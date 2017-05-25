про Серебренникова - очень удивился, когда в 14-ом году увидел его на канале Спутника и Погрома.

канал только запустился.

В этом время на востоке Украины война,

СиП агитирует детей брать в руки оружие и ехать в Донецк.

На канале Бородай, Лимонов и какие-то убийцы из Новороссии.

и тут Серебренников: вальяжный и мягкий, рассуждает о величии Русской культуры.

я тогда решил, что режиссёр ищет себе место.

Либеральная Россия кончилась .

пришло время угрюмой Черносотенной и нужно адаптироваться к новым условиям.

например, через интервью на канале, требующем бросить танки на Киев. типа

- эй, господа, гляньте в какую грязь я залез. мой роман со свободой ничего не значит.

потом я написал статью о передаче Захара Прилепина на Царьград ТВ.

написал, что там присягают на верность новому курсу.

Что делает Серебренников?

находит ссылку на мою статью на странице Захара и пишет комментарий

- слушайте, Захар, а когда вы меня позовёте в эфир? я готов прийти.

- ага! - подумал я - стучится в дверь

взял попкорн, устроился поудобней и стал ждать:

что Захар и культурные люди ответят на вопрос Серебренникова, запятнавшего себя либерализмом с головы до пят?

к статье было чуть больше сотни комментов.

Особенно много возмущался режиссёр Бояков: чтобы попасть в Черносотенную Россию он отпустил бороду и стал ходить в церковь.

- горюнов Лжец! я искренне!

Серебренникову не ответил никто.

Его проигнорировали.

прошло полгода и Захар с культурными людьми

создали Русский художественный союз. режиссера Серебренников туда не взяли.

а через неделю к нему пришли с обыском.

что я вижу?

неудачную попытку. Серебренников поздно понял куда дует ветер и опоздал на поезд.

Прилепин и Бояков едут в Черносотенную первым классом и пьют шампанское, а Серебренников остался на перроне: холодно, темно,

господин жандарм присматривается.