



Супруг пресс-секретаря Дмитрия Медведева пришёл поддержать Серебренникова. Ну офигеть теперь. То есть, когда они делали рокировку всё было нормально. Когда развязывали войны, обрекли сирот, всё было хорошо. Чулпан Хаматова снималась в роликах за Путина.



Вся эта сволочь была и остаётся за произвол. Когда сажали узников 6 мая, Серебренников сладко кормился с руки Суркова и ставил «околоноля». Его всё устраивало. Когда у его друзей была власть, его друзей всё устраивало. Именно они сделали это с Россией. И сегодня его дружки выходят отнюдь не за правосудие.



Отсутствие правосудия их устраивало все 17 лет путинского режима. Они не вышли, когда принимали закон Димы Яковлева. Они не вышли, когда сажали узников 6 мая. Они не вышли, когда у Павла Дурова отжимали Вконтакте. Они не вышли, когда приняли закон Яровой. Они не вышли, когда отменяли губернаторские выборы и де-факто запретили 31 статью конституции. Всё это их устраивало, пока они дирижировали этим кошмаром и получали деньги на постановку «околоноля».



Точно так же сегодня эти люди выходят не против ужаса Путинского режима, а против того, что контроль над репрессивным аппаратом больше не находится в их руках. Против того, что они больше не являются его выгодополучателями.



Точно так же на сцену митинга Сахаровской Площади в 2012 году вывалили бывший министр экономики Путина, бывший премьер министр Путина (Кудрин), женщина, сделавшая карьеру на том, что выдавала себя за крестницу Путина (Собчак), бывший член фракции Единая Россия (Гудков) и люди из путинского телевизора.



Да, очень плохо, что Путинский режим ещё существует. Но не давайте людям, которые работали на его существование 17 лет вас обманывать. Их всё устраивало тогда и устраивало бы сегодня, если бы им продолжали платить за обеспечение информационной поддержки политике кремля.



В одном из своих интервью актриса Кирилла Серебренникова сказала, что лучше Северная Корея, чем революция. Она имела в виду, что лучше вас похоронит путинский режим, чем она потеряет государственные деньги и положение. Все они попали в яму, которую готовили для нас. Учитесь ненавидеть этих людей. Нет у России другого шанса, кроме вашей ненависти.

