  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
В теме
 
Реклама
Подождите.
Посты по теме
События, к которым ты не готов
События, к которым ты не готов
blogKirill Serebrennikov
26.05 18:29 |  число просмотров 710
Первый день, как смог собраться с мыслями. Первый день, как я могу выходить на связь (у меня отобрали все средства связи, все компьютеры)
 
О ситуации с "большим театральным делом"
О ситуации с "большим театральным делом"
blogОльга Евгентевна
25.05 16:47 |  число просмотров 1313
Сегодня утром адвокат Андрей Золотухин, который защищал Кирилла Серебренникова на обыске, допросе и т.д. не смог связаться со своим доверителем
 
Тексты дня по теме
Обыск у Кирилла Серебренникова: как фабрикуются уголовные дела в России, и что про это знал Хармс
Обыск у Кирилла Серебренникова: как фабрикуются уголовные дела в России, и что про это знал Хармс
23.05 21:55 | число просмотров 1384
blogdolboeb
По поводу драматургии сегодняшнего обыска у Кирилла Серебренникова (а также дел «Кировлеса», «Ив Роше», Сахаровского центра, Александрины Маркво, Pussy Riot, Руслана Соколовского, Евгении Чудновец, Оксаны Севастиди и многих тысяч аналогичных историй по всей стране за разные годы) следует читать миниатюру Даниила Хармса за 1933 год
Связанные сюжеты
Райкин раздора
Райкин раздора
30.10 09:07 | число просмотров 3098 число постов 16
Байкер Хирург отказался извиняться перед Райкиным вопреки совету пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Скандал набирает обороты, блогеры гадают о том, что скрывается за этим конфликтом
 
Кощунственный Вагнер
Кощунственный Вагнер
9.04 11:55 | число просмотров 7823 число постов 38
В Новосибирске 5 апреля прошел митинг в защиту свободы творчества и в поддержку оперы "Тангейзер", снятой из репертуара театра как "кощунственной". Акция собрала несколько тысяч человек, на ней выступил священник Андрей Кураев
 
Самое читаемое
Видеоблогер Алишер Усманов
25.05 число просмотров 4005 число записей 16
 
