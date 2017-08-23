Дорогое театральное сообщество! Дорогие коллеги из государственных театров! Сперва театрам запретили ругаться матом на сцене. Вы промолчали, (кроме Льва Додина), вычеркнули плохие слова из идущих на сцене пьес, и сняли часть пьес из репертуара.Более того, некоторые из вас дали комментарии, что мол ничего страшного, у Чехова же нет мата. А ведь это было первое наступление на свободу слова, театрам об'яснили, что они не могут сами со своими зрителями решать, что уместно на сцене, а что нет. Вы не пошли всерьез до конца, когда Минкульт снял с должности одного из лучших театральных директоров России Бориса Мездрича. Помните эту позорную историю? Мездричу велели снять с репертуара оперу Тангейзер, он повел себя как настоящий человек и не сделал этого, но несмотря на выигранный суд, и на огромный митинг в поддержку, министр "культуры"самовольно снял Мездрича и поставил на его место одиозного Кехмана. Вы сперва что-то говорили в поддержку Мездрича, а потом затихли - когда министр по одному стал вас вызывать и что-то обещать. И вот дело Седьмой студии, вы прекрасно знаете, что Малобродский ничего никогда не крал. Вы пишете Бастрыкину, Путину, просите "не проявлять излишней (!) жестокости". В акции в поддержку Малобродского принимает участие всего 55 театров... И вот, начался погром Гоголь центра. Вы чего ждёте? Думаете, у вас нет бухгалтера, который под диктовку следователя напишет на вас что угодно?

Я пишу "вы"- потому что я директор негосударственного театра. Где идут спектакли о деле Сенцова и о матерях Беслана. Да, мне легче - я единственный штатный сотрудник театра, у меня нет заложников. И да, я не боюсь вообще. Так я устроена - когда погромили наш театр силовики с минкультом в декабре четырнадцатого, не страх возник, а решимость. Но поймите, и у вас больше нет выбора.

Плевки в лицо деятелей театра, один за другим. На месте Кирилла может быть любой из вас. Думаете, пронесет? Если вы будете очень хорошими? Не пронесет.

Надо протестовать,громко, солидарно, мощно. Всем.