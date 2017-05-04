Собянин обновил правила голосования за «реновацию». https://rg.ru/2017/05/11/moscow-post260-reg-dok.html Прежде, чем перейти к их анализу, необходимо напомнить главное: в законопроекте говорится лишь об учете мнения жителей по итогам этих голосований. То есть теоретически они могут и ни на что не повлиять. Захотят чиновники – и мнение учтут, не захотят – не учтут.

А теперь – как будут учитывать.

Раз: остался главный мошеннический момент: вы не проголосовали – значит, вы за снос.

Два: голосовать смогут и жильцы неприватизированных квартир (случай соцнайма).

Три: теперь любой дом может быть включен в программу «реновации» двумя третями голосов на общем собрании собственников (ОСС).

А вот тут – это главное изменение – нужно остановиться подробнее.

Во-первых, провести ОСС чрезвычайно трудно: кто пробовал – тот знает. Легче всего это сделать при использовании админресурса: власти попросту знают данные собственников, которые в квартирах зачастую не живут.

Во-вторых, если треть жильцов дома против – ее мнение никого интересовать не будет. Снесут и не поморщатся.

Ну и наконец, последнее. Мы по-прежнему не знаем, каким в итоге будет закон о сносе. То, что принято в 1 чтении, — просто жульничество, посмотрите мой ролик. А голосование начинается уже со следующей недели. То есть берите кота в мешке, а если (когда) мы вас обманем – не обессудьте, сами согласились.

Поэтому: 14 мая, 14 часов, проспект Сахарова. Митинг против закона о «реновации». Приходите.

Кроме того, напомню: защитить свой дом можно и став муниципальным депутатом. Поэтому:

1. Мы ищем кандидатов в муниципальные депутаты. Сейчас с нами уже 1200 человек, однако «вакансий» еще хватает. https://mundep.gudkov.ru

2. Нужны подписи 15 тысяч москвичей за них: чтобы стать зарегистрированным кандидатом, необходима поддержка жителей города. Помогите сегодня — и вам помогут завтра. https://mundep.gudkov.ru/signatures

3. Нужны деньги на кампанию: оплата офиса, штаба, печать листовок и т.д. Мэрия «правильным» людям бюджеты выделит, не сомневайтесь, а мы можем ответить только самоорганизацией. https://mundep.gudkov.ru/donate