Чашка Веллера
2.05 число просмотров 3401 число записей 5
 
#Надоел
30.04 число просмотров 3295 число записей 6
 
Отзыв зелёнки
2.05 число просмотров 3240 число записей 9
 
Запрет Telegram
19.05 число просмотров 2000 число записей 8
 
Прислать свою ссылку
Обыск в "Гоголь-центре" <код для ЖЖ>
Обыск в "Гоголь-центре"
Утром 23 мая начались обыски в московском театре "Гоголь-центр", дома у его художественного руководителя Кирилла Серебрянникова. В соцсетях обсуждают формальные и настоящий причины произошедшего
Создан: 23.05.2017 16:21, обновлен: 25.05.2017 17:21
Просмотров: 1388
Теги:
25 мая
Они отдувались за всех нас, за наше безмолвное крошечное множество.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/timofeevsky/blogAlexander Timofeevsky
25.05. 17:20
Я уважаю Кирилла Серебренникова, я люблю Кирилла Серебренникова, я не верю ни в какую коррупцию, связанную с Кириллом Серебренниковым, но я не выступал с такими заявлениями исключительно потому, что я блогер с маленькой аудиторией, а тут высказываются люди, известные всей России, всей Россией любимые, и я с восхищением и благодарностью следил за тем, что говорили и делали Чулпан Хаматова и Евгений Миронов. Они отдувались за всех нас, за наше безмолвное крошечное множество. И если сейчас что-то остановит развернувшиеся процессы, то только заступничество Чулпан и Миронова. А его презирают, над ним смеются, постят разные оскорбительные жабы, довели Чулпан до слез и страшно собой довольны самые бескомпромиссные и смелые, самые неподкупные люди. У них нет никаких иллюзий, они прямо смотрят в лицо врагу, и ветер истории овевает их мужественные лица. Как же я их ненавижу - за глупость, прежде всего.
#Политизация государственной жизни стала процессом, к которому менее всего оказалась готова власть - менее всех остальных.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/gleb.pavlovsky/blogGleb Pavlovsky
25.05. 08:49
#Политизация государственной жизни сталf процессом, к которому менее всего оказалась готова власть - менее всех остальных. Она привыкла к пассивному лидерству, долго оставаясь монополистом и в информационном пространстве, и в государственном, и в политическом.
развернуть>>
23 мая
У театра, кино и архитектуры всегда большая опасность попасть под государствоссылка на данный пост
https://t.me/trudolubov/blogtrudolubov
23.05. 18:21
У театра, кино и архитектуры всегда большая опасность попасть под государство, потому что это очень ресурсоемкие, сложные виды искусства, которые государства склонны или ставить себе на службу, или ненавидеть и разрушать. Для кино время службы государству, это, понятно, ХХ век, для театра - минувшие лет 300-400, а для архитектуры - вообще тысячелетия. Правители строили пирамиды, дворцы, памятники - тут и большой охват аудитории, и возможность привить народу что-то, что правитель хочет и поэтому нельзя пускать на самотек. Но сейчас любое государство, пытающееся быть в искусстве диктатором и "монархом", - просто захватчик, колонизатор, потому что государство намеренно ставит режиссеров и актеров в зависимость. Производить и театр, и кино, и даже архитектуру можно на частные деньги. Достаточно создать для этого условия и не мешать. И театр не обязан быть репертуарным - таким театром, главным зрителем которого оказывается король Франции или генеральный секретарь ВКПб. История с толпой поэтов, художников и режиссеров на службе государства вроде закончилась, но все последние годы воссоздается в новых условиях
Ой, смотрите, там ЧУЛПАН ХАМАТОВА проснуласьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/mikhail.svetovblogMikhail Svetov
23.05. 17:46
Ой, смотрите, там ЧУЛПАН ХАМАТОВА проснулась. Говорит, Северная Корея лучше революции, пусть сироты дохнут, но театр наш за что!
развернуть>>
Госконтракт между АНО «Седьмая студия» (принадлежит худруку Гоголь-центра Кириллу Серебренникову) и Министерством культуры РФ был заключен в 2011 годуссылка на данный пост
https://t.me/nomoneynohoney1/blogДенег нет
23.05. 17:44
Госконтракт между АНО «Седьмая студия» (принадлежит худруку Гоголь-центра Кириллу Серебренникову) и Министерством культуры РФ был заключен в 2011 году. Сумма контракта составила 10 млн рублей.
развернуть>>
спектакли сегодня будут. В театр заходят актерыссылка на данный пост
https://twitter.com/martin_camera/blogGeorge Malets
23.05. 17:34
Вышел человек из Гоголь-центра, сообщил, что спектакли сегодня будут. В театр заходят актеры.
Кинорежиссер Михаил Угаров хорошо прокомментировал Театральное делоссылка на данный пост
https://t.me/exodus_media/blogexodus_media
23.05. 17:33
Кинорежиссер Михаил Угаров хорошо прокомментировал Театральное дело: «Значит театры обыскиваем с ОМОНом, «Гоголь-центр» и РАМТ. Не РЖД, не генпрокурора Чайку, не Кадырова, не Димона... Храброе какое у нас государство!»
развернуть>>
Серебренников, с его дружбой с Мединским и Сурковым — был одним из "них"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/mikhail.svetov/blogMikhail Svetov
23.05. 17:00
Не существует "наших сукиных детей", есть только мы и они. Серебренников, с его дружбой с Мединским и Сурковым — был одним из "них". Теперь, когда ему прилетело от вчерашних рэкетиров, с помощью которых он отжимал себе театр, он будет строить из себя диссидента. Призывать людей "защищать театр" от произвола власти, которой вчера пел дифирамбы. Не жалко.
развернуть>>
Вообще, если Гоголь-центр нынче прикроют - это будет окончательный финал эпохи гламурной капковщиныссылка на данный пост
https://t.me/whalesgohigh/blogwhalesgohigh
23.05. 16:37
