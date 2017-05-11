Дорогие читатели Лапшеснималочной! Это будет длинный пост, поэтому приготовьтесь. Зато это самое масштабное наше расследование, по-настоящему коллективный труд, который, надеюсь, возьмут на вооружение коллеги. Для начала я хотел бы извиниться перед компанией Vein Technologies, которых я в прошлом посте ошибочно назвал организаторами всего, о чём вы прочитаете ниже. Это не они. А мне урок — не надо торопиться и делать поспешные выводы. Пусть предыдущий пост висит мне назиданием, а вы почитайте новый. Теперь давайте по порядку. Есть такое сообщество в Вконтакте и всех прочих соцсетях — “За снос хрущёвок”. Сейчас там происходит буквально пропагандистская истерика по поводу прошедшего в воскресенье 14 мая в Москве митинга против программы “реновации”: всё ужасно, все проплаченные:

Сообщество агрессивно рекламируется на всех доступных площадках: это многодневная рекламная кампания, которая наверняка обошлась её организаторам в десятки, а то и сотни тысяч рублей, если учитывать, что она идёт непрерывно уже недели две:

Сообщество притворяется, будто оно создано “простыми москвичами”, которые ютятся в ужасных условиях и умоляют мэра помочь им:

Мы живем в ветхом доме без лифта и мусоропровода, ходим по раздолбанным лестницам, а окна в подъезде не закрывается со времен перестройки. Крыша течет, из подвала воняет, штукатурка летит в лицо.

Привет, счастливый житель пятиэтажки! Мы — твои соседи, и тоже хотим поскорее переехать в новые дома.

Однако, как мы уже выяснили, все посты в сообществе написаны членами так называемых “молодёжных палат” — таких юных активистов, которые выполняют некие задания от мэрии в обмен на обещание когда-нибудь сделать карьеру в правительстве Москвы. Сами активисты при этом, судя по картинкам в их социальных сетях, жизнью не то чтобы прям обижены и явно могут позволить себе снять жильё получше, чем в аварийной хрущёвке:

Лирическое отступление: то, что группы “за снос хрущёвок” организованы или захвачены провластными активистами, не значит, что там нет людей, живущих в действительно ужасных условиях и искренне приветствующих программу “реновации”. Относитесь к своим согражданам с пониманием и сочувствием.

Но открытым оставался вопрос, кто этим всем руководит. У меня было предположение — ошибочное — что это выполняет подряд одна из многочисленных PR-фирм, кормящихся при московской мэрии. Однако реальность оказалась куда более банальной. Теперь постарайтесь уследить за этим замысловатым сюжетом.

Начнём с того, что картинки на стену сообщества “За снос хрущёвок” загружает девушка по имени Анна Мурова:

Вот она в компании коллег, крайняя справа:

(я заранее приношу извинения тем, кто в этой компании уже не работает за то, что втягиваю вас в это — с другой стороны, вас никто не не неволил, и селфились на рабочем месте вы тоже не из-под палки)

Вот девушка посередине в диадеме (она там уже не работает):

Обратите внимание на обстановку офиса, шарики и диадему, они нам ещё пригодятся.

У Муровой и Маши Григ есть общий знакомый. Вот он в этом офисе чинит компьютер:

А вот ещё один сотрудник отмечает новый год в офисе:

Та же ёлка на фото ещё одной сотрудницы этой организации, Елены Литягиной:

Вот Литягина на одной фото вместе с Анной Муровой (крайняя справа):

А вот резюме товарища с ёлкой в инстаграме:

Обратите внимание на это название: ООО “Соседи”. Двигаемся дальше. Познакомьтесь с модным видеоблогером Alinaindep:

У неё есть и инстаграм, где есть фото из уже знакомого нам офиса. Обратите внимание на распечатанное фото на стене:

Это уже знакомый нам Евгений Аниськов, который повесил у себя в инстаграме фото новогодней ёлки. А также, согласно его резюме, сотрудник ООО “Соседи”.

А вот Алина (настоящая фамилия Саморига, вот её профиль на сайте модельного агентства) вышла на крылечко своего офиса. Обратите внимание на форму окон здания на другой стороне улицы:

И сравните его с другим фото, сделанным одним из бывших сотрудников:

Это на Шаболовке. По адресу улица Павла Андреева, дом 28, корпус 4 находится (или находился) НИИ социальных систем МГУ. Вот это место на панорамах Яндекса:

Вот здание института, на крыльце которого все фотографируются:

Правда, когда я туда на днях зашёл, таблички института на дверях уже почему-то не было.

