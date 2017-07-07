Почему макеты квартир для выселенцев из пятиэтажек бесполезны (впрочем, мы еще не знаем, будут ли гарантированно квартиры такие).

Жители пятиэтажек строго и почти ровно делятся пополам. Первые - те, кто получили квартиру давно от государства или в наследство. Ничего в квартире не меняли и живут там.

Вторые - те, кто сознательно купил квартиру в пятиэтажке. Ради зеленого района, ради хорошего двора, ради еще каких-то причин. И огромная доля этих сознательно купивших переехали в зеленые районы пятиэтажек из забетонированных многоэтажных муравейников (например, моя семья из таких вот людей).

Эти вторые как правило сделали тот или иной ремонт и их квартиры выглядят ну просто на порядок лучше того, что есть в этих квартирах-макетах. И таких людей никак не привлечешь такими квартирами.