Вообще, если Гоголь-центр нынче прикроют - это будет окончательный финал эпохи гламурной капковщины и хипстерского блядства. Как в 2011-ом году все радовались, что к власти в Москве наконец-то пришел "просвещенный барин", который устроит нам велодорожки, городские пространства, кафешки и бесплатный вайфай. "Мы не хотим политики", - говорили они - "а хотим сидеть на травке в Парке Горького, попивая смузи перед походом в Гоголь-центр". Ну и каков финал этой комедии, дорогие мои? Просвещенный барин как пришел, так и ушел - вместо него у вас теперь Милонов в Думе. И Гоголь-центр ваш скоро Следственным комитетом накроется. Ну как посидели в Парке Горького?
развернуть>>
В истории с Серебренниковым даже не буду пытаться сохранить видимость объективностиссылка на данный пост
https://t.me/forevernotes/blogforevernotes
23.05. 16:13
В истории с Серебренниковым даже не буду пытаться сохранить видимость объективности. С Кириллом я лет 15 знаком, сто раз был на спектаклях, брал интервью , ставил на обложку, даже выходил один раз на сцену Гоголь центра - в спектакле "Похороны Сталина". Пресс-релизам СК не верю ни секунды. Русские на войне своих не бросают. Поеду к театру.
развернуть>>
Цифра хищений Гоголь-центром в 200 млн, заявленная СК, кажется мне недостовернойссылка на данный пост
https://www.facebook.com/mugarov/blogМихаил Угаров
23.05. 16:03
Цифра хищений Гоголь-центром в 200 млн, заявленная СК, кажется мне недостоверной. Да и любая информация этой конторы недостоверна, как и ее деятельность, как и фигура Бастрыкина. Когда Театр.doc погромили, первым откликнулся Гоголь-центр. Кирилл Серебренников сказал "играйте у нас", и мы играли.
развернуть>>
Нынче прошли обыски у театрального режиссера Кирилла Серебренникова, кумира прогрессивной общественности и прочих хипстеровссылка на данный пост
https://t.me/whalesgohigh/blogwhalesgohigh
23.05. 16:01
Нынче прошли обыски у театрального режиссера Кирилла Серебренникова, кумира прогрессивной общественности и прочих хипстеров. А я просто напомню, как Кирилл Серебренников стал руководителем театра им. Гоголя. В 2012 году руководство театра было смещено директивным приказом департамента культуры Москвы, а новое назначено безо всякого конкурса, обсуждения и прочих процедур. Актеры были уволены, а репертуар сменен. В ответ актеры устроили пикет с требованием соблюдать законодательство и трудовой договор. И вот Кирилл Серебрянников тогда писал им из Берлина: "если вы начнете драться с ОМОНом или нарушать закон другим способом, лучше не станет". Я все ждал, когда же это можно будет повторить: в общем, Кирилл, вы главное с ОМОНом не деритесь и закон не нарушайте!
развернуть>>
говорят, что главный подозреваемый по хищению - директор Гоголь-центра, а претензии к Серебрянникову связаны с его правом подписи на финансовых документахссылка на данный пост
https://t.me/ekvinokurova/blogЕкатерина Винокурова
23.05. 15:38
По Серебренникову за что купила, за то продаю:, переподтвердить не вышло пока. Мне говорят, что главный подозреваемый по хищению - директор Гоголь-центра, а претензии к Серебрянникову связаны с его правом подписи на финансовых документах.
развернуть>>
Все, кто неравнодушен к событиям, которые сейчас происходят с нашим театром и Кириллом Серебренниковым, приходите к 17:00 на улицу Казакова,8ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/gogolcenter/www.facebook.com
23.05. 15:30
Дорогие друзья и зрители "Гоголь-центра"! Все, кто неравнодушен к событиям, которые сейчас происходят с нашим театром и Кириллом Серебренниковым, приходите к 17:00 на улицу Казакова,8. Будем вместе!
развернуть>>
ленте прочел, что последним режиссером такого уровня, в чьем театре проходили обыски, был Мейерхольд. И было это в 1939 годуссылка на данный пост
https://www.facebook.com/stanislav.kucher/blogStanislav Kucher
23.05. 12:31
Обыски на квартире и в театре Кирилла Серебренникова Кирилл Серебренников (Kirill Serebrennikov) уже стали политическим событием, какие бы версии ни предложило следствие. Несколько лет я вел на "Совершенно секретно" программу "Художник и власть", слышал от знаменитых театральных режиссеров не одну историю про попытки отнять театр, "споры хозяйствующих субъектов" и сопутствующие обвинения в хищениях. Если худрук театра лоялен власти, знаком лично, или с восторгом-уважением отзывается о Путине - проблем или не возникает вообще, или они решаются тихо, часто одним звонком.
развернуть>>
Смотрю, либеральная интеллигенция уже подняла вой, что государству не нужны серебренниковы, а нужны мединскиессылка на данный пост
https://t.me/russianposttruth/blogrussianposttruth
23.05. 12:28
Смотрю, либеральная интеллигенция уже подняла вой, что государству не нужны серебренниковы, а нужны мединские. Не смешите мои яйца, любой человек, который берет на искусствонауку деньги у этого государства легитимирует все его преступления. А когда деньги берет "приличный человек", он уничтожает сам смысл "приличности". Мединский и Серебренников - это одного поля ягоды. Даже не знаю, чем обыск у него отличается от обыска у Улюкаева. Это не цензура - это разборки между Берией и Ежовым.
развернуть>>
Это один из немногих российских режиссеров, кого во Франции хорошо знаютссылка на данный пост
https://www.facebook.com/borisakunin/blogAkunin Chkhartishvili
23.05. 12:15
У Кирилла Серебренникова идет обыск. Это один из немногих российских режиссеров, кого во Франции хорошо знают - он много здесь работал. Классный пи-ар ход накануне путинского визита. Прессе будет о чем писать и говорить. Chapeau!
На восемнадцатом путинском году пора бы перестать наивно верить в одну и ту же схемуссылка на данный пост
https://www.facebook.com/dgudkov/blogDmitry Gudkov
23.05. 11:54
Обыск у Кирилла Серебренникова — событие огромной значимости. Не политик, не бизнесмен, не активист. Власть и раньше подбиралась к творческой интеллигенции (извините за советский термин) — вспомним хотя бы дело Олега Сенцова.
развернуть>>
Страницы: 1
Фото
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012