А вот ещё Алина Иванова/Саморига:

Обратите внимание, те же диадемы и шарики, что в начале поста у Маши Григ. Один из людей на фото — это Павел Мельников, бывший корреспондент Вести-Москва:

Идём дальше. Что это за ООО “Соседи” такое, где они все работают? Вот цитата из новости “Коммерсанта” трёхлетней давности:

Владельцы ООО “Соседи”, управляющего социальной сетью “Соседи.ру”, сменились 15 июля, следует из данных ЕГРЮЛ в Kartoteka.ru. Ими стали ООО “Медиа Менеджмент” с долей 99% и ЗАО “Научно-исследовательский институт социальных систем” (НИИ СС) с долей 1%. “Медиа Менеджмент” — 100-процентная “дочка” ОАО МИТ, принадлежащего департаменту имущества Москвы и НИИ СС при МГУ (некоммерческое учреждение, одноименное с ранее упомянутым ЗАО). В марте через это же ОАО город приобрел федеральную газету “Аргументы и факты” у холдинга “Медиа3”, управляющего медийными активами братьев Ананьевых.

Гендиректор МИТ Александр Шелухин (также занимает должность советника на общественных началах вице-мэра Александра Горбенко) подтвердил “Ъ” факт приобретения “Соседей.ру”. Целью покупки он назвал “интеграцию и конвергенцию с другими сетевыми проектами”, дальнейшие вопросы переадресовав в компанию “Медиа Менеджмент”. По данным ЕГРЮЛ, господин Шелухин сам же ею и руководит. Кроме того, ему принадлежат и 49% в новом миноритарии “Соседей.ру” — ЗАО НИИ СС. Его контрольным пакетом владеет Валерий Корецкий — глава некоммерческого НИИ СС при МГУ, занимавшегося аналитикой для столичных властей как при Сергее Собянине, так и при прежнем мэре Юрии Лужкове.

НИИ социальных систем — это то самое здание на улице Павла Андреева, в котором работают все эти люди. И НИИСС, и ООО “Соседи”, и ООО “Медиа-Менеджмент” напрямую, непосредственно связаны с мэрией Москвы через ОАО МИТ (“Московские информационные технологии”), которое является, по сути, одним из департаментов мэрии:

То есть подведём предварительный итог: сообщество в соцсетях якобы от имени “простых москвичей из хрущёвок” ведут сотрудники организации, напрямую связанной с мэрией Москвы. Которая и инициировала программу “реновации”. Ещё цитата из “Коммерсанта”:

Само ОАО МИТ создано в 2004 году для информационного сопровождения городских проектов. В прошлом году выручка компании составила 973,3 млн руб., чистая прибыль — 2,6 млн руб. Кроме того, в минувшем декабре она получила от города субсидию в размере 2,529 млрд руб. на информирование граждан об эффективности деятельности столичных органов власти, следует из информации на сайте госзакупок.

Но это ещё не всё. МИТ — это довольно одиозная контора. Она отметилась в нескольких скандалах, самый громкий из которых связан со “сливами” хакеров из “Шалтай-Болтай”. Там материала набирается на несколько уголовных дел, начиная с подкупа СМИ. Вот, например, бюджет МИТ на размещение “джинсы”, платных материалов без пометки “реклама”, в российских изданиях:

Почитайте про это поподробнее:

МИТ занимается и более легальной, но от этого не менее отвратительной манипуляцией. Они зарегистрировали массу однотипных псевдо-СМИ, единственная задача которых — продвигать нужную мэрии тему в заголовках “Яндекс-новостей”. По команде десятки как бы “районных газет” выстреливают одной и той же написанной под копирку “новостью”, буквально пресс-релизом, спущенным из мэрии. Из-за чего городские новости по версии Яндекса выглядят примерно вот так, а оппозиционные и критические голоса заглушаются этой лоялистской какофонией:

А вот так МИТ планировал дискредитировать Алексея Навального во время выборов мэра Москвы — якобы штаб Навального планировал штурмовать Кремль:

Понятно, что “сочинял заказуху на политических конкурентов” у себя в резюме не напишешь, поэтому бывшим сотрудникам приходится выдумывать что-то несколько более высокопарное, но всё равно сразу всё понятно, чем человек занимался:

Разумеется, на всё это тратятся гигантские бюджетные средства. Давайте сначала посмотрим на разветвлённую сеть структур, связанных с МИТ:

А вот некоторые конкурсы на заключение госконтрактов с их участием:

Обратите внимание, что “соревнуются” за контракт структуры, которые тесно связаны между собой. Это, друзья мои, называется картельный сговор. Проигрывают на этих конкурсах не ЗАО “НИИ социальных систем”, а москвичи, то есть мы с вами.

