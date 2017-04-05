Мужчину, которого вчера силовики объявили террористом (тот самый в тюбетейке), не пустили на борт самолета авиакомпании "Россия". Представители компании сказали, что не смогут с ним совершить полет. Ему пришлось выйти. За билеты деньги вернули. С легкой руки испортили человеку жизнь. Мо-лод-цы. И оцените заголовок Life. СМЕРТНИК В ШАПОЧКЕ. Это как вообще? Life пишет, что у ФСБ к нему возникли вопросы.



https://life.ru/t/%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5/993921/smiertnika_v_shapochkie_iz_pietierburgha_sniali_s_samoliota_vo_vnukovo