О реноваторах и их мировоззрении



1. Марат Хуснуллин, 2013 год

"Тезис о доступном жилье для Москвы, к сожалению, не работает. Строительство доступного жилья в городе нельзя допускать стратегически. И это невозможно даже физически, если мы этого захотим", - сказал Хуснуллин. По его словам, это связано с тем, что недорогое жилье невыгодно самим москвичам. "Думаю, 12 млн москвичей не готовы потерять в стоимости своей недвижимости, свою капитализацию", - сказал Хуснуллин.

Кроме того, по мнению заммэра, если жилье будет доступным, то в город могут приехать еще несколько млн человек, а "инфраструктура Москвы не может выдержать большее число людей". Поэтому, отметил Хуснуллин, дорогостоящее столичное жилье является еще и "ограничивающим фактором миграции в Москву". Кроме того, и девелоперы не готовы к падению своих заработков до минимума.



2. Леонид Казинец, советник Собянина, 2007:

"В Лондоне очень плохо жить, если вы занимаетесь бизнесом. Билет на въезд в центр Лондона на машине стоит несколько тысяч фунтов в год. Или 8 фунтов в день. Вся проблема Москвы в том, что в реально дорогом городе мы пытаемся сохранить социальную защищенность. Сделайте сегодня в Москве платный въезд в город несколько сотен долларов в месяц, въезд в центр еще дороже. И пробок не будет, как их сейчас нет в центре Лондона.

Да автовладельцы на улицы выйдут!

Вот мы и говорим о разных вещах. Мы хотим, чтобы бедные, неамбициозные люди чувствовали себя комфортно в том городе, который является центром цивилизации.

Цены на недвижимость в Москве растут. Люди наживаются сегодня на том, что сдают квартиры в центре в аренду по 5 тысяч долларов, а работать и добиваться успеха они не хотят.

Полагаю, многие бы не отказались от бабушкиной квартиры в центре.

А что в этом хорошего? Мы плодим паразитов. У нас и так было общество людей, которые были инфантильны и считали, что государство должно им все дать. И мы продолжаем плодить патерналистские настроения в обществе.

Не хотите напрягаться — езжайте в другие места. Там спокойная жизнь, дешевое жилье и сирень под окнами. Вы же сидите в центре цивилизации, хотите ездить на дорогой машине, есть в дорогом ресторане, жить в дорогой квартире. А что вы для этого сделали?

То есть не надо даже пытаться сделать Москву комфортной и красивой?

Москва станет комфортной, зеленой и красивой, как только она откажется от патерналистской политики. Как только люди перестанут считать, что в этом городе можно жить на 300 долларов в месяц. Скажите честно: в этом городе, если ты не получаешь несколько тысяч долларов в месяц, тебе нечего делать.

Надо признать — жилье в Москве дорогое, въезд в центр платный, парковки дорогие, въезд на МКАД платный. Хотите зарабатывать — зарабатывайте. Нет — переезжайте в отдаленный город, а к родственникам в Москву — 3 часа на электричке, ничего страшного. Вы по Москве и так по два часа в пробках в одну поездку мучаетесь."