Или вот ООО “Прагматика”, единственный смысл существования которого, кажется, состоит в том, чтобы “проигрывать” конкурсы самому МИТ:

С декабря 2015 года “Прагматика” участвовала в 8 конкурсах на государственный подряд и все до единого проиграла структурам, связанным с МИТ. Больше ни в какой деятельности это ООО замечено не было. Гендиректору ООО “Прагматика” Седлецкой Маргарите Вадимовне, наверное, просто некогда: она сдаёт кандидатскую по политологии в МГУ:

Просто полюбуйтесь: на всех конкурсах за госконтракты МИТ соревнуется буквально сам с собой:

Теперь давайте опять посмотрим на ООО “Соседи”, с сотрудниками которого мы познакомились в начале поста. Вот их директор, Георгий Прокопов. У него в друзьях тот самый Антон Бушуев из МИТ, переписка которого была слита “Шалтаем-Болтаем”:

Вот, например, Бушуев диктует запретные темы “Аргументам и фактам” (которые, опять-таки, принадлежат МИТу)

Бушуев, кстати, уже больше 10 лет числится руководителем отдела того самого НИИ социальных систем (остальные руководители МИТ тоже так или иначе связаны с институтом). Ни в какой научной деятельности он не замечен.

А чем занимаются “Соседи”? Паблик Вконтакте “За снос хрущёвок” — это, конечно, не единственный их креатив. Основная сфера деятельности “Соседей” — содержание десятков районных сообществ в соцсетях, которые никак не выдают своей связи с московской мэрией и мимикрируют под похожие, но поддерживаемые реальными жителями разных районов Москвы. Такие сообщества есть в абсолютно каждом районе и выглядят они подозрительно одинаково:

Вроде ничего на первый взгляд подозрительного, посты про историю района, новости, объявления. Но администраторы жёстко модерируют любые оппозиционные комментарии, а по команде начинают хором пиарить “реновацию”, публиковать пресс-релизы мэрии и репостить тот самый паблик “За снос хрущёвок”, с которого мы начали:

Устроена работа в “Соседях” так: редакция разделена на несколько отделов по округам Москвы. За каждым редактором в отделе закреплено несколько районов. Каждый редактор наполняет свои подведомственные паблики нейтральным контентом типа “история района” или красивыми картинками, но есть обязательные, то есть политические темы (см. выше), которые нужно утверждать у выпускающего редактора. А руководит этим Павел Мельников, который на фото в начале поста обнимается с Алиной. Текучка кадров огромная, берут кого попало, причём ни в объявлениях о вакансиях, ни на собеседовании не говорят, что работать приходится фактически на мэрию. При том, что “Соседи” вместе с остальными родственными структурами непрерывно выигрывают многомиллионные госконтракты, рядовые сотрудники получают копейки. Вот Алина Иванова/Саморига ищет себе ассистента.

За 20 тысяч рублей в месяц. Для читателей из регионов: в Москве, например, месячный единый проездной стоит 2000. 20 в месяц на руки — это даже для ассистента маловато. А редакторы отделов получают в районе 40 тысяч в месяц. Причём наличностью в конверте, что тоже незаконно.

На сладкое немного забавных деталей. Например, вот доклад директора ООО “Соседи” и выпускника Высшей школы экономики Георгия Прокопова:

А вот молодой человек, засветившийся на одной фотографии с Анной Муровой, администратором паблика “За снос хрущёвок”, и ещё одной сотрудницей ООО “Соседи” Еленой Литягиной. Напомню, чтоб вам не листать опять вверх:

Станимир Валков, тоже, как и Алина Иванова/Саморига, профессиональная модель. А вот он же, агитирует за Навального:

Я такое часто встречал — молодые люди, вполне оппозиционно и прогрессивно настроенные, ходят на митинги, а сами работают в какой-то мутной шарашке, где за копейки хвалят власть от имени “простых москвичей”.

Что из этого всего следует. Во-первых, как я уже много раз говорил, это доказывает, что московской мэрии верить нельзя вообще, ни в чём. Посмотрите, какие гигантские деньги они тратят только на то, чтобы вас обмануть. Одни только схемы, описанные в моём посте, “молодёжные активисты” в связке с СММ-щиками на зарплате, притворяющимися “обычными горожанами”, обходятся городскому бюджету не меньше чем в миллиард рублей в год. А это ведь только одна такая контора! А сколько их ещё кормится при мэрии? А все эти псевдо-СМИ типа “Вечерней Москвы” и “Аргументов и фактов”, когда-то бывшие уважаемыми изданиями, а теперь скупленные на корню мэрией и послушно публикующие спущенные им сверху пресс-релизы и откровенную ложь и заказуху? Вот вам свежий пример: “Вечерняя Москва” (газета, целиком принадлежащая мэрии, которая во время выборов мэра в 2013 году занималась откровенно незаконной агитацией за своего владельца, то есть действующего мэра). Статья, целиком состоящая из вранья — до такой степени, что сначала они её проиллюстрировали фото с митинга ПРОТИВ сноса:

Потом, правда, картинку поменяли, но статья от этого менее лживой не стала:

А на “поддержку средств массовой информации”, то есть попросту на покупку сотен сидящих за компьютерами людей, коряво переписывающих пресс-релизы (журналистами язык не поворачивается их назвать), тратится 13 с лишним миллиардов рублей в год.

