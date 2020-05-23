Нынче прошли обыски у театрального режиссера Кирилла Серебренникова, кумира прогрессивной общественности и прочих хипстеров. А я просто напомню, как Кирилл Серебренников стал руководителем театра им. Гоголя. В 2012 году руководство театра было смещено директивным приказом департамента культуры Москвы, а новое назначено безо всякого конкурса, обсуждения и прочих процедур. Актеры были уволены, а репертуар сменен. В ответ актеры устроили пикет с требованием соблюдать законодательство и трудовой договор. И вот Кирилл Серебрянников тогда писал им из Берлина: "если вы начнете драться с ОМОНом или нарушать закон другим способом, лучше не станет". Я все ждал, когда же это можно будет повторить: в общем, Кирилл, вы главное с ОМОНом не деритесь и закон не нарушайте! развернуть>>