Вопрос: "Почему логика "Если берешь деньги у государства, то нельзя его критиковать" является ложной?

Ответ:

1. Точно так же поступали все наши великие - Юрий Любимов, Георгий Товстоногов, Анатолий Эфрос, Всеволод Мейерхольд и другие. Теперь государство ставит им памятники и чтит их память, так как они смели говорить правду, когда правда была в дефиците.

2. В России фактически госмонополия на театральную деятельность. Отказ от государственного финансирования приводит к отказу от профессии. Государство не разработало систему поддержки негосударственного театрального сектора. Уходить художнику из гостеатра сегодня фактически некуда, а право на труд закреплено конституцией.

3. Искусство - одно из важнейших форм саморегуляции общества. Одна из функций культуры - бичевать пороки общества, рассказывать о зонах неблагополучия в стране. И этот кодекс культуры был хорошо усвоен классиками российской словесности, живописи, публицистики: от Гоголя до Репина, от Пушкина до Маяковского, от Платонова до Некрасова, от Островского до Серова, от Горького до Блока. Все эти люди считали, что подлинный патриотизм - это быть критичным для себе и своему обществу, не замалчивать проблемы, а исправлять их в том числе через инструмент искусства. Остро-критическое социальное направление искусства - в крови отечественной культуры. Это неотъемлемая часть русского культурного кодекса. С лица искусства, выражающего действительность в художественных образах, проще всего сличать черты времени, видеть, куда движется общественная мысль, что переживает частный человек, какие у него страхи, что им движет. Искусство дает почву для рефлексии на общественные темы. Театр является точкой соприкосновения художника и общества здесь и сейчас, смысл в театре высекается из сопричастности людей по две стороны рампы. В этом процессе выявляются не только сознательные установки художника, но и бессознательные переживания и потоки информации. Искусство возбуждает зрителя на эмоциональное высказывание, будит его гражданское самосознание, его активность в деле преобразования вселенной. Поэтому обществу, государству необходим общественный институт искусства - и чем свободнее он будет, тем яснее будет картина общественного сознания, движения общественной мысли. Если исключить эту возможность эмоционального обмена в официальном искусстве, эти эмоции никуда не исчезнут. Они уйдут в контркультуру и будут скрытыми, небезопасными, словно пары бензина в пустой бочке, которая когда-нибудь взорвется.

4. Представление о том, что государство - это патрон, а искусство - это его безропотный обслуживающий персонал, является пережитком феодализма и тоталитаризма. Искусство и государство уже давным давно не существуют в отношениях вассала и сюзерена. Россия по конституции демократическое государство, а это значит, что государство является нанятым менеджером для общества, а не его "пастухом". Государство, чиновники распределяют не свой собственный бюджет, а деньги, собранные из налогов. И если какая-то часть общества, платящая налоги, желает смотреть остро-критическое социальное искусство, то у этой части общества есть право на это. Государство имеет право не поддерживать только невосстребованное искусство - то, на которое не продаются билеты, то, которое длительное время не нашло своего почитателя.