В Москве разгорается скандал в связи с принятием в 1 чтении законопроекта, в результате которого под снос попадают не только ветхие панельные пятиэтажки, но и кирпичные "сталинки". Москвичи опасаются, что в результате "реновации" их будут насильно переселять в другие районы, а их жилье потеряет в цене.
Я все изучаю тему принудительного сноса домов и переселения жителей. Кроме индивидуальной собственности на квартиры у них есть ещё коллективная собственность на землю под домом. А ее на каких основаниях будут изымать?!
Такие страсти разгораются вокруг сноса хрущеб. Так и до гражданской войны недалеко. Пойдёт бабка на бабку, а коренной москвич на понаехавшего. Что то не так пошло в мэрии. Удачную тему угробили криворукими интерпритаторами. Может пора глав управ почистить? А то набрали отставной козы барабанщиков из регионов. И главное ведь снос то дело не быстрое. Лет 10 ковыряться будут и по всем оценкам до президентских расселят в лучшем случае 100-150 домов из нескольких тысяч. Обосраться на ровном месте - это уметь надо. Ну, правда, им активно помогают в этом высокопоставленные недоброжелатели. А Ракову не обижайте. Без неё бы совсем печально все было.
Мне всё больше кажется, что история с "реновацией", сносом вроде бы пятиэтажек (а по проекту закона и не очень понятно чего ещё), с очень предсказуемым скандалом, да в предвыборный год - это очень качественная предвыборная провокация, как раз чтобы разогреть до максимума к осени. Как раз та самая, что обязательно выведет людей на улицы, гарантированно. Кто-то умело плеснул из канистры и поворошил угли.
Про пятиэтажки и сносы, это конечно очень крутая тема. Я сам первые 9 лет жизни прожил в типичной пятиэтажке, да еще и коммуналке, на улице Хуторской.
Но я скорее о причинах. Вот как такое решение принималось интересно. То есть с чего вдруг именно в 2017 году Собянину ударило в голову, что пол-Москвы надо снести.
В мэрии устроили разнос за организацию вчерашних встреч с главами управ. Основной задачей было успокоить жителей, а, фактически, страсти только накалились. То есть основная претензия в том, что ДО встреч народ был спокойней, чем после, и они сами только усугубили ситуацию.
Павел Пряников пишет:
"В анонсе программы "Вести недели с Дмитрием Кисилёвым" сейчас показали собрания москвичей с плакатами, которые хором скандируют: "Собянин, снесите наши пятиэтажки поскорее, хотим в новые квартиры!"
Узнала, что Собянину уже задают вопросы по вертикали по поводу протеста москвичей против бетонного счастья и сноса кирпичных пятиэтажек и сталинок.
Говорят, Собянин отвечает, что недовольно ничтожное меньшинство, которое просто хочет "хоромы за халупы", и что пошумят и успокоятся.
Новости нашего городка. Собрание мундепов с главой управы Михайловым, на которое ворвались разгневанные жители, завершилось промежуточной победой непрошенных гостей. Несмотря на присутствие штрейкбрехеров и бабушек, которым наврали про суть принятого в первом чтении закона о реновации, председательствующий под напором жителей был вынужден сдаться и поставить на голосование два важнейших решения:
Я молчал, когда они меняли асфальт на плитку. Ведь я не хожу на каблуках. Я молчал, когда вводили платные парковки и сужали дороги. Ведь у меня нет автомобиля. Я молчал, когда они сносили ларьки и киоски. Ведь я не покупаю в ларьках и киосках. А потом они пришли сносить мой дом.
Я живу в хрущевке. Той самой, что, как выяснилось в том месяце, идет под снос сегодня-завтра. В течение нескольких лет все жители моего дома сдавали деньги на капремонт. Ежемесячно. Угадайте, что началось со вчерашнего дня? Правильно. КАПРЕМОНТ. БЛЯДЬ. В ПРЕДДВЕРИИ СНОСА. КАПРЕМОНТ. А ДАВАЙТЕ КА РАСПИЛИМ НАПОСЛЕДОК БАБКИ. А ДАВАЙТЕ
Судя по тому, что сегодня происходило в управах на слушаниях по "реновации", собянинская политика тоже начала сыпаться вслед за собянинской плиткой.
Но это не удивительно, потому что все очень нервничают и начинают совершать ошибки.