|Почему макеты квартир для выселенцев из пятиэтажек бесполезны
|10.07 13:59
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|Oleg Kozyrev
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Почему макеты квартир для выселенцев из пятиэтажек бесполезны (впрочем, мы еще не знаем, будут ли гарантированно квартиры такие).
Жители пятиэтажек строго и почти ровно делятся пополам. Первые - те, кто получили квартиру давно от государства или в наследство. Ничего в квартире не меняли и живут там.
Вторые - те, кто сознательно купил квартиру в пятиэтажке. Ради зеленого района, ради хорошего двора, ради еще каких-то причин. И огромная доля этих сознательно купивших переехали в зеленые районы пятиэтажек из забетонированных многоэтажных муравейников (например, моя семья из таких вот людей).
Да, людей из аварийного жилья - привлечешь. Но мы ведь уже знаем, что аварийных домов в программе реновации раз-два и обчелся.
И, наконец, самое главное. Среда. Окружение. Никто и никогда не покажет вам на макетах хотя бы минимально гарантированную зеленую среду. Невозможно в муравейниках-новостройках обеспечить такую же атмосферу зеленого района, какая есть в пятиэтажках.
Вернусь еще раз к тому, о чем говорил. Чудики собянинские даже для рекламы и пиара не смогли привлечь минимально понимающих в дизайне людей, чтобы сделать квартиры для переселяемых чуть-чуть получше. Причем дизайн штука такая, что он может и удешевить иногда производство. Но нет. Совковые стандарты живут, плохие квартиры рулят.
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