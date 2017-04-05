Мы не хотим зарегулированных акций, согнанных бюджетников. Но нам надо побыть вместе. Поддержать питерцев.Приходите завтра в 17 на Манежку?

В Питере завтра посл день траура, а мы соберёмся без большой помпы, посмотрим хоть друг на друга? Типа, просто граждане

Дело такое, что можно и по одному поддержать питерцев, но я прогуляю свой мотоцикл и повидаюсь с людьми