественный человек в мире
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Книги
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18.10 |  число просмотров 5389
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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