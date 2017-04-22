Мне всё больше кажется, что история с "реновацией", сносом вроде бы пятиэтажек (а по проекту закона и не очень понятно чего ещё), с очень предсказуемым скандалом, да в предвыборный год - это очень качественная предвыборная провокация, как раз чтобы разогреть до максимума к осени. Как раз та самая, что обязательно выведет людей на улицы, гарантированно. Кто-то умело плеснул из канистры и поворошил угли. развернуть>>