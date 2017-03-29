Ребят! ну как вам объяснить, что я вне политики? Да меня тревожит судьба России. Я прекрасно понимаю, что живет народ в большинстве своем плохо. Да только от смены власти мало что изменится ( лишь бы хуже не было). Считаю, что мышление надо менять у людей, а не людей у руля страны. Вот кричат наворовали они! Дачи, кроссовки.. а вот приедет в Россию президент другой страны в гости к нашему президенту и куда его размещать? в гостиницу чтоли? уровень гостеприимства должен быть соответственным статусу гостя и принимающей его страны. Да правительство мутит деньги и скрывает их, но как то плохо скрывает вы не находите? Да и кто из нас не пытается заработать больше чем ему зарплату обещали? Подрабатываем, халтурим, тоже мутим. Жить то хочется и жить красиво. И это нормальное стремление. С другой стороны вор должен сидеть в тюрьме. Но тюрьма наша воров не исправляет, только организовывает в группировки. Сейчас Дима увидит что народ России не доволен, что тот с ним не поделился и исправится, поделится. А как ему иначе поступить? ведь тогда ему отставку и в тюрьму. Думаю все образуется, к тому же они с Вовой уже сытые, а новые придут и как начнут воровать как с ума сошли! Вот тогда голод и смерть начнется вообще. Не подумайте, что я поддерживаю ту или иную сторону. Я просто не хочу революции. А с таким преступным подходом, как у Навального, я имею ввиду организация несанкционированых митингов за счет других стран и попыткой пробудить такие негативные эмоции у людей, как зависть ,и на этом играть, в России будет только зло. Вообщем я не поддерживаю ни тех не других. Но начиная с 90-х годов я видела развитие России и хочу сказать что она изменилась в лучшую сторону и меняется прямо сейчас. Да есть отрасли , например судебная система, в которой изменения идут медленней, но идут и моя история яркий тому пример. Но ведь все невозможно контролировать. Поэтому надо помочь тем, кто у руля страны, а не сбрасывать их за борт на полном ходу. Год у них есть подтянуть оставшиеся проблемы России. Давайте подождем и не будем бунтовать! никому не нужны жертвы! МИР!!!





