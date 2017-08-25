Я, драматург и режиссер Иван Вырыпаев, в связи с арестом моего товарища и коллеги режиссера Кирилла Серебренникова, хотел бы обратиться к деятелям российской культуры. Коллеги, друзья! Давайте скажем себе честно, что арест Кирилла Серебренникова снова останется безнаказанным для той власти, которая управляет сегодня Россией. Я вижу, как большинство из вас написали свои письма в поддержку, пришли на митинг, дали интервью и даже обратились к президенту. И это, уже простите, становится трагикомичным явлением. Ведь тем временем, большинство из вас продолжают снимать свои фильмы, ставить спектакли и получать дотации от Министерства культуры. Так или иначе, сотрудничая с этой властью и думая, что своим творчеством и своей гражданской позицией мы можем что-то поменять в этой стране, или вносить свой посильный вклад в эти перемены, мы просто в очередной раз, обманываем сами себя и свою страну. И это, простите, действительно выглядит очень инфантильно. Для начала, хорошо бы было честно определить, чем и кем является эта власть. В 1917 году в России произошел вооруженный переворот и власть перешла к незаконно созданному правительству «большевиков». Власть этой группы людей устроило кровавый террор против своих граждан. Владимир Ленин и Иосиф Сталин безусловно являются преступниками и достойны только одного — всеобщего осуждения. С 1917 года и до сегодняшнего дня власть в России не поменялась. Сегодняшняя власть открыто наследует власти террористической организации «большевиков». Памятники Ленину стоят почти в каждом городе, его тело лежит на Красной площади, не говоря о том, что даже сегодня устанавливаются бюсты и памятники Сталину. Также власть открыто использует атрибутику террористической организации «большевиков»: знамена, символы, название улиц именами главарей красного террора, музыку коммунистического гимна (на другие слова) и т.д. В 1991 году после распада СССР в России не было проведено всенародного референдума, по вопросу, чем и кем теперь является Россия. И какое отношение эта современная Россия имеет к незаконной власти «большевиков». Формально мы стали называться Российская Федерация, но наши государственные идеалы по-прежнему наследуют идеалы власти «большевиков».Отречения от преступлений Ленина и Сталина, общего покаяния совершенно не было. Ленин до сих не захоронен, а политический символ «серп и молот», который в большинстве цивилизованных стран приравнивается к фашистской свастике, до сих открыто присутствует впубличном пространстве и как атрибутика, и как сувениры, и как память, которую открыто почитают в нашей стране. Достаточно пройти по Старому Арбату и увидеть, как там все буквально пестрит красными звездами, буденовками, Лениными и Сталиными. Представьте, что в центре Берлина в таком количестве продавалась бы фашистская символика. Но основная проблема в том, что в сознании россиян и многих деятелей культуры, «большевизм» не равен фашизму. И в этом, пожалуй, главная проблема России и во внутреннем построении своего общества и в коммуникации с другими странами, особенно странами Европы. Но нужно понимать, что этого разотождествления современной России со своей «большевистской» идеологией не происходит еще и потому, что сегодняшняя власть является наследникамитой незаконной преступной власти, которая до сих удерживает контроль над обществом со времен октябрьской революции. И интересно, что главным аргументом Владимира Путина, оправдывающим захват территории Крыма и вообще участия России в конфликте на Украине, является аргумент — что на Украине произошел государственный переворот и у власти находятся незаконная политическая группировка, но ведь именно это можно сказать и о России, где сегодняшняя власть является прямым наследником незаконно пришедшей к власти террористической группировки «большевиков». Во всяком случае, официального отказа от деятельности коммунистического режима и его атрибутов, признания незаконным правление этого режима, признание его преступным и запрещение его атрибутики и символов не произошло. Именно отсюда берут свое начало конфликты со странами Прибалтики, Польши и других стран бывшего «соцлагеря». И именно поэтому возникло такое неприятия современной России и русского языка рядами стран (Украина, страны Балтии и д.р.) поскольку русский язык напрямую ассоциируется с властью, оккупировавшей не только Россию, но и после Второй мировой войны ряд стран восточной Европы. Разумеется, такое отношение к русскому языку следовало бы поменять, как в свое время это сделала послевоенная Германия, потратив огромные средства и силы на отделение «всего немецкого» от «всего фашистского», но в том, то и дело, что такая работа не была проведена и именно, потому что нынешняя власть все еще является наследником власти Сталина, — власти, которая открыто вступила в сговор с гитлеровским правительством, поддерживала действия фашистов в отношении других стран и даже сама участвовала в военных действиях напав, например, в 1939 году на территорию Польши, и получается, что эта власть до сих пор по сути, является правящей властью. И если в конце 90-х и начале 2000 годов эта позиция власти каким-то образом скрывалась и