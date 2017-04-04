с тех пор, как 8 августа 2000 года я вышла из перехода на пушкинской за три минуты до взрыва, а 29 марта 2010 года четыре часа обзванивала мчс и больницы - впервые не для заметки, а потому что в том поезде на парке культуры должен был ехать дорогой мне человек, и его телефон не отвечал - я знаю одно. если случился такой день, а вы живы и родные живы - идите гулять по бульварам. поцелуйте кого-то, кого хотите поцеловать. напишите смс, которое боялись отправить месяц. пойдите к





о врачу, у которого не были три года. возьмите за руку сидящего напротив, увольтесь, выпейте вина, забеременейте, съешьте торт, подайте заявление на развод. купите билет на самолет, перечитайте онегина, пойдите на футбол на фанатский сектор, спойте на площади маяковского, раздайте долги. дайте в морду, кому давно хотели, устройте генеральную уборку, включите порно. потратьте пенсионные накопления, скажите ей, что она идиотка, возьмите ипотеку, сделайте маникюр. только, ради бога, не обсуждайте, как бесполезны рамки и как плохи оперативники фсб