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Как москвичей отговаривают выходить на митинг
Как москвичей отговаривают выходить на митинг
dolboeb
4.05 16:25 |  число просмотров 160
Во вторник московские власти опубликовали долгожданный список пятиэтажек, предназначенных к сносу в рамках программы реновации. В план, выложенный на сайте мэрии, вошло чуть больше половины тех домов, о сносе которых говорилось ранее (4566 адресов вместо 8000). Вчера спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что принятие законопроекта о реновации во втором и третьем чтении следует отложить по меньшей мере до июля. Обе эти новости можно было бы считать хорошими, если забыть о кое-каких существенных подробностях. А забывать о них не следует.
 

Во-первых, список на сайте мэрии не имеет ни малейшей юридической силы. Ни по действующему законодательству, ни по тому законопроекту «о реновации», который находится сейчас на рассмотрении Госдумы, веб-страница на mos.ru никого ни к чему не обязывает. Если сегодня какого-то дома или квартала нет в опубликованном списке, это не значит, что он там не появится через месяц.

Точно так же никаких юридических последствий не имеет и предложение Вячеслава Володина о переносе второго/третьего чтения на лето. Значение имеет не то, каким числом законопроект утвердят, а что в нём будет написано о правах нынешних квартировладельцев — и на свою недвижимую собственность, и на судебное обжалование произвола городских властей.

К чему на самом деле потребовались эти два ничтожных в юридическом отношении, но очень резонансных вброса по острой теме? Долго гадать не приходится. На 14 мая назначен (и согласован) митинг московских жителей за свои права на жильё. Задача власти — сделать так, чтобы на этот митинг никто не вышел. Публикуя список, куда вошла половина домов, мэрия преследует очевидную цель: уполовинить протестную массу. Люди, не нашедшие своих адресов в списке под снос, как бы лишаются мотивации волноваться и выходить на улицы. Ведь пришли не за ними, как и в прошлый раз. По логике городских властей, они в этой связи должны 14 мая остаться дома или разъехаться по дачам. Если на Сахарова никто не выйдет, то дальше уже исправить опубликованные списки будет делом техники.

Такую же цель преследует и заявление Володина. Не надо протестовать, дорогие мои москвичи: ничего ещё не решено, закон не принят, на ваши права никто не покушается.

Насколько такая тактика окажется успешной в данном случае, покажет митинг на проспекте Сахарова 14 мая. Если люди, поверившие успокоительным уловкам градоначальства, решат туда не приходить — тем самым, они выдадут властям лишнюю индульгенцию вообще с ними не считаться. Всех пассивных власть по умолчанию записывает в согласные — кстати, это касается не только уличных протестов, но и голосования жителей по сносу их домов.

Лично для меня выбор человека разумного очевиден. Законопроект о реновациях в нынешнем виде — это покушение не на какие-то там пятиэтажки ветхих серий, а на право собственности в том виде, в каком оно прописано в Конституции РФ. Год назад Москва явочным порядком освободилась от своих обязательств по договорам долгосрочной аренды; поскольку это сошло с рук, сейчас пытаются объявить ничтожными права собственности на частное жильё. Если мы это снова допустим — завтра в «зоне реновации» может оказаться вообще любой дом, независимо от этажности и сроков его постройки. Поэтому выходить на Сахарова 14 мая стоит не только тем, кто нашёл свои дома в списке под снос. И не только тем, кто возражает против этого самого сноса. Даже тем, кто мечтает переехать из аварийной хрущобы в новостройку, полезно бороться против обнуления своих имущественных прав. От этого зависит, какую квартиру он получит при расселении: равнозначную по метрам, или равноценную по стоимости. Кто не борется за свои права — тот их неизбежно потеряет.
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