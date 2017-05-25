|Либеральная Россия кончилась, пришло время угрюмой Черносотенной
|24.05 21:42
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|Maxim Goryunov
|про Серебренникова - очень удивился, когда в 14-ом году увидел его на канале Спутника и Погрома.
канал только запустился.
В этом время на востоке Украины война,
СиП агитирует детей брать в руки оружие и ехать в Донецк.
На канале Бородай, Лимонов и какие-то убийцы из Новороссии.
и тут Серебренников: вальяжный и мягкий, рассуждает о величии Русской культуры.
я тогда решил, что режиссёр ищет себе место.
Либеральная Россия кончилась .
пришло время угрюмой Черносотенной и нужно адаптироваться к новым условиям.
например, через интервью на канале, требующем бросить танки на Киев. типа
- эй, господа, гляньте в какую грязь я залез. мой роман со свободой ничего не значит.
потом я написал статью о передаче Захара Прилепина на Царьград ТВ.
написал, что там присягают на верность новому курсу.
Что делает Серебренников?
находит ссылку на мою статью на странице Захара и пишет комментарий
- слушайте, Захар, а когда вы меня позовёте в эфир? я готов прийти.
- ага! - подумал я - стучится в дверь
взял попкорн, устроился поудобней и стал ждать:
что Захар и культурные люди ответят на вопрос Серебренникова, запятнавшего себя либерализмом с головы до пят?
к статье было чуть больше сотни комментов.
Особенно много возмущался режиссёр Бояков: чтобы попасть в Черносотенную Россию он отпустил бороду и стал ходить в церковь.
- горюнов Лжец! я искренне!
Серебренникову не ответил никто.
Его проигнорировали.
прошло полгода и Захар с культурными людьми
создали Русский художественный союз. режиссера Серебренников туда не взяли.
а через неделю к нему пришли с обыском.
что я вижу?
неудачную попытку. Серебренников поздно понял куда дует ветер и опоздал на поезд.
Прилепин и Бояков едут в Черносотенную первым классом и пьют шампанское, а Серебренников остался на перроне: холодно, темно,
господин жандарм присматривается.
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