Сейчас в отделах полиции людей не осталось - всех повезли в суды. Соответственно некоторые получат арестные статьи и их повезут в спецприемники. Адреса спецприе мников и фамилии тех, кто уже туда доставлен - Спецприемник № 1 для Содержания Лиц, Арестованных в Административном Порядке (Симферопольский бульвар, 2г): Волков, Мосин, Кварцели, Тайсумов, Полянский, Устюжанинов, Милешин, Цюпко, Горкаев, Спецприемник № 2 для Содержания Лиц, Арестованных в Административном Порядке (ул. Мнёвники, 6, корп. 2): Алексей Навальный, Даниил Грибб, Николай Ляскин, Спецприемник для Содержания Лиц, Подвергнутых Административному Аресту УВД по Южному Административному Округу (ул. Харьковская, 1б): Мельникова, Харьковская, Глембо, Кенареева, Бузин, Баулина, Лапышева, Реваненко, Широков. Наверняка списки будут еше дополняться. Передачи принимают до 18ч00. Что меня радовало когда я сидела 10 суток - плед, свое постельное белье, электронные часы на батарейках стоячие, маленький радиоприемник (наушники нельзя), кувшин с крышкой - можно на завтраке залить кипятка и заварить в камере нормального чаю, сигарет в два три раза больше чем нужно лично - стреляют

немного одноразовой посуды, тапки теплые и для душа, носки обычные и пара теплых, всякие трусы, футболки, тренировочный костюм, мыло, шампунь, туалетная бумага, влажные салфетки, как ни странно - могут потребоваться спички, вода, чай в пакетиках, сахар, колбаса сырокопченая, конфеты - вся еда в магазинных упаковках, книги - лучше с шрифтом покрупнее - плохое освещение, газеты, журналы