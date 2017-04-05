|С легкой руки испортили человеку жизнь
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5.04 14:01 | 598
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Мужчину, которого вчера силовики объявили террористом (тот самый в тюбетейке), не пустили на борт самолета авиакомпании "Россия".
Представители компании сказали, что не смогут с ним совершить полет. Ему пришлось выйти. За билеты деньги вернули.
С легкой руки испортили человеку жизнь. Мо-лод-цы.
И оцените заголовок Life. СМЕРТНИК В ШАПОЧКЕ. Это как вообще?
Life пишет, что у ФСБ к нему возникли вопросы.
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