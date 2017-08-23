Состав Общественного совета при Следственном комитете Российской Федерации (по состоянию на 21.07.2017)

АНТОНОВ Юрий Михайлович – народный артист Российской Федерации, композитор

БЫСТРИЦКАЯ Элина Авраамовна – народная артистка СССР

ВИНОКУР Владимир Натанович - руководитель Государственного театра пародий, народный артист РСФСР

ГЕРГИЕВ Валерий Абисалович – художественный руководитель и генеральный директор Государственного академического Мариинского театра, народный артист Рос сийской Федерации

ДОРОНИНА Татьяна Васильевна – Художественный руководитель Московского Художественного академического театра им. М. Горького, народная артистка СССР

КОБЗОН Иосиф Давыдович – депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, народный артист СССР

ЛАНОВОЙ Василий Семенович – народный артист СССР

ЛЕЩЕНКО Лев Валерьянович – советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР

МАТЬЕ Мирей – артистка французской эстрады, кавалер ордена Почетного легиона

МИНЬКОВ Александр Витальевич (МАРШАЛЛ) – заслуженный артист Российской Федерации

МИХАЛКОВ Никита Сергеевич – кинорежиссер, председатель Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации», народный артист РСФСР

НОЖКИН Михаил Иванович – советский и российский актер театра и кино, поэт, музыкант, народный артист РСФСР

СОЛОМИН Юрий Мефодьевич – художественный руководитель Государственного академического Малого театра, народный артист СССР

ХАЗАНОВ Геннадий Викторович – руководитель Государственного московского театра эстрады, народный артист РСФСР

ШУБИН Станислав Николаевич – заслуженный артист Российской Федерации, член региональной общественной организации «Союз ветеранов следствия».