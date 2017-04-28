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О реноваторах и их мировоззрении
О реноваторах и их мировоззрении 1.05 12:58 число просмотров 726
ekvinokurova
 
О реноваторах и их мировоззрении

1. Марат Хуснуллин, 2013 год
"Тезис о доступном жилье для Москвы, к сожалению, не работает. Строительство доступного жилья в городе нельзя допускать стратегически. И это невозможно даже физически, если мы этого захотим", - сказал Хуснуллин. По его словам, это связано с тем, что недорогое жилье невыгодно самим москвичам. "Думаю, 12 млн москвичей не готовы потерять в стоимости своей недвижимости, свою капитализацию", - сказал Хуснуллин.
Кроме того, по мнению заммэра, если жилье будет доступным, то в город могут приехать еще несколько млн человек, а "инфраструктура Москвы не может выдержать большее число людей". Поэтому, отметил Хуснуллин, дорогостоящее столичное жилье является еще и "ограничивающим фактором миграции в Москву". Кроме того, и девелоперы не готовы к падению своих заработков до минимума.

2. Леонид Казинец, советник Собянина, 2007:
"В Лондоне очень плохо жить, если вы занимаетесь бизнесом. Билет на въезд в центр Лондона на машине стоит несколько тысяч фунтов в год. Или 8 фунтов в день. Вся проблема Москвы в том, что в реально дорогом городе мы пытаемся сохранить социальную защищенность. Сделайте сегодня в Москве платный въезд в город несколько сотен долларов в месяц, въезд в центр еще дороже. И пробок не будет, как их сейчас нет в центре Лондона.
Да автовладельцы на улицы выйдут!
Вот мы и говорим о разных вещах. Мы хотим, чтобы бедные, неамбициозные люди чувствовали себя комфортно в том городе, который является центром цивилизации.
Цены на недвижимость в Москве растут. Люди наживаются сегодня на том, что сдают квартиры в центре в аренду по 5 тысяч долларов, а работать и добиваться успеха они не хотят.
Полагаю, многие бы не отказались от бабушкиной квартиры в центре.
А что в этом хорошего? Мы плодим паразитов. У нас и так было общество людей, которые были инфантильны и считали, что государство должно им все дать. И мы продолжаем плодить патерналистские настроения в обществе.
Не хотите напрягаться — езжайте в другие места. Там спокойная жизнь, дешевое жилье и сирень под окнами. Вы же сидите в центре цивилизации, хотите ездить на дорогой машине, есть в дорогом ресторане, жить в дорогой квартире. А что вы для этого сделали?
То есть не надо даже пытаться сделать Москву комфортной и красивой?
Москва станет комфортной, зеленой и красивой, как только она откажется от патерналистской политики. Как только люди перестанут считать, что в этом городе можно жить на 300 долларов в месяц. Скажите честно: в этом городе, если ты не получаешь несколько тысяч долларов в месяц, тебе нечего делать.
Надо признать — жилье в Москве дорогое, въезд в центр платный, парковки дорогие, въезд на МКАД платный. Хотите зарабатывать — зарабатывайте. Нет — переезжайте в отдаленный город, а к родственникам в Москву — 3 часа на электричке, ничего страшного. Вы по Москве и так по два часа в пробках в одну поездку мучаетесь."
 
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