|Состав Общественного совета при Следственном комитете Российской Федерации
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23.08 18:45 | 1144
|Состав Общественного совета при Следственном комитете Российской Федерации (по состоянию на 21.07.2017)
АНТОНОВ Юрий Михайлович – народный артист Российской Федерации, композитор
БЫСТРИЦКАЯ Элина Авраамовна – народная артистка СССР
ВИНОКУР Владимир Натанович - руководитель Государственного театра пародий, народный артист РСФСР
ГЕРГИЕВ Валерий Абисалович – художественный руководитель и генеральный директор Государственного академического Мариинского театра, народный артист Российской Федерации
ДОРОНИНА Татьяна Васильевна – Художественный руководитель Московского Художественного академического театра им. М. Горького, народная артистка СССР
КОБЗОН Иосиф Давыдович – депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, народный артист СССР
ЛАНОВОЙ Василий Семенович – народный артист СССР
ЛЕЩЕНКО Лев Валерьянович – советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР
МАТЬЕ Мирей – артистка французской эстрады, кавалер ордена Почетного легиона
МИНЬКОВ Александр Витальевич (МАРШАЛЛ) – заслуженный артист Российской Федерации
МИХАЛКОВ Никита Сергеевич – кинорежиссер, председатель Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации», народный артист РСФСР
НОЖКИН Михаил Иванович – советский и российский актер театра и кино, поэт, музыкант, народный артист РСФСР
СОЛОМИН Юрий Мефодьевич – художественный руководитель Государственного академического Малого театра, народный артист СССР
ХАЗАНОВ Геннадий Викторович – руководитель Государственного московского театра эстрады, народный артист РСФСР
ШУБИН Станислав Николаевич – заслуженный артист Российской Федерации, член региональной общественной организации «Союз ветеранов следствия».
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