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События, к которым ты не готов
События, к которым ты не готов
Kirill Serebrennikov
26.05 18:29 |  число просмотров 650

Дорогие друзья!
Первый день, как смог собраться с мыслями. Первый день, как я могу выходить на связь ( у меня отобрали все средства связи, все компьютеры ) . Первый раз пишу что-то здесь и читаю, читаю, читаю ваши слова любви и поддержки. Мне это, честно говоря, делать трудно, так как душат слезы, и эмоции разрывают - так хочется каждого обнять и поблагодарить лично!
Иногда в жизни происходят события, к которым ты не готов, не можешь быть готов, - именно это случилось со мной и моими друзьями, коллегами по проекту "Платформа". В этом проекте за три года участвовало огромное количество лучших в России молодых композиторов, музыкантов, актеров, режиссеров, художников, хореографов, танцоров, теоретиков и практиков искусства, а главное, - зрителей, которые постоянно приходили на наши события. "Платформа" - это то, чем я и те, кто к этой программе причастен, гордимся и что делало нас счастливыми эти три года. Теперь мы будем доказывать, что проект "Платформа" был, что он состоялся. Мы это докажем. Правду говорить легко. Даже если обстоятельства, в которых ты должен ее произносить, являются результатом чудовищной несправедливости.
Но мы спокойны. Мы все вместе. Мы готовы к любым вопросам и нам нечего скрывать.
Мой любимый театр "Гоголь-центр", вся команда, все актеры, все зрители, завалившие нас в эти дни цветами, спасибо вам огромное за поддержку! И очень сожалею, что вся эта ситуация коснулась косвенно и вас.
Дорогие мои любимые Женя Миронов, Чулпан, Фёдор Сергеич, все мои коллеги - российские и зарубежные, все, кто подписал письмо в нашу защиту, кто выступал на митинге, в нашей и мировой прессе ( список огромен , буду звонить и писать каждому лично!) - спасибо за честность, за братство, за огромную помощь и поддержку!
Спасибо всем нашим родным, любимым и близким друзьям, помогающим и поддерживающим!!!

Эти сложные дни могут подорвать веру в людей, в справедливость, в здравый смысл, а у нас - наоборот! - столько любви, столько веры, столько поддержки, что это невозможно забыть и даже невозможно вместить в одно человеческое сердце.
Спасибо. Спасибо. Спасибо.
Я вас всех очень люблю.

Кирилл Серебренников
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Даю справку
blogSergei Shchetinin    19.05 14:29 |  число просмотров 3280
Даю справку Тут народ активно интересуется, так за что же сидел Усманов: за изнасилование ИЛИ за вымогательство?
 
Шаг влево, шаг вправо, и произойдет выпадение из окна Овертона
blogexodus_media    19.05 10:01 |  число просмотров 3228
Шаг влево, шаг вправо, и произойдет выпадение из окна Овертона Навальный, естественно, не может в полной мере в рамках политических дебатов использовать тему внедрения КГБ в среду узбекских бандитов
 
Цитаты дня
" На самом деле громоотвод из Усманова получился великолепный. Удар от Медведева отвели. "
25.05 |
blog КСТАТИ!
" К «Гоголь-центру» подъехал автозак и ОМОН. Хотелось бы посмотреть, как доверенное лицо Путина Чулпан Хаматову запихнут в автозак. "
23.05 |
blog Pavel_XII
" Интерфакс: по некоторым данным, всех сотрудников театра Гоголь-Центра и актёров собрали в большом зале и изъяли у них телефоны. Заложники. "
23.05 |
blog Varfolomeev
" Учитывая влияние Усманова, связи и авторитет в элитах, все это выглядит как призыв к олигархии сплотиться против опасного популиста Навального, бросающего вызов истеблишменту. "
21.05 |
blog Valery Solovei
" Мне видеообращение Усманова понравилось. Блестящий образец того, каким был и остается уровень IQ, морали и культуры людей, разделивших между собой ресурсы России... "
19.05 |
blog Виталий Щигельский
" Своим идиотским указом президент Порошенко спас Телеграмм от блокировки в России. Спасибо. "
16.05 |
blog Демьян Кудрявцев
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Статьи дня
Давнее дело: откуда появилось обвинение Усманова в изнасиловании
Юлия Сапронова  26.05 18:34 |  число просмотров 163
Давнее дело: откуда появилось обвинение Усманова в изнасиловании 26 мая пресс-служба Алишера Усманова обвинила Алексея Навального в «тройной лжи» и в том, что он не предоставил доказательств ранее сказанных им слов о том, что бизнесмен был осужден за изнасилование. Впервые подобная информация появилась еще в 2007 году в блоге экс-посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея. Его блог был заблокирован, а миллиардер оказался вовлечен в скандал с британскими блогерами
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