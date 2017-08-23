Не потому что хочу о себе (не хочу), просто показательно. Завтра, допустим, меня начнут судить за терроризм и создание незаконных вооружённых формирований. И одна половина ленты начнёт говорить про то, что "доигрался" или "пусть решит закон" (пусть даже и европейский, а чего нет, он же такой честный), а другая про что-нибудь другое. Про "художника" и про, скажем, Бестужева-Марлинского на Кавказе.

И всё будет ровно наоборот.

И ни у кого даже веко не вздрогнет. А что, скажут, а ничего, скажут.

Я, кстати, матом ругаюсь в книгах.