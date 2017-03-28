|К вопросу позиции Федотова о протестах
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28.03 10:17 | 382
|К вопросу о позиции главы СПЧ Михаила Федотова о протестах. Это личное мнение советника президента, не официальная согласованная позиция СПЧ. В Совете есть иная позиция. Лично я категорически против такой оценки.
Наши юристы сейчас ведут больше 40 судебных процессов в защиту участников мирной протестной акции. Конституция и здравый смысл на их защите.
Власти нарушили Конституцию, когда не согласовали акции во многих городах.
Полиция нарушила закон и даже совершила ряд преступлений при разгоне акций.
Суды нарушили законодательство, начав массово арестовывать участников и раздавать штрафы направо и налево.
Преследование Алексея Навального, Леонида Волкова и сотрудников Фонда борьбы с коррупцией носит явный и безусловный политический характер.
Попытки оправдать действия представителей власти в такой ситуации причиняют ущерб конституционным правам и свободам.
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