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23.03 число просмотров 189 число записей 5
 
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19.03 число просмотров 2644 число записей 20
 
Без особого надрыва
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К вопросу позиции Федотова о протестах
К вопросу позиции Федотова о протестах
Pavel Chikov
28.03 10:17 |  число просмотров 382
К вопросу о позиции главы СПЧ Михаила Федотова о протестах. Это личное мнение советника президента, не официальная согласованная позиция СПЧ. В Совете есть иная позиция. Лично я категорически против такой оценки.

Наши юристы сейчас ведут больше 40 судебных процессов в защиту участников мирной протестной акции. Конституция и здравый смысл на их защите.

Власти нарушили Конституцию, когда не согласовали акции во многих городах.

Полиция нарушила закон и даже совершила ряд преступлений при разгоне акций.

Суды нарушили законодательство, начав массово арестовывать участников и раздавать штрафы направо и налево.

Преследование Алексея Навального, Леонида Волкова и сотрудников Фонда борьбы с коррупцией носит явный и безусловный политический характер.

Попытки оправдать действия представителей власти в такой ситуации причиняют ущерб конституционным правам и свободам.
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число просмотров 7188 число постов 68
Во всех крупных городах по призыву политика Алексея Навального 26 марта люди вышли на антикоррупционные митинги "Он вам не Димон". Во Владивостоке, Барнауле, Новосибирске, других городах Дальнего Востока и Сибири акции собрали от тысячи до четырёх тысяч человек, в Москве были задержаны несколько сотен участников — больше, чем во время "Болотных" протестов
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В нападении на полицейского подозревают 18-летнего Вячеслава Новикова
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В нападении на полицейского подозревают 18-летнего Вячеслава Новикова Вячеслав Никитович Новиков 04.03.1999 гр, звонит его тетя и говорит, что ему шьют 317
 
Ни слова!
www.facebook.com    26.03 20:55 |  число просмотров 1465
Ни слова! В "Вестях недели" про митинги против Димона во всей России (весь центр Москвы сегодня был на военном положении, тысячи "космонавтов", автозаков, перегорожены все переулки, выходящие к Тверской) ни слова
 
Университет, в котором это происходит, является помойкой
blogGreg Yudin    26.03 14:04 |  число просмотров 1239
Университет, в котором это происходит, является помойкой Два слова по поводу вчерашнего видео из Московской консерватории, где препод заставляет студента зачитывать список входящих в «пятую колонну», а потом затыкает ему рот
 
Цитаты дня
" Дмитрий Песков заявил что власти примут во внимание лозунги и критику лишь с законных протестных мероприятий -предлагаю считать анекдотом дня! "
27.03 |
blog Андрей Нечаев
" Путин и Медведев сейчас смотрят канал Навального, потому что телевизор ничего им не показывает. "
26.03 |
blog Max Trudolubov
" Мне кстати по-человечески жаль Максакову. Ради Вороненкова она фактически в прямом эфире разрушила свою жизнь. "
24.03 |
blog Ekaterina Vinokurova
" Вороненкова убили - тут 100% акция устрашения. Как с Литвиненко. "
23.03 |
blog Fedor Kuznetsov
"

Вот так жил себе человек жизнью топ-менеджера на хлебном месте, думал что жизнь удалась, покупал виллы и что они там еще покупают, эти ребята. И вот так вот. В камере убили какие-то подонки.

 "
22.03 |
blog fyodork
" Увольнение из лайфа — само по себе анекдот, конечно. Типа, как из борделя за блядство. "
19.03 |
blog whalesgohigh
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