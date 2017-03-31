Очень важная информация, будьте снисходительны! Сегодня одного паренька в Тюмени задержали за расклейку фильма Он вам не Димон. Теперь натравили на него все местные службы, в университете грозят отчислением, родители настроены против него, пацан в шоке сейчас, помогите пожалуйста,мы уже везде пытаемся распространить информацию В телеграмме удалось встретиться с 17 летним Глебом из Тюмени. Он рассказывает, что его задержали за расклейку листовок содержащих материал рекламирующий нашумевший антикоррупционный фильм "Он нам не Димон".



Глеб: - Меня за расклейку в это воскресение [9 апреля] задерживали. Я этим ещё до митинга начал заниматься.

Корр: - Где ты расклеивал листовки?

Глеб: - На инф. Стендах у подъездов.

И теперь меня е@&# ВСЕ.

На меня столько структур натравили!

Мои родители против меня.

Припаяли нарушение благоустройства.

Якобы в листовках была реклама фильма. Сейчас меня с одной комиссии на другую таскают.

Корр: - Что за комиссии?

Глеб: - ПДН,Комитет по порьбе с терроризмом.

На меня сейчас очень большое давление оказывается.

В пятницу приезжает Навальный и он упомянет обо мне в пресс конфеконференции.

Корр: - сколько ты листовок успел расклеить?

Глеб: - 500-600. Штаб ФБК информирован и готовит иск.

Я с одной комиссии на другую только и успеваю ездить.

Из института грозят отчислить. Подняли все руководство.

Сегодня на комиссии пытались мозги промыть,как брянским школьникам

Глеб:

Сейчас еду на встречу с ПДН очередную,завтра встреча с сотрудником собственной безопасности ТИУ.



Вот такая цена борьбы с ложью в нашей стране. https://vk.com/wall11115282_3136 Пишу с фейкового аккаунта, так что не обращайте особо на него внимания.Если нужны контакты обращайтесь, спрошу в чате.Спасибо.





Пишу с фейкового аккаунта, так что не обращайте особо на него внимания.Если нужны контакты обращайтесь, спрошу в чате.Спасибо.