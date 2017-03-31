Ну, или подскажу, хе-хе-хе.



Исходя из вполне очевидной задачи момента: закрепить крупный тактический успех Протестов-26 (не слив его в унитаз, как зимой 11-го).

Эрго -- требуется хотя бы еще одна МАССОВАЯ УЛИЧНАЯ акция; организовать которую, в условиях неизбежной закрутки гаек, чрезвычайно сложно. Сложно -- но не невозможно!



Вводная. Обращу ваше внимание на два момента, отмеченные мною 26-го, при просмотре трансляции ФБК из градов и весей российских: https://www.youtube.com/watch?v=I2Fhmpo HMiQ



(1) Как отметили уже Корпускула с Екатериной Шульман (явно независимо и друг от друга, и уж тем более от меня), протестующие массово использовали (опять же явно не сговариваясь между собой) РОССИЙСКИЙ ТРИКОЛОР -- четко противопоставляя его запутинской Георгиевской ленточке в разнообразных ее изводах. Парадоксально, но факт: одним из символов Протеста стала официальная государственная символика (которую само то Государство явно недолюбливает).



(2) Стандартный метод запрета оппозиционных митингов -- выставить на то же место в то же время, по якобы сделанной раньше заявке, что-нибудь провластное: хоть какой-нибудь собянинский "Фестиваль варенья", хоть НОДовских фриков в тех самых ленточках. Так вот, совершенно блестящий тактический ход был изобретен в Питере: на Дворцовую, где уныло "отбывали номер" полторы сотни мобилизованных НОДовцев под лозунгом "Защита традиционных ценностей", заявились 10 (или сколько там) тысяч протестующих и "присоединились" к тому _разрешенному_ митингу; не, нуачо: заповедь "Не укради" -- это вам что, не "традиционная ценность"?



Итак, Виллистарку со своими региональными штабами осталось лишь найти разрешенное властями "массовое мероприятие", к которому борцы против Путинской Клептократии смогли бы МАССОВО присоединиться, "растворив" его в себе... Ответ в этой задачке настолько очевиден, что я его даже под кат прятать не стану: ну конечно же, надвигающийся Первомай!

Международный день Борьбы трудящихся за свои права, "Мир хижинам -- война дворцам", _вот_это_вот_всё_; священная корова, которую Режим не посмеет забанить ни при какой погоде.



Да, конечно: ОНИ будут всячески противодействовать "экстремистским лозунгам и символике". И это прекрасно! -- ибо борьба с теми запретами (в каком ни на есть, но правовом поле) открывает совершенно безграничные возможности для всяческого креатива и самоорганизации.



"В борьбе обретешь ты право свое!" -- как писала в предыдущем 17-м одна ЭКСТРЕМИСТСКАЯ партия...



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УПДАТЕ

Как-то вот так:

Радикальная молодежь Югры захватила чужую акцию протеста. «Правят ставленники рептилоидных и серых». ФОТО

http://ura.ru/news/1052282803