замалчивалась, то сегодня, эта позиция снова очень открыто проявлена. Я являюсь гражданином России, и я считаю Россию своей Родиной, своим домом. Домом, в который много лет назад ворвались вооруженные люди, и стали грабить, убивать, насиловать, разрушать церкви, уничтожать веру людей в свою изначальную духовную свободу, и сейчас, эти преступники по сути все также находятся у власти. Я не люблю обижать людей, и не хочу специально кого-то оскорбить. В том числе и людей власти, потому что, скорее всего, они, как говорится, «не ведают что творят». Но, наблюдая открытую позицию России по многим важным мировым политическим вопросам, я все же не могу равнодушно смотреть на то, к какой общей катастрофе это нас ведет. И это именно потому, что данная позиция России напрямую наследует политическую позицию коммунистического режима, отрицая многие факты формально, например «сталинизм», но при этом продолжая считать коммунистический режим — очередной вехой в развитии российского государства, а не ее «черными временами» и трагической ошибкой. А не признав своей ошибки нельзя ее исправить, вернее, просто нет такой потребности ее исправлять. И вот теперь, очередной, по сути уже, к сожалению, «обычный» случай с очередным арестом людей. И мы — деятели культуры — снова пишем эти свои письма, пытаясь объяснить власти, что они не правы, пытаясь добиться справедливости и уважения. Но к кому мы обращаемся и о чем мы просим? Это ведь, тоже самое, что просить у Сталина простить Мейрхольда, а собственно почему это Сталин должен был кого-то прощать? Сталин и его режим действовал последовательно и как говорится современным языком: «в своем формате». И мне, простите, унизительно наблюдатьзамечательного режиссера Алексея Учителя, который борется за свой фильм с атаковавшими его депутатами и попами, но при этом сознательно не высказывает никаких претензии ни к власти, ни лично к президенту, как будто бы депутат или митрополит являются главной причиной того, что происходит с его фильмом. Разве, вы так правда считаете, Алексей Ефимович? Ведь при этой власти вполне нормально, то, что происходит с вашим фильмом. Пишу это, конечно, из уважения к вам и от боли, видя как вы и другие уважаемые коллеги все же в очередной раз добиваетесь дотации от Минкульта на ваш очередной фильм, который, возможно, и не запретят, потому что теперь, вы будете осторожней, и вы выберете тему попроще и побезобидней. Вы что не понимаете, что Министерство культуры РФ во главе с сегодняшним министром — это наследники все того же коммунистического режима, только теперь они более доброжелательны и не так уж жестоки, ведь вам дали прокатное удостоверение, и вас не расстреляли. И Кирилла Серебренникова не расстреляли как Мейрхольда, а всего лишь публично оскорбили и отправили под арест. Значит, сейчас времена получше, да? Проблема в том, что пока мы все будем воевать с депутатами, разгневанными попами и несправедливостью «на местах», то от этого не только ничего не измениться, но даже, наоборот, это придает этой власти некую уверенность, что от нее тут зависит все. Поэтому единственный путь к освобождению нашего многострадального народа от ига правящей власти, это смена этой власти и изменение основной ценностной парадигмы лежащей в основе жизнедеятельности этой страны. Каким путем? Я лично не верю в путь насилия. Ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому, единственное наше оружие — это формирование общественного мнения. Воспитание молодого поколения на других ценностях. И первое, что мы, деятели культуры, интеллигенция, прогрессивные люди России можем сделать, это перестать поддерживать эту власть. Не нужно получать все эти государственные награды и публично при камерах пожимать руку Владимиру Путину. Ну неужели, вы, дорогие мои и многоуважаемые коллеги, выдающиеся люди, не понимаете, что ваша игра в благородного «Шиндлера» и ваша двойная жизнь, на самом деле и привели Кирилла Серебренникова за решетку. Я знаком с очень влиятельными людьми из разных сфер (крупный бизнес, искусство и наука) , которые признавались мне в своей позиции «делать все, что в их силах, но не выдавать себя, чтобы продолжать что-то делать, пока не сменится эта власть», но я, простите, перестал верить в целесообразность этого метода. Неужели вы не понимаете, что помогая, например, больным детям или вкладывая свои деньги в частное образование, ценной поддержки Путина, вы оказываете «медвежью услугу» всему нашему будущему поколению, которое вынуждено расти и ходить в школы в России при этом режиме. Режиме, который сегодня полностью контролирует систему образования превратив ее из науки в «пропаганду». Тоже самое можно сказать и про деятелей науки и спорта. Неужели, вы правда, надеетесь на то, что скоро все как-то само— собой поменяется, а сейчас нужно делать свое дело и помалкивать? А в чем наше дело? В научных открытиях? В спектаклях и фильмах? Или главным нашим делом является воспитание «свободного и открытого на жизнь человека»? В 2018 году нас ждут выборы президента. И скорее всего, на них все же снова победит Владимир Путин, но у нас есть год, чтобы попытаться максимально снизить его рейтинг, а главное его авторитет и авторитет всей этой правящей идеологии. Многие из нас общаются с людьми крупного бизнеса и мы знаем, какое