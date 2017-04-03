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#МойПервыйМитинг
28.03 число просмотров 296 число записей 3
 
#МеняНеВзяли
23.03 число просмотров 413 число записей 5
 
Выпал из дела Магнитского
22.03 число просмотров 1315 число записей 6
 
Умер Дэвид Рокфеллер
21.03 число просмотров 1054 число записей 10
 
Россия молодая
21.03 число просмотров 1556 число записей 17
 
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Теракт в петербургском метро
4.04 число просмотров 3145 число записей 17
 
Ненаша Дрокова
19.03 число просмотров 3060 число записей 20
 
Без Евровидения
23.03 число просмотров 2993 число записей 18
 
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Чтобы представить масштаб произошедшего в петербургском метро
Чтобы представить масштаб произошедшего в петербургском метро
Sonia Troshina
3.04 16:10 |  число просмотров 1227
Для друзей не из Питера - чтобы представить масштаб произошедшего. Взрыв произошёл на перегоне между Сенной и Технологическим институтом. Обе станции - в самом центре. Сенная - пересадочный узел для трёх станций, Технологический институт - для двух (как Китай-Город в Москве, с переходом через перрон). Чтобы представить себе, как много людей пользуются ежедневно этими станциями...
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Теракт в петербургском метро Теракт в петербургском метро
число просмотров 2763 число постов 17
В Санкт-Петербурге на станциях метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" днем 3 апреля произошли взрывы. Еще одна бомба была обнаружена неразорвавшейся. Очевидцы терактов публикуют фото и видео
Посты дня
В Астрахани прошел митинг с требованием вернуть ветеранам и семьям с детьми отнятые льготы
blogOleg Shein    2.04 15:09 |  число просмотров 1114
В Астрахани прошел митинг с требованием вернуть ветеранам и семьям с детьми отнятые льготы Было более пятисот человек. Принята резолюция с требованием отставки областного правительства и пакет требований к Александру Жилкину
 
Мутная история
blogVladimir Varfolomeev    1.04 21:24 |  число просмотров 1785
Мутная история Есть ощущение, что 2 апреля готовится большая провокация. Для чего или, скорее, против кого, я не знаю
 
Лето близко
blogDmitry Gudkov    31.03 22:58 |  число просмотров 1486
Лето близко Татьяна Барсукова, которая заключала контракт с «Парк-отелем» на Сямозере продолжает работать и отправлять детей на отдых
 
Чья это дочь?
blogpolydi    31.03 16:06 |  число просмотров 3148
Чья это дочь? На фотографии Маша Ремезкова, дочь депутата Государственной Думы Александра Ремезкова, автора Закона Димы Яковлева, чьи дети выросли за границей
 
Европа отменяет визы
blogmacos    31.03 16:04 |  число просмотров 1290
Европа отменяет визы Безвизовый режим вступает в силу с 28 марта, но касается только граждан Грузии. Украинцы следующие, а россиян в списке нет
 
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Давайте подождем и не будем бунтовать!
blogЕвгения Чудновец    29.03 16:53 |  число просмотров 2511
Давайте подождем и не будем бунтовать! Да и кто из нас не пытается заработать больше чем ему зарплату обещали? Подрабатываем, халтурим, тоже мутим. Жить то хочется и жить красиво. И это нормальное стремление
 
Премьер-министр Дмитрий Медведев 26 марта "Неплохо, на лыжах покатался"
blogsadalskij    27.03 11:56 |  число просмотров 2752
Премьер-министр Дмитрий Медведев 26 марта "Неплохо, на лыжах покатался" В комментариях к публикации Медведева один из пользователей под именем ispiridonoff поинтересовался у премьера, как он провел воскресный день 26 марта
 
Видео с полицейским, которого типа ударили ногой, и он чуть не умер — странное
blogkolezev    27.03 00:50 |  число просмотров 3339
Видео с полицейским, которого типа ударили ногой, и он чуть не умер — странное Начинается с того, что сотрудник без следов нападения уже лежит на земле, все бегают и орут "скорую", а потом начинают матом крыть толпу. И слышен удивлённый вопрос: "А что случилось-то?"
 
Цитаты дня
" Предвыборная кампания начинается точно так же, как и осенью 1999 года. "
3.04 |
blog www.facebook.com
" Под предлогом борьбы за безопасность отняли у людей свободу. Результат - ни свободы, ни безопасности. "
3.04 |
blog Alexander Kynev
" На улицы вышли внуки шестидесятников. Я абсолютно уверена в теории поколений. "
2.04 |
blog Юлия Галямина
" Умер Евгений Евтушенко. Последний из поэтов, зачем-то собиравших стадионы. "
1.04 |
blog www.facebook.com
" Поэт в России больше, чем поэт... И этого поэта больше нет. "
1.04 |
blog Elena Zelinskaya
" Дмитрий Песков заявил что власти примут во внимание лозунги и критику лишь с законных протестных мероприятий -предлагаю считать анекдотом дня! "
27.03 |
blog Андрей Нечаев
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Статьи дня
Альтернативная логика: как Кремль ищет ответ на протесты
Василий Жарков  3.04 08:37 |  число просмотров 241
Альтернативная логика: как Кремль ищет ответ на протесты В протестных акциях власть видит лишь применение политических технологий и реагировать будет также технологически, например закручивая гайки в условиях осажденной крепости
Люди с аутизмом должны быть с нами
Мария Божович  2.04 11:53 |  число просмотров 584
Люди с аутизмом должны быть с нами В России живет минимум 200 тысяч детей с расстройствами аутистического спектра
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События
Исаакиевский раздор
17.03 |  число просмотров 3529
Исаакиевский раздор
У Исаакиевского собора прошли сразу два акции сторонников и противников передачи собора РПЦ: сторонники прошли крестным ходом, который возглавил депутат Милонов. Противники встали вокруг Иссакия в кольцо
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Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 1516
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
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Музыка
Party Like A Russian
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Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Самый могущественный человек в мире
18.03 |  число просмотров 1945
Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 5380
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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