Наши юристы сейчас ведут больше 40 судебных процессов в защиту участников мирной протестной акции. Конституция и здравый смысл на их защите.

Власти нарушили Конституцию, когда не согласовали акции во многих городах.

Полиция нарушила закон и даже совершила ряд преступлений при разгоне акций.

Суды нарушили законодательство, начав массово арестовывать участников и раздавать штрафы направо и налево.

Преследование Алексея Навального, Леонида Волкова и сотрудников Фонда борьбы с коррупцией носит явный и безусловный политический характер.

Попытки оправдать действия представителей власти в такой ситуации причиняют ущерб конституционным правам и свободам.