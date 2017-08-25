|Инфантилизм просто потрясающий
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30.08 16:32 | 998
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Чулпан Хаматова впервые прокомментировала арест Кирилла Серебренникова на церемонии вручения ей знака почетного гражданина Казани: «Мне очень страшно, и я под этим ощущением нахожусь несколько дней».
Да ты чо!!! А как же "между революцией и Северной Кореей я выбираю Северную Корею"? Ну, выбрали, так получите. В обе руки. Ролики за Путина записывали? Распишитесь.
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Дело Кирилла Серебренникова