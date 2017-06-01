1. Закон: удовлетворителен. Законопроект о реновации, принятый Государственной думой во втором чтении (с высокой степенью вероятности он будет принят и в окончательном, третьем чтении 14 июня), качественно, системно отличается от документа, принимавшегося в первом чтении. В этом не лукавят ни мэрия, ни Вячеслав Володин, буквально в считанные дни создавший вокруг него "думское" пространство диалога, ни Галина Хованская, которая, как и автор этих строк, была жестким противником первого варианта ("закона о сносе"). Законопроект серьезно детализирует содержание того, что будут предпринимать мэрия и создаваемый фонд реновации, и в принципе гарантирует базовые имущественные права граждан, которых реновация затронет. "Равноценность" вместо "равнозначности", жилье в том же районе, осуществление реновации в зависимости от степени износа жилья - это и многое другое создает вполне приемлемую для жителей структуру процесса. 2. Дистанция Кремля: сохраняется. Кремль демонстрирует очень осторожное отношение к проекту реновации. Владимир Путин принципиально одобрил инициативу мэрии в феврале, однако позднее жестко высказался по поводу того, что не подпишет законопроект, если в нем будут нарушены права граждан; Дмитрий Песков заявил, что это проект Москвы, а не федеральной власти, а затем, в день второго чтения, - что не стоит торопиться с его распространением на всю территорию страны; различные претензии к инициативе и законопроекту высказывали Государственно-правовое управление президента, Совет по правам человека, Совет по кодификации, спецпредставитель президента Сергей Иванов. На мой взгляд, это весьма адекватная позиция. Нужно максимальное внимание к деталям. И не стоит торопиться с активной поддержкой, особенно публичной: пусть мэрия и фонд реновации продемонстрируют, что могут эффективно осуществить этот проект, восстанавливая доверие граждан и не допуская серьезных конфликтов. 3. Коммуникация с жителями: не выстроена. Между первым и вторым чтениями, а особенно после митинга 14 мая, масштаб которого стал для мэрии потрясением, столичная администрация экстренно предприняла колоссальные усилия по выстраиванию "коммуникативного интерфейса реновации". Кампания по продвижению проекта, которой, судя по обсуждениям в управах в конце апреля, поначалу вообще не планировалось, стала тотальной - вовлечены все федеральные телеканалы и все значимые средства массовой коммуникации. Был экстренно создан штаб по контролю за реновацией при столичной общественной палате. Тем не менее выстроить эффективную коммуникацию с целым рядом местных сообществ, с многими проблемными и протестными группами мэрии так и не удалось. 4. Пас Навальному: опасная игра. Для меня остается загадкой, почему на слушания в Думе 6 июня не были приглашены (произошло это, несомненно, из-за позиции мэрии) лидеры партии "Яблоко", депутат Мосгордумы Елена Шувалова, известные противники реновации Галлямина и Гуггенбергер, некоторые другие. В зале была весьма критическая по отношению к законопроекту атмосфера - еще несколько жестких вопросов Сергею Собянину ничего бы не изменили. Будучи же "не допущенными", активисты протеста против реновации устроили несанкционированное шествие к приемной Администрации президента, где их обращения были приняты. Позднее некоторые из них заявили о присоединении к митингу Навального. Известно: всегда лучше выслушать любое недовольство на территории власти, на "своей" территории - на тех же слушаниях в Думе. Зачем же отдавать это недовольство и этих активистов Навальному? Вспомним: еще недавно, на митинге 14 мая, Навальному организаторы даже не дали возможности выступить! Или кто-то в мэрии считает, что Навальным можно легко управлять? Конечно, все это может быть следствием игры в маргинализацию "реновационного" протеста. На мой взгляд, у такой игры могут быть опасные последствия. 5. Доверие: подорвано. Впрочем, главная проблема - не структура проекта реновации и даже не то, сколько его противников придут на митинг Навального. Главное - это проблема доверия жителей московским властям. Оно подорвано, это несомненно. Подорвано "парковочной" политикой и велопарадами, реформами в сфере здравоохранения и непрерывным благоустройством. Первый вариант законопроекта о реновации, заставивший высказаться президента и выйти на улицу аполитичных обывателей, - это последний звонок. Мэрии нужно в принципе менять "одноканальную" систему коммуникации, которая осуществлялась с помощью инструментов типа портала "Активный гражданин", систему "продавливания" нужных ей решений, и выстраивать реальный диалог с жителями, о необходимости которого говорил президент. В том числе - с проблемными и протестными группами. Это будет непросто: многим в мэрии придется наступить на горло собственной песне. И может занять годы. Если эти годы, конечно, у мэрии в запасе есть. 6. Комфорт: невозможен. Сергей Собянин пришел на пост мэра с содержательным посланием "комфортный город". Хотя именно я сформулировал эту формулу в большом интервью после ухода с поста мэра Юрия Лужкова, я не считаю ее стилистически удачной. Но дело не в стиле: все хорошо понимали тогда и понимают сейчас, что хотел сказать мэр. Когда Собянин заявил (март 2011) о запрете любого строительства в центре города и о возможности строительных проектов на периферии только при условии создания транспортной инфраструктуры, москвичи безоговорочно поддержали его. Логика "сохранения": облика города, природных ландшафтов, уклада жизни москвичей - доминировала в политике столичной администрации примерно до выборов мэра (2013). Затем все постепенно изменилось, и реновация, позволяющая сносить и строить, строить и сносить без генерального плана и много без чего еще (что возмутило даже Григория Ревзина) - лишь закономерный финал перехода от "комфорта" к "раздражению", от "сохранения" к "перекраиванию". Комфорт более невозможен. Не исключено, что всем нам с этим придется смириться - как смирился Пекин. Или, например, Екатеринбург. 7. Выборы: проблемная зона. На фоне откровенно неудачного старта реновации и общего кризиса доверия серьезной проблемой становятся в Москве выборы. На муниципальных выборах, которые предстоят в сентябре, у протестных кандидатов появилась теперь "сквозная" городская тема, и она, безусловно, будет разыграна. Вполне реальна и угроза относительно неблагоприятного результата на президентских выборах и выборах мэра (при этом уже сегодня очевидно, что выдвиженцы оппозиционных парламентских партий не в состоянии победить кандидатов от власти). Это вызов и для мэра, и для коммуникационных структур столичной администрации, и для городской "Единой России". Стратегия всех выборных кампаний должна быть выверена до деталей, а партии необходима собственная идентичность, позволяющая выступать в логике "контроля" за действиями мэрии. Политическую ответственность за исход всех выборных кампаний в Москве, несомненно, несет лично мэр. Более того, от того, удастся ли Сергею Собянину вернуть реновации статус электорально выгодного проекта и спокойно провести муниципальные выборы, будет, на мой взгляд, зависеть его политическое будущее.