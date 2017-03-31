Все обсуждают знаки и смыслы. Мол еще позавчера власть выигрывала, а вчера раааз... и проиграла...

Не увидела реальной повестки, не заметила молодежи, проигнорировала Навального. И теперь будет вынуждена уныло рыдать на обочине политической истории.

Окститесь.

Ничего необъяснимого и нелогичного не произошло.

Все по-прежнему укладывается в стройную картину прогрессируюшего политического кризиса.

Как прежде усугубляется разбаллансировка системы - группы влияния продолжают активно биться за скудеющие ресурсы и влияние на их распределение. Именно они авторы возрастающего давления на премьера. Медведев основной бюджетораспорядитель и свалить его значит перенаправить финансовые потоки.

Если бы задача была развалить систему - рассказали бы и о других. Например, об основных выгодоприобретателях режима - самых близких людях царя.

Наряду с борьбой башен кремля, что является одним из показателей кризиса, в наличие все остальные показатели.

К примеру, режим симулякров достиг апогея - если год назад я говорил, что на политическом пространстве действует десяток иммитирующих конституционные права структур... К примеру законотворческие функции Думы выполняют одновременно АП, комитет по законотворчеству при правительстве, а депутаты лишь одобряют посторонние решения, принятые до них. Система демократических выборов, СМИ, партии, НКО, религиозные организации служат лишь рекламным фасадом власти, ничего самостоятельно не решая.

То сегодня, при общем сохранении иммитирующих институтов, произошла полная зачистка оппонирующего поля. Если ранее существовали условные конкуренты режима - управляемые и финансируемые им же - то, после выборов 2016 система освободилась от необходимости поддерживать оппозицию - ни одна партия не перешагнула через 3% барьер. Осталась только Единая Россия, стремительно теряющая навыки политической борьбы, а вместе с ними - остатки уважения в обществе.

Политика - это постоянная битва за власть. И победа в ней ценна и весома именно возможностью честно сразить соперника на поле брани. А когда ЕР, бряцая доспехами, выходит биться с несущественными для функционирования государства угрозами - геями, либерастами и мировой закулисьей - зрелище это грустное даже для политологов.

Итак...

Конструктивная оппозиция побеждена. Некому выйти и размыть повестку Навального. Если бы на политической поляне была какафония звуков - одни дрались против коррупции, другие за мир на Донбассе, третьи против безработицы, четвертые за права пролетариата, а пятые отстаивали право женщины быть сверху мужчины, а не снизу, то информационный шквал сложно сложить в протестный марш. Каждый несогласный находит своего героя и слушает только его.

Сейчас в пустом политическом зале исполняется единственная чистая ария Навального. И он играет только одну пьесу - заметную всем.

Сегодня прочел переживания Юлии Меньшовой о том, что нельзя подвозить машинами школьников на акции протеста. Это низко и подло.

Господа, а никто и не подвозил... Вся эта братия 17-25 лет вышла без всякой внешней организации. И только это спасает страну.

Они видят перед собой абсолютно закрытую и закапсулированную вершину олимпа, на которую им не попасть никак. Но только там, в среде политического класса, можно стать успешным, богатым, влиятельным и знаменитым. Однако, если ты не родился в семье великих политиков, у тебя нет шансов войти в соном богов. Ни великие успехи в учебе. Ни гениальность в профессии. Ни желание служить режиму. Ничего не дает шансов обычному молодому человеку проникнуть в политический класс. Еще несколько лет назад публичная поддержка очередной пропагандистской идеи власти могла обеспечить какой-нибудь "свете из иваново" скоростной эскалатор из небытия в счастье. Сегодня "светы" валят в Америку, а преданных режиму "мищенко" отправляют на 2,5 года этапом в лагеря. Круг замкнулся и здесь.

И что вы ждете от молодежи лишенной образа будущего? У нее нет ни возможностей погибнуть за Отчизну как Павка Карчагин, нет шансов стать великим политиком, олигархом или даже Аллой Пугачевой. Все занято, забетонированно и отлито в бронзе. На десятилетия вперед.

Естественно молодые уши слушают единственный оппозиционный голос, который дает им надежду. И идут за ним. Ибо больше идти некуда...

Ну и еще одна проблема, еще один важный признак кризиса - разница представлений о том, что происходит в стране у политического класса и у основной части общества.

Великие живут в мире, где идет экономический рост, снижаются цены, растет любовь народа к власти, а все плохое - это коварство одного человека, финансируемого врагами, который подвозит автобусами тысячи детей на митинги и хочет отнять у начальников дворцы и яхты.

Остальные же выживают в стремительно дорожающем мире, где все сложнее заработать на кусок хлеба, где каждый чих стоит денег, где космически дорого даже болеть гриппом и где власть всеми силами пытается отжать последние копейки из драных кошельков народа.

Элиты давно уже отдельно. Народ отдельно.

Первых спасает только то, что новая, неуправляемая государством оппозиция, еще не сформировалась на зачищенном политическом поле и не обрела лидеров.

Но уже видно и первых, и вторых.

Боюсь, что "смыслы светлого будущего", о которых сейчас столько говорят, могут опоздать. Свято место пусто не бывает. И мозги никому ненужной молодежи уже будут заняты другими смыслами.

Революционными.

Манить их в теплое стойло сеном и сладкой морковкой будет поздновато... Как и пугать нацгвардией. Ибо умереть за справедливость и счастье народа - один из самых привлекательных образов для молодых, неокрепших мозгов.