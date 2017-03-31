Впрочем неудивительно: те им про ипотеку (читай - отсутствие перспектив и будущего), а они в ответ - "откуда у тебя айфон" ("сдавайте валюту"). Взаимное отторжение меседжей и ощущение среднестатистического молодого человека, что нет тебе места в сословном обществе привилегий.



Однако сбор молодежи, даже если он прошел без технологий (я в это не верю, но может быть это уже профдеформация), это отнюдь еще не результат. Раскр учиваемый проект "Навальный" легко трансформируем в партийный, парламентский и умеренно уличный проект, и это будет вполне комфортная для власти "молодежка" все с тем же результатом: сохранение системы. Мне почему то кажется, что Навальный именно этому будет способствовать.



Кто возглавит молодежь и организует ли этот кто-то новый 68й - в этом вопрос нынешнего момента. Если технологам власти удасться структурировать молодежный протест (одновременно запугав стихийно возникающий актив, что вчера уже началось), то 68го еще долго может не быть.



И не надо забывать про протест низовой, социальный. Он никуда не делся. Связка разных социальных слоев под предводительством столиц - это во все времена был двигатель политических реконструкций (и революций тоже).