на самом деле существует недовольство властью в этих кругах, разумеется у тех, кто не состоит в самом близком окружении президента. Но опасаясь потерять свои большие деньги, бизнес прячется и молчит, надеясь пережить это время и на всякий случай выводя свои финансы за границу. Ведь, на самом деле, вам хорошо известно на чем держится эта власть и как она устроена. Владимир Путин является гарантом некой стабильности и порядка, для его близкого окружения, которые могут зарабатывать свои капиталы, при существующем порядке. Но как только действующий президент утратит свой контроль над массами, он сразу же станет не нужен даже и его близким друзьями, потому что глядя на их лица становится понятно, какие ценности у этих людей, — только прагматичные. Сменить власть в России можно ненасильственным путем и даже не ходя на митинги. Нужно просто перестать направлять свою личную энергию на поддержание этой власти. Не пожимать им руки на телекамерах, не появляться на общих мероприятиях, не упоминать фамилию действующего президента в прессе, точно так же, как и сам президент, по совету своей пиар службы ни при каких условиях не произносит фамилию «Навальный», ну и конечно, ни в коем случае не участвовать в его предвыборной кампании. Я знаю, что для многих из вас это сделать непросто, но я уверен, что все же возможно. За этот год, вы, имея все же неоспоримое влияние на большое количество людей, а иногда являясь авторитетами для миллионов, вы можете существенно снизить позицию Путина и его власти в глазах наших граждан, тем более среди молодежи. И если Владимир Путин победит на выборах уже не с таким количеством голосов, на которой он рассчитывает, то его позиция в глазах тех, кто за ним стоит сильно понизиться. И с этого момента начнется медленное угасание силы этой власти. При этом вам не нужно рисковать и открыто заявлять о своей позиции, как сейчас это делаю я. Власть очень жестока и способна на все. Однако, вам достаточно только лишь перестать поддерживать эту власть насколько это возможно. Не «пиарьте» эту власть. Не хвалите ее, не ассоциируйте свое дело с делами этой власти, игнорируйте ее всеми возможными силами, не помогайте ей ни в чем, и мы увидим, что это возымеет эффект. Потому что все дело в энергии, куда она направлена — там она и находится. Поэтому не направляйте ее на поддержание жизненной силы этой власти и эта сила ослабнет. С другой стороны, давайте направим всю свою энергию и авторитет на развенчание всей этой «большевистской идеологии», давайте повсюду и как можно чаще говорить о том, какие преступления против человечества совершили Ленин и Сталин, а также вся их коммунистическая партия. Давайте чаще и чаще говорить о том, что памятники Ленину оставленные по всей России это памятники убийце. Но при этом, важно не оскорблять память людей, отдавших свои жизни на службе Родине и народу. Однако, популярная идея о том, что Сталин выиграл Вторую Мировую войну должна быть опровергнута. Российский народ, точно так же как и народы Европы стал жертвой бесчеловечной машины Гитлеризма и Сталинизма. Сталин не выиграл войну, он проложил победу телами миллионов людей, наших отцов и дедов, которые действительно совершили героический подвиг, но однако, не нужно забывать, что многие из них шли в атаку под дулами русских автоматов. И об этом тоже стоит говорить, насколько это возможно. Вторая мировая война это огромная человеческая трагедия, которую сегодняшняя власть бессовестно использует как начинку на крючке, на который пойман российский народ. И больно смотреть как 9 мая вместо тишины и скорби, по Красной площади ездят машины смерти, а вожди правящей власти стоят рядом с трупом не захороненного Ленина и поднимают в глазах граждан свой политический рейтинг, называя это патриотизмом. Подводя итог сказанному, я хотел бы, еще раз обратить наше внимание на то, что это именно по нашей невнимательности, страху, безответственности, лени и эгоизму мы имеем ту власть, которую имеем. И главное, что мы должны сделать сегодня, это поверить в свою силу, а она, поверьте, очень огромна. Насилие, революции, госперевороты — ничто из этого не принесет нам счастье и не сделает этот мир лучше, но отказ поддерживать насилие, гарантированно принесет положительный результат и примером тому является Индия и путь великого Ганди. Я далек от политики и никогда ей занимался, но сегодня я чувствую, что пришло время и действительно есть шанс что-то изменить, потому что так дальше нельзя. Поэтому в этом году, я хотел бы посвятить этому свое внимание и свою энергию к чему я так же призываю и своих коллег. Лично у меня совсем не большая зрительская аудитория, но зато я с уверенностью могу сказать, что мои зрители это люди, которые неравнодушны к своей жизни и жизни всей нашей планеты. И главное, что мои зрители очень активны и неравнодушны. И я буду стараться равняться на них. И если мы все вместе объединимся и перестанем поддерживать насилие, то мы сможем что-то сделать для будущего своей страны и вообще мира. Начнем с этих выборов в президенты и посмотрим, что получиться. Будем делать свое дело без агрессии, без гнева, без желания мести, а просто потому, что мы рождены для того, чтобы сделать жизнь на этой планете немного лучше. И свободу Кириллу Серебренникову, разумеется!