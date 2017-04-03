Для друзей не из Питера - чтобы представить масштаб произошедшего. Взрыв произошёл на перегоне между Сенной и Технологическим институтом. Обе станции - в самом центре. Сенная - пересадочный узел для трёх станций, Технологический институт - для двух (как Китай-Город в Москве, с переходом через перрон). Чтобы представить себе, как много людей пользуются ежедневно этими станциями...