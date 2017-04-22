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Посты по теме
Вот мой вариант письма Путину
Вот мой вариант письма Путину
blogEkaterina Vinokurova
23.04 08:45 |  число просмотров 611
Довожу до Вашего сведения, что Сергей Семенович Собянин обманул Вас. Согласно опубликованным данным на сайтах управ, под снос пойдут кирпичные пятиэтажки несносимых серий, элитные сталинки, а также многоэтажные дома, которые окажутся в зоне, так называемой «реновации»
 
Новости реновации Собянина
Новости реновации Собянина
blogEkaterina Vinokurova
22.04 00:35 |  число просмотров 1005
В Северном Измайлово появились хунвейбины от застройщиков. Как бы от лица общественности они просят вступить в переговоры с застройщиками, чтобы выкупить у них часть квартир под переселение
 
Активные граждане под снос
Активные граждане под снос
blogАлександр Плющев
20.04 15:01 |  число просмотров 973
На многих собраниях жильцов расселяемых пятиэтажек говорилось, что голосования по этим вопросам будут проводиться в Активном гражданине. Это означает, что никакого голосования на самом деле не будет
 
Тексты дня по теме
Пора отбирать. Зажрались
Пора отбирать. Зажрались
23.04 01:41 | число просмотров 729
blogAndrey Volna
Раскулачивание. Оно вернулось. Естественно, в более мягкой форме, всё же век информационный, но всё вернулось.
Связанные сюжеты
Собянин и хрущовки
Собянин и хрущовки
14.03 16:16 | число просмотров 3053 число постов 20
Сергей Собянин получил от Владимира Путина наказ тотально уничтожить московские хрущёвки. До сих пор около 1,5 миллионов москвичей живут в домах, построенных в середине прошлого века на 20-30 лет. Блогеры выдвигают всё новые и новые версии реальных мотивов такого решения
 
Сага о Собянине
Сага о Собянине
28.08 16:43 | число просмотров 1949 число постов 3
"Российская газета" опубликовала материал о благодарных мэру Собянину москвичах, написанный в лучших традициях советской печати. Блогеры обсуждают текст
 
Полный снос
Полный снос
19.02 11:19 | число просмотров 6205 число постов 57
В ночь на 9 февраля по всей Москве снесли около сотни построек, признанных властями "самостроем". Собственники считают это несправедливым, у многих есть разрешительные документы. Долгие бурные споры о легальности действий мэрии в конце концов оборвал Сергей Собянин: "Нельзя прикрываться бумажками о собственности, приобретенными явно жульническим путем".
 
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Реновация <код для ЖЖ>
Реновация

