|Приходите завтра в 17 на Манежку
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5.04 14:23 | 451
|Мы не хотим зарегулированных акций, согнанных бюджетников. Но нам надо побыть вместе. Поддержать питерцев.Приходите завтра в 17 на Манежку?
В Питере завтра посл день траура, а мы соберёмся без большой помпы, посмотрим хоть друг на друга? Типа, просто граждане
Дело такое, что можно и по одному поддержать питерцев, но я прогуляю свой мотоцикл и повидаюсь с людьми
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