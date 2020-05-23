Я уважаю Кирилла Серебренникова, я люблю Кирилла Серебренникова, я не верю ни в какую коррупцию, связанную с Кириллом Серебренниковым, но я не выступал с такими заявлениями исключительно потому, что я блогер с маленькой аудиторией, а тут высказываются люди, известные всей России, всей Россией любимые, и я с восхищением и благодарностью следил за тем, что говорили и делали Чулпан Хаматова и Евгений Миронов. Они отдувались за всех нас, за наше безмолвное крошечное множество. И если сейчас что-то остановит развернувшиеся процессы, то только заступничество Чулпан и Миронова. А его презирают, над ним смеются, постят разные оскорбительные жабы, довели Чулпан до слез и страшно собой довольны самые бескомпромиссные и смелые, самые неподкупные люди. У них нет никаких иллюзий, они прямо смотрят в лицо врагу, и ветер истории овевает их мужественные лица. Как же я их ненавижу - за глупость, прежде всего.
#Политизация государственной жизни сталf процессом, к которому менее всего оказалась готова власть - менее всех остальных. Она привыкла к пассивному лидерству, долго оставаясь монополистом и в информационном пространстве, и в государственном, и в политическом.
У театра, кино и архитектуры всегда большая опасность попасть под государство, потому что это очень ресурсоемкие, сложные виды искусства, которые государства склонны или ставить себе на службу, или ненавидеть и разрушать. Для кино время службы государству, это, понятно, ХХ век, для театра - минувшие лет 300-400, а для архитектуры - вообще тысячелетия. Правители строили пирамиды, дворцы, памятники - тут и большой охват аудитории, и возможность привить народу что-то, что правитель хочет и поэтому нельзя пускать на самотек. Но сейчас любое государство, пытающееся быть в искусстве диктатором и "монархом", - просто захватчик, колонизатор, потому что государство намеренно ставит режиссеров и актеров в зависимость. Производить и театр, и кино, и даже архитектуру можно на частные деньги. Достаточно создать для этого условия и не мешать. И театр не обязан быть репертуарным - таким театром, главным зрителем которого оказывается король Франции или генеральный секретарь ВКПб. История с толпой поэтов, художников и режиссеров на службе государства вроде закончилась, но все последние годы воссоздается в новых условиях
Кинорежиссер Михаил Угаров хорошо прокомментировал Театральное дело:
«Значит театры обыскиваем с ОМОНом, «Гоголь-центр» и РАМТ. Не РЖД, не генпрокурора Чайку, не Кадырова, не Димона... Храброе какое у нас государство!»
Не существует "наших сукиных детей", есть только мы и они. Серебренников, с его дружбой с Мединским и Сурковым — был одним из "них".
Теперь, когда ему прилетело от вчерашних рэкетиров, с помощью которых он отжимал себе театр, он будет строить из себя диссидента. Призывать людей "защищать театр" от произвола власти, которой вчера пел дифирамбы. Не жалко.
Вообще, если Гоголь-центр нынче прикроют - это будет окончательный финал эпохи гламурной капковщины и хипстерского блядства. Как в 2011-ом году все радовались, что к власти в Москве наконец-то пришел "просвещенный барин", который устроит нам велодорожки, городские пространства, кафешки и бесплатный вайфай. "Мы не хотим политики", - говорили они - "а хотим сидеть на травке в Парке Горького, попивая смузи перед походом в Гоголь-центр". Ну и каков финал этой комедии, дорогие мои? Просвещенный барин как пришел, так и ушел - вместо него у вас теперь Милонов в Думе. И Гоголь-центр ваш скоро Следственным комитетом накроется. Ну как посидели в Парке Горького?
В истории с Серебренниковым даже не буду пытаться сохранить видимость объективности. С Кириллом я лет 15 знаком, сто раз был на спектаклях, брал интервью , ставил на обложку, даже выходил один раз на сцену Гоголь центра - в спектакле "Похороны Сталина". Пресс-релизам СК не верю ни секунды. Русские на войне своих не бросают. Поеду к театру.
Цифра хищений Гоголь-центром в 200 млн, заявленная СК, кажется мне недостоверной.
Да и любая информация этой конторы недостоверна, как и ее деятельность, как и фигура Бастрыкина.
Когда Театр.doc погромили, первым откликнулся Гоголь-центр. Кирилл Серебренников сказал "играйте у нас", и мы играли.
Нынче прошли обыски у театрального режиссера Кирилла Серебренникова, кумира прогрессивной общественности и прочих хипстеров. А я просто напомню, как Кирилл Серебренников стал руководителем театра им. Гоголя. В 2012 году руководство театра было смещено директивным приказом департамента культуры Москвы, а новое назначено безо всякого конкурса, обсуждения и прочих процедур. Актеры были уволены, а репертуар сменен. В ответ актеры устроили пикет с требованием соблюдать законодательство и трудовой договор. И вот Кирилл Серебрянников тогда писал им из Берлина: "если вы начнете драться с ОМОНом или нарушать закон другим способом, лучше не станет". Я все ждал, когда же это можно будет повторить: в общем, Кирилл, вы главное с ОМОНом не деритесь и закон не нарушайте!
По Серебренникову за что купила, за то продаю:, переподтвердить не вышло пока. Мне говорят, что главный подозреваемый по хищению - директор Гоголь-центра, а претензии к Серебрянникову связаны с его правом подписи на финансовых документах.
Обыски на квартире и в театре Кирилла Серебренникова Кирилл Серебренников (Kirill Serebrennikov) уже стали политическим событием, какие бы версии ни предложило следствие. Несколько лет я вел на "Совершенно секретно" программу "Художник и власть", слышал от знаменитых театральных режиссеров не одну историю про попытки отнять театр, "споры хозяйствующих субъектов" и сопутствующие обвинения в хищениях. Если худрук театра лоялен власти, знаком лично, или с восторгом-уважением отзывается о Путине - проблем или не возникает вообще, или они решаются тихо, часто одним звонком.
Смотрю, либеральная интеллигенция уже подняла вой, что государству не нужны серебренниковы, а нужны мединские. Не смешите мои яйца, любой человек, который берет на искусствонауку деньги у этого государства легитимирует все его преступления. А когда деньги берет "приличный человек", он уничтожает сам смысл "приличности". Мединский и Серебренников - это одного поля ягоды. Даже не знаю, чем обыск у него отличается от обыска у Улюкаева. Это не цензура - это разборки между Берией и Ежовым.
У Кирилла Серебренникова идет обыск. Это один из немногих российских режиссеров, кого во Франции хорошо знают - он много здесь работал. Классный пи-ар ход накануне путинского визита. Прессе будет о чем писать и говорить. Chapeau!
Обыск у Кирилла Серебренникова — событие огромной значимости. Не политик, не бизнесмен, не активист. Власть и раньше подбиралась к творческой интеллигенции (извините за советский термин) — вспомним хотя бы дело Олега Сенцова.