В Москве разгорается скандал в связи с принятием в 1 чтении законопроекта, в результате которого под снос попадают не только ветхие панельные пятиэтажки, но и кирпичные "сталинки". Москвичи опасаются, что в результате "реновации" их будут насильно переселять в другие районы, а их жилье потеряет в цене.
Создан: 22.04.2017 18:22, обновлен: 23.04.2017 09:14
Просмотров: 861
Теги:
23 апреля
Кроме индивидуальной собственности на квартиры у них есть ещё коллективная собственность на землю под домомссылка на данный пост
https://www.facebook.com/aanechaev/blogАндрей Нечаев
23.04. 09:14
Я все изучаю тему принудительного сноса домов и переселения жителей. Кроме индивидуальной собственности на квартиры у них есть ещё коллективная собственность на землю под домом. А ее на каких основаниях будут изымать?!
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Такие страсти разгораются вокруг сноса хрущебссылка на данный пост
https://www.facebook.com/viacheslav.smirnov/blogViacheslav Smirnov
23.04. 08:39
Такие страсти разгораются вокруг сноса хрущеб. Так и до гражданской войны недалеко. Пойдёт бабка на бабку, а коренной москвич на понаехавшего. Что то не так пошло в мэрии. Удачную тему угробили криворукими интерпритаторами. Может пора глав управ почистить? А то набрали отставной козы барабанщиков из регионов. И главное ведь снос то дело не быстрое. Лет 10 ковыряться будут и по всем оценкам до президентских расселят в лучшем случае 100-150 домов из нескольких тысяч. Обосраться на ровном месте - это уметь надо. Ну, правда, им активно помогают в этом высокопоставленные недоброжелатели. А Ракову не обижайте. Без неё бы совсем печально все было.
Где сидит этот "кто-то", как он это всё распланировал - надо посмотреть. ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1602777439blogEvgeny Primakov
23.04. 01:30
Мне всё больше кажется, что история с "реновацией", сносом вроде бы пятиэтажек (а по проекту закона и не очень понятно чего ещё), с очень предсказуемым скандалом, да в предвыборный год - это очень качественная предвыборная провокация, как раз чтобы разогреть до максимума к осени. Как раз та самая, что обязательно выведет людей на улицы, гарантированно. Кто-то умело плеснул из канистры и поворошил угли.
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22 апреля
Они только на деньги будут смотреть, хватит или не хватит для сноса целых микрорайонов.ссылка на данный пост
https://t.me/smirnovmz/blogСергей Смирнов
22.04. 19:08
Про пятиэтажки и сносы, это конечно очень крутая тема. Я сам первые 9 лет жизни прожил в типичной пятиэтажке, да еще и коммуналке, на улице Хуторской. Но я скорее о причинах. Вот как такое решение принималось интересно. То есть с чего вдруг именно в 2017 году Собянину ударило в голову, что пол-Москвы надо снести.
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Быстро как работают, гнидыссылка на данный пост
https://www.facebook.com/gorod095/blogАлександр Черных
22.04. 19:07
Да ты ж ебанись, а (Вступил в активисткий чат СЗАО, против сноса пятиэтажек и тд, в через 10 минут вдруг мне пишет в тг незнакомый человек - вступайте в наш чат "без ЛГБТ"
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Будут ли показательные увольнения особенно «отличившихся» глав управ, пока не ясно.ссылка на данный пост
https://t.me/politmoscow/blogМосковская политика
22.04. 18:56
В мэрии устроили разнос за организацию вчерашних встреч с главами управ. Основной задачей было успокоить жителей, а, фактически, страсти только накалились. То есть основная претензия в том, что ДО встреч народ был спокойней, чем после, и они сами только усугубили ситуацию.
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Дмитрий Киселев. Москвич. Продал Родину.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ekaterina.vinokurova.3/blogEkaterina Vinokurova
22.04. 18:34
Павел Пряников пишет: "В анонсе программы "Вести недели с Дмитрием Кисилёвым" сейчас показали собрания москвичей с плакатами, которые хором скандируют: "Собянин, снесите наши пятиэтажки поскорее, хотим в новые квартиры!"
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Говорят, Собянин отвечает, что недовольно ничтожное меньшинствоссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ekaterina.vinokurova.3/blogEkaterina Vinokurova
22.04. 18:30
Узнала, что Собянину уже задают вопросы по вертикали по поводу протеста москвичей против бетонного счастья и сноса кирпичных пятиэтажек и сталинок. Говорят, Собянин отвечает, что недовольно ничтожное меньшинство, которое просто хочет "хоромы за халупы", и что пошумят и успокоятся.
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Элитная сталинка, дорогое качественное жилье. Тоже приговорена управой.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ekaterina.vinokurova.3blogEkaterina Vinokurova
22.04. 18:29
Дом на Средней Первомайской, 21. Элитная сталинка, дорогое качественное жилье. Тоже приговорена управой. Тоже поедут в коровники. Константин Калачев подал идею, что надо отзывать Собянина.
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Новости нашего городкассылка на данный пост
https://www.facebook.com/tanya.kosobokova/blogTanya Kosobokova
22.04. 18:28
Новости нашего городка. Собрание мундепов с главой управы Михайловым, на которое ворвались разгневанные жители, завершилось промежуточной победой непрошенных гостей. Несмотря на присутствие штрейкбрехеров и бабушек, которым наврали про суть принятого в первом чтении закона о реновации, председательствующий под напором жителей был вынужден сдаться и поставить на голосование два важнейших решения:
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Реновация в Москвессылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007811864378blogValery Solovei
22.04. 18:27
классическая история о том, что путь к потрясениям прокладывают глупость и жадность правящего класса
прекрасный пример того, что проблемы нынешняя элита способна создавать себе самассылка на данный пост
https://t.me/kalachevonline/blogkalachevonline
22.04. 14:43
Московская "реновация" - прекрасный пример того, что проблемы нынешняя элита способна создавать себе сама.  Причем на ровном месте. Если кто-то и раскачивает лодку, так это сам правящий класс.
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Я молчал, когда они меняли асфальт на плитку. Ведь я не хожу на каблукахссылка на данный пост
https://t.me/kalachevonline/blogkalachevonline
22.04. 12:07
Я молчал, когда они меняли асфальт на плитку. Ведь я не хожу на каблуках. Я молчал, когда вводили платные парковки и сужали дороги. Ведь у меня нет автомобиля. Я молчал, когда они сносили ларьки и киоски. Ведь я не покупаю в ларьках и киосках. А потом они пришли сносить мой дом.
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21 апреля
Я живу в хрущевке. Той самой, что, как выяснилось в том месяце, идет под снос сегодня-завтрассылка на данный пост
https://www.facebook.com/agadjikova.alena/blogAlena Agadjikova
21.04. 23:03
Я живу в хрущевке. Той самой, что, как выяснилось в том месяце, идет под снос сегодня-завтра. В течение нескольких лет все жители моего дома сдавали деньги на капремонт. Ежемесячно. Угадайте, что началось со вчерашнего дня? Правильно. КАПРЕМОНТ. БЛЯДЬ. В ПРЕДДВЕРИИ СНОСА. КАПРЕМОНТ. А ДАВАЙТЕ КА РАСПИЛИМ НАПОСЛЕДОК БАБКИ. А ДАВАЙТЕ
19 апреля
собянинская политика тоже начала сыпаться вслед за собянинской плиткойссылка на данный пост
https://www.facebook.com/marina.litvinovichblogMarina Litvinovich
19.04. 23:44
Судя по тому, что сегодня происходило в управах на слушаниях по "реновации", собянинская политика тоже начала сыпаться вслед за собянинской плиткой. Но это не удивительно, потому что все очень нервничают и начинают совершать ошибки.
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Собянинская политика тоже начала сыпаться вслед за собянинской плиткойссылка на данный пост
https://www.facebook.com/marina.litvinovichblogMarina Litvinovich
19.04. 23:30
Судя по тому, что сегодня происходило в управах на слушаниях по "реновации", собянинская политика тоже начала сыпаться вслед за собянинской плиткой.
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