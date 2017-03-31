|"Даже мои родители против меня"
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12.04 09:07 | 800
|Очень важная информация, будьте снисходительны! Сегодня одного паренька в Тюмени задержали за расклейку фильма Он вам не Димон. Теперь натравили на него все местные службы, в университете грозят отчислением, родители настроены против него, пацан в шоке сейчас, помогите пожалуйста,мы уже везде пытаемся распространить информацию В телеграмме удалось встретиться с 17 летним Глебом из Тюмени. Он рассказывает, что его задержали за расклейку листовок содержащих материал рекламирующий нашумевший антикоррупционный фильм "Он нам не Димон".
Глеб: - Меня за расклейку в это воскресение [9 апреля] задерживали. Я этим ещё до митинга начал заниматься.
Корр: - Где ты расклеивал листовки?
Глеб: - На инф. Стендах у подъездов.
И теперь меня е@&# ВСЕ.
На меня столько структур натравили!
Мои родители против меня.
Припаяли нарушение благоустройства.
Якобы в листовках была реклама фильма. Сейчас меня с одной комиссии на другую таскают.
Корр: - Что за комиссии?
Глеб: - ПДН,Комитет по порьбе с терроризмом.
На меня сейчас очень большое давление оказывается.
В пятницу приезжает Навальный и он упомянет обо мне в пресс конфеконференции.
Корр: - сколько ты листовок успел расклеить?
Глеб: - 500-600. Штаб ФБК информирован и готовит иск.
Я с одной комиссии на другую только и успеваю ездить.
Из института грозят отчислить. Подняли все руководство.
Сегодня на комиссии пытались мозги промыть,как брянским школьникам
Глеб:
Сейчас еду на встречу с ПДН очередную,завтра встреча с сотрудником собственной безопасности ТИУ.
Вот такая цена борьбы с ложью в нашей стране. https://vk.com/wall11115282_3136 Пишу с фейкового аккаунта, так что не обращайте особо на него внимания.Если нужны контакты обращайтесь, спрошу в чате.Спасибо.
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