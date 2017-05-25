Дорогие друзья!

Первый день, как смог собраться с мыслями. Первый день, как я могу выходить на связь ( у меня отобрали все средства связи, все компьютеры ) . Первый раз пишу что-то здесь и читаю, читаю, читаю ваши слова любви и поддержки. Мне это, честно говоря, делать трудно, так как душат слезы, и эмоции разрывают - так хочется каждого обнять и поблагодарить лично!

Иногда в жизни происходят события, к которым ты не готов, не можешь быть готов, - именно это случилось со мной и моими друзьями, коллегами по проекту "Платформа". В этом проекте за три года участвовало огромное количество лучших в России молодых композиторов, музыкантов, актеров, режиссеров, художников, хореографов, танцоров, теоретиков и практиков искусства, а главное, - зрителей, которые постоянно приходили на наши события. "Платформа" - это то, чем я и те, кто к этой программе причастен, гордимся и что делало нас счастливыми эти три года. Теперь мы будем доказывать, что проект "Платформа" был, что он состоялся. Мы это докажем. Правду говорить легко. Даже если обстоятельства, в которых ты должен ее произносить, являются результатом чудовищной несправедливости.

Но мы спокойны. Мы все вместе. Мы готовы к любым вопросам и нам нечего скрывать.

Мой любимый театр "Гоголь-центр", вся команда, все актеры, все зрители, завалившие нас в эти дни цветами, спасибо вам огромное за поддержку! И очень сожалею, что вся эта ситуация коснулась косвенно и вас.

Дорогие мои любимые Женя Миронов, Чулпан, Фёдор Сергеич, все мои коллеги - российские и зарубежные, все, кто подписал письмо в нашу защиту, кто выступал на митинге, в нашей и мировой прессе ( список огромен , буду звонить и писать каждому лично!) - спасибо за честность, за братство, за огромную помощь и поддержку!

Спасибо всем нашим родным, любимым и близким друзьям, помогающим и поддерживающим!!!

Эти сложные дни могут подорвать веру в людей, в справедливость, в здравый смысл, а у нас - наоборот! - столько любви, столько веры, столько поддержки, что это невозможно забыть и даже невозможно вместить в одно человеческое сердце.

Спасибо. Спасибо. Спасибо.

Я вас всех очень люблю.

Кирилл Серебренников