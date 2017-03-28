|Какой-то делириум сегодня с этими «детьми»
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28.03 10:52 | 343
|Слушайте, это какой-то делириум сегодня с этими «детьми». Со всех сторон вдруг полезли эксперты по «молодёжи».
- Вы знаете, я вот совсем недавно говорил с молодёжью, и они хотят…
«Молодёжь» теперь, похоже, вместо «простого человека». «Простые люди» - они тоже сами за себя сказать не умеют, поэтому можно сообщать про них любые анекдоты и объяснять, чего они там хотят на самом деле. Подростки – они ж маленькие ещё, в политике-то не смыслят, надо им растолковать. По-моему, только Медуза сегодня сделала подборку интервью с подростками, остальные общаются с детоведами.
Давайте уж как-нибудь определимся – либо молодёжь у нас будет революцию делать, либо она неразумная, и говорить надо за неё. А то как-то странно – на улицы идут одни, а высказываются за них другие.
Такая простая мысль, что «молодёжь» вышла под теми же лозунгами и по тем же причинам, что и все остальные (бесит коррупция, надоела власть) – она не рассматривается?
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