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Кафка нервно курит в стороне
Кафка нервно курит в стороне 6.04 19:29 число просмотров 490
Аркадий Бабченко
 
 

За годы работы журналистом в этой стране вырабатывается абсолютный нюх на мамлеевщину и кафкианские сюжеты. Что эта история просто так не кончится, я знал с первой же секунды, как только увидел фотографию этого человека. По закону жанра и сегодняшней реальности у неё обязательно должна быть совершенно сюрреалистическая развязка. Жизнь - лучший сценарист. Надо было только дождаться интервью. Итак, наша любимая рубрика "Кафка нервно курит в стороне"
И вот тебя зовут Андрей Никитин, ты капитан ВДВ, закончил Рязанское училище, служишь в Чечне верой и правдой, выходишь в отставку, принимаешь ислам, работаешь дальнобойщиком, а затем в ненужный момент в ненужном месте заходишь в метро.
И какой-то следователь, просматривая записи с камер наблюдения, просто тупо тыкает в тебя пальцем: "Вот он" - лишь потому, что ты отлично подходишь на роль ваххабита, и - вуаля! - твоя жизнь летит к чертям собачьим.
Под давлением регионального следственного комитета тебя мигом увольняют с работы, тебя снимают с рейса, потому что пассажиры отказываются лететь с тобой в одном самолете, всевозможные лайфньюсы превращают твою жизнь в ад и это тебе еще офигенно повезло, потому что ты успел придти в милицию сам, за пару часов до того, как фсб раскрутило твое дело и сделало тебя экстремистом и террористом, как оно делало террористами многих и многих раньше и закрывало их на вполне сталинские сроки вплоть до пожизненного. Как, скажем, восемь лет отсидела Зара Муртазалиева. Или просто "подозреваемый в совершении терактов уничтожен при задержании, в квартире обнаружена экстремистская литература".
Родина тебя бросит, сынок. Всегда.
 
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