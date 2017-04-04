Сложный вопрос: можно ли ради предотвращения гипотетической опасности подставлять своих граждан под опасность реальную?



Начинали операцию в Сирии, чтобы не пустить террористов к южным границам РФ, обезопасить себя. Но в итоге получили взрыв над Синаем, убийство посла в Турции, перестрелки на Кавказе, теперь вот — теракты в метро (ну да, ну да, Сирия тут — пока только версия).



Когда мы только начали маленькую победоносную войну в Сирии, в Алеппо топтали российские флаги. И мы имели неосторожность опубликовать фото такой демонстрации. Роскомнадзор тогда вынес нам предупреждение за это. В суде мы пытались его отменить, доказывая: это же очень важно! Очень важно понимать, что действия России в Сирии подняли градус ненависти к нашей стране. Граждане России имеют право знать, что где-то топчут наш флаг. Потому что это означает: мы все стали мишенью. Мы являемся мишенью, покупая билеты на самолет, садясь в метро или приезжая на курорт. Это цена, которую мы платим. Ее платят не только военные, не только летчики или наемники из частных военных компаний. Ее платят и простые граждане. И они должны иметь возможность решать, готовы ли они платить такую цену.



Может быть, эта цена адекватна. Может быть, действительно, если бы не наше вмешательство в Сирию, все было бы гораздо хуже. Проверить невозможно. Но выгоды от этой войны какие-то туманные. А жертвы сами настоящие.

