|Всё будет ровно наоборот
|
23.08 17:59 | 1256
|Не потому что хочу о себе (не хочу), просто показательно. Завтра, допустим, меня начнут судить за терроризм и создание незаконных вооружённых формирований. И одна половина ленты начнёт говорить про то, что "доигрался" или "пусть решит закон" (пусть даже и европейский, а чего нет, он же такой честный), а другая про что-нибудь другое. Про "художника" и про, скажем, Бестужева-Марлинского на Кавказе.
И всё будет ровно наоборот.
И ни у кого даже веко не вздрогнет. А что, скажут, а ничего, скажут.
Я, кстати, матом ругаюсь в книгах.
|Обсудить в блоге автора
Читайте также:
Сюжет по теме
|
Дело Кирилла Серебренникова