И это только те расходы, которые на поверхности, официально. Обратите внимание на “политолога Олега Матвейчева” в статье выше: он тоже засветился в разоблачении МИТ от “Шалтая”. Вот цитата из статьи на The Insider:

Возьмем, для примера, освещение выборов в Мосгордуму. Вот хвалебный материал в «Известиях»: «Мосгордума обещает быть боевой», громящий оппозицию — никаких пометок о рекламе. А вот материал «Собеседника» об «образцовом характере» выборов в Мосгодуму и «поражении оппозиции» — снова никаких пометок о рекламе. Аналогичные заметки в «Комсомолке», «Российской газете» и всех остальных указанных изданиях, — и нигде, конечно, никаких пометок о рекламе, даже мелким шрифтом. Зато все эти статьи попадают в мониторинг МИТ, судя по вскрытой переписке. Причем комментируют эти события в большинстве статей одни и те же люди — юрист Михаил Барщевский и «политолог» Олег Матвейчев (известный своим призывом «намотать оппозицию на гусеницы танков»). Этих же людей мы видим в переписке сотрудников МИТ, они фигурируют в «медиа-плане». Но может быть, это совпадение, может, все вышеуказанные издания по велению сердца написали схожие по духу комплиментарные статьи с одними и теми же комментаторами? Тогда почему некоторые из новостей появляются в переписке сотрудников МИТ еще ДО того, как публикуются в СМИ?

То есть это говорящая голова, которая за деньги скажет любую, самую откровенную ложь типа “80% москвичей за снос”. А Константин Ремчуков, главред “Независимой газеты”, тоже сейчас большой поклонник “реновации”? “Независимая” с большим энтузиазмом публиковала заказуху от МИТ, получая за это миллионы рублей чёрным налом. Ну и так далее.

Всё это, друзья, называется “коррупция”. Причём не только в банальном экономическом смысле, то есть использование своих полномочий (как чиновника мэрии, как главного редактора газеты и так далее) для личного обогащения. Corruptus на латыни значит “испорченный”. Вот эти все юноши и девушки из “молодёжных палат” и молодые журналисты, которые за всю их короткую карьеру не работали больше нигде, кроме как в абсолютно лояльных власти, выхолощенных псевдо-газетах — они ведь уверены, что по-другому просто не бывает. Что надо врать, выслуживаться, заниматься какой-то ерундой, в которую абсолютно не веришь, потому что “так везде”. Вот это и есть коррупция, совращение молодёжи.

И она продолжается в том числе потому, что за всё описанное выше никому ничего не будет. Ну закроют ООО “Соседи”, выкинут на улицу этих мальчиков и девочек, получающих зарплату в конвертах, наберут других. А мэр Собянин останется, и заместитель его Анастасия Ракова, которая несёт больше всех ответственности за весь этот бордель, тоже останется. Она будет и дальше ходить обвешанная драгоценностями, которые стоят больше, чем средняя квартира в хрущёвке и считать, что москвичи — безответное быдло, с которым можно делать что угодно. И у неё тоже есть заместитель, Вячеслав Шуленин — он тоже никуда не денется. И руководитель “центра молодёжного парламентаризма” Лисовенко. И прочие, и прочие. Они всё это делают открыто — практически вся эта статья написана по открытым источникам — потому что знают, что им за это ничего не будет.

Грустно, что во всём этом оказались замешаны простые москвичи, которые действительно годами живут в жутких условиях и надеятся, что наконец-то добрый барин им поможет и выделит новые хоромы. Нет, дорогие москвичи. Все эти люди — ваши враги. Они врут вам за ваши же деньги. Не миритесь с этим, пишите жалобы, подавайте в суд, ходите на митинги, объединяйтесь и сопротивляйтесь.

А людям, работающим во всех этих прикормленных ООО, советую только одно: увольняйтесь скорее и больше никогда в таких делах не участвуйте. Это плохо для кармы.

Ах да, и мораль этой истории такова: ты можешь распиливать сколько угодно бюджетных миллиардов, нанять себе на них личного водителя и вообще чувствовать себя хозяином жизни, но подведёт тебя всегда рядовой сотрудник, которому надоело, что его считают за скот.

P.S. За помощь в расследовании и написании этого поста Лапшеснималочная благодарит Ивана Ёжикова, Илью Шуманова (Transparency International) и ещё массу людей, которые нам помогали, но пожелали остаться анонимными. Лапшеснималочная делается исключительно силами энтузиастов в свободное от основной работы время, так что если хотите нам помочь, это можно сделать ниже:

Спасибо за внимание!