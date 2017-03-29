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#МойПервыйМитинг
28.03 число просмотров 65 число записей 3
 
#МеняНеВзяли
23.03 число просмотров 213 число записей 5
 
Умер Дэвид Рокфеллер
21.03 число просмотров 868 число записей 10
 
Ненаша Дрокова
19.03 число просмотров 2665 число записей 20
 
Без особого надрыва
19.03 число просмотров 1037 число записей 9
 
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Давайте подождем и не будем бунтовать!
Давайте подождем и не будем бунтовать!
Евгения Чудновец
29.03 16:53 |  число просмотров 739
Ребят! ну как вам объяснить, что я вне политики? Да меня тревожит судьба России. Я прекрасно понимаю, что живет народ в большинстве своем плохо. Да только от смены власти мало что изменится ( лишь бы хуже не было). Считаю, что мышление надо менять у людей, а не людей у руля страны. Вот кричат наворовали они! Дачи, кроссовки.. а вот приедет в Россию президент другой страны в гости к нашему президенту и куда его размещать? в гостиницу чтоли? уровень гостеприимства должен быть соответственным статусу гостя и принимающей его страны. Да правительство мутит деньги и скрывает их, но как то плохо скрывает вы не находите? Да и кто из нас не пытается заработать больше чем ему зарплату обещали? Подрабатываем, халтурим, тоже мутим. Жить то хочется и жить красиво. И это нормальное стремление. С другой стороны вор должен сидеть в тюрьме. Но тюрьма наша воров не исправляет, только организовывает в группировки. Сейчас Дима увидит что народ России не доволен, что тот с ним не поделился и исправится, поделится. А как ему иначе поступить? ведь тогда ему отставку и в тюрьму. Думаю все образуется, к тому же они с Вовой уже сытые, а новые придут и как начнут воровать как с ума сошли! Вот тогда голод и смерть начнется вообще. Не подумайте, что я поддерживаю ту или иную сторону. Я просто не хочу революции. А с таким преступным подходом, как у Навального, я имею ввиду организация несанкционированых митингов за счет других стран и попыткой пробудить такие негативные эмоции у людей, как зависть ,и на этом играть, в России будет только зло. Вообщем я не поддерживаю ни тех не других. Но начиная с 90-х годов я видела развитие России и хочу сказать что она изменилась в лучшую сторону и меняется прямо сейчас. Да есть отрасли , например судебная система, в которой изменения идут медленней, но идут и моя история яркий тому пример. Но ведь все невозможно контролировать. Поэтому надо помочь тем, кто у руля страны, а не сбрасывать их за борт на полном ходу. Год у них есть подтянуть оставшиеся проблемы России. Давайте подождем и не будем бунтовать! никому не нужны жертвы! МИР!!!
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#ДимонОтветит #ДимонОтветит
число просмотров 8544 число постов 72
Во всех крупных городах по призывуАлексея Навального 26 марта люди вышли на антикоррупционные митинги "Он вам не Димон". Везде акции собирали одной до нескольки тысяч человек. В Москве только задержанных оказаось около тысячи. Суды продолжаются, многим выносят административные аресты. Навальный получил 15 суток, его соратник Николай Ляскин, изитый в ОВД, приговорён к 25 суткам.
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Адреса спецприемников и фамилии тех, кто уже туда доставлен
blogНадежда Митюшкина    29.03 09:58 |  число просмотров 613
Адреса спецприемников и фамилии тех, кто уже туда доставлен Немного одноразовой посуды, тапки теплые и для душа, носки обычные и пара теплых, всякие трусы, футболки, тренировочный костюм, мыло, шампунь, туалетная бумага, влажные салфетки
 
Какой-то делириум сегодня с этими «детьми»
blogGreg Yudin    28.03 10:52 |  число просмотров 1362
Какой-то делириум сегодня с этими «детьми» «Молодёжь» теперь, похоже, вместо «простого человека». «Простые люди» - они тоже сами за себя сказать не умеют, поэтому можно сообщать про них любые анекдоты и объяснять, чего они там хотят на самом деле
 
К вопросу позиции Федотова о протестах
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К вопросу позиции Федотова о протестах Это личное мнение советника президента, не официальная согласованная позиция СПЧ. В Совете есть иная позиция. Лично я категорически против такой оценки
 
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Резюме по обыску в ФБК
blogИлья Новиков    27.03 11:36 |  число просмотров 1638
Резюме по обыску в ФБК У нас есть видео, снятое через окна, как опера ходят по офису и роются в столах. Начали обыск около 17, понятых позвали к 23, закончили в 0:15
 
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В нападении на полицейского подозревают 18-летнего Вячеслава Новикова
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Ни слова!
www.facebook.com    26.03 20:55 |  число просмотров 1704
Ни слова! В "Вестях недели" про митинги против Димона во всей России (весь центр Москвы сегодня был на военном положении, тысячи "космонавтов", автозаков, перегорожены все переулки, выходящие к Тверской) ни слова
 
Университет, в котором это происходит, является помойкой
blogGreg Yudin    26.03 14:04 |  число просмотров 1567
Университет, в котором это происходит, является помойкой Два слова по поводу вчерашнего видео из Московской консерватории, где препод заставляет студента зачитывать список входящих в «пятую колонну», а потом затыкает ему рот
 
Цитаты дня
" Дмитрий Песков заявил что власти примут во внимание лозунги и критику лишь с законных протестных мероприятий -предлагаю считать анекдотом дня! "
27.03 |
blog Андрей Нечаев
" Путин и Медведев сейчас смотрят канал Навального, потому что телевизор ничего им не показывает. "
26.03 |
blog Max Trudolubov
" Мне кстати по-человечески жаль Максакову. Ради Вороненкова она фактически в прямом эфире разрушила свою жизнь. "
24.03 |
blog Ekaterina Vinokurova
" Вороненкова убили - тут 100% акция устрашения. Как с Литвиненко. "
23.03 |
blog Fedor Kuznetsov
"

Вот так жил себе человек жизнью топ-менеджера на хлебном месте, думал что жизнь удалась, покупал виллы и что они там еще покупают, эти ребята. И вот так вот. В камере убили какие-то подонки.

 "
22.03 |
blog fyodork
" Увольнение из лайфа — само по себе анекдот, конечно. Типа, как из борделя за блядство. "
19.03 |
blog whalesgohigh
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