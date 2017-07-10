Больше миллиона жителей Москвы попадают под программу реновации, которая с сегодняшнего дня запущена официально за подписью Собянина.

Это каждый двенадцатый житель города.

Каждому двенадцатому жителю самого населённого города Европы сказали сверху: вы переедете туда, куда мы вам скажем. На месте ваших пятиэтажек будут построены не аккуратные дома, которые украсят ваш город, а 25-этажные гробы и урбан-блоки. Плотность застройки будет в несколько раз выше предыдущей, поэтому неба вы больше не увидите — только соседские окна. Ближайшие 15 лет своей жизни вы проведёте на гигантской стройке, в грохоте и антисанитарии. Население ваших районов увеличится на полтора миллиона человек, в будущем вы будете давиться в транспорте и стоять в пробках сразу при выезде из своих дворов.

И большинству — либо пофигу, либо ок.

Загадка для меня — как можно настолько не любить свой город.

Наверное, он им просто не «свой».

Всё равно как, всё равно где — лишь бы получить халяву.

Другого объяснения у меня нет.

Мою улицу сносят почти полностью — кроме, по счастливому стечению обстоятельств, моего дома (под нами бомбоубежище, а поскольку скоро война с империалистическими хищниками, то нельзя).

44 дома, включая дом, который прямо напротив моих окон.

Пожалуй, впервые меня посещают мысли об отъезде.