Тут многие заговорили про необходимость ужесточения миграционного законодательства, в частности о введении визового режима.

Это безусловно стоит обсуждать. Но нужно понимать и вот что.

Говорят, террорист в Петербурге был гражданином России. Аналогично террористы в Европе очень многие - граждане европейских стран, они давно в западной кудьтурной среде. Они ведут европейский образ жизни.

Пол Пот - известный своими неимоверными жестокостями диктатор Камбоджи, учился во Франции, он даже имя взял от сокращенных двух французских слов (politique potentielle).

То же касается многих диктаторов, террористов, изуверов. Контакт с европейской цивилизацией их не делает европейцами. Как минимум в первом поколении, а многих и в следующих.

Поэтому вопрос далеко не только в мерах контроля за мигрантами. Он глубже, цивилизационный. Раньше, в древности и средневековье, это были военные нападения на европейские страны, теперь - терроризм.

Виноваты ли сами европейцы (или мы) - большой вопрос. Да, были войны на Ближнем Востоке. Но ранее сами азиатские народы совершали походы на Европу, создавая вековую вражду. Виноваты так или иначе - обе стороны. И страдают обе.

Пока сталкиваются цивилизации проблема будет оставаться. То есть она в той или иной форме будет всегда.