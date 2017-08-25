Чулпан Хаматова впервые прокомментировала арест Кирилла Серебренникова на церемонии вручения ей знака почетного гражданина Казани: «Мне очень страшно, и я под этим ощущением нахожусь несколько дней».

Да ты чо!!! А как же "между революцией и Северной Кореей я выбираю Северную Корею"? Ну, выбрали, так получите. В обе руки. Ролики за Путина записывали? Распишитесь.

Особенно радует вот это - мне очень страшно, сказала Чулпан Хаматова, принимая из рук посадивших Серебренникова властей новую медальку.

Инфантилизм просто потрясающий, конечно.

Извините.