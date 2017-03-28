Слушайте, это какой-то делириум сегодня с этими «детьми». Со всех сторон вдруг полезли эксперты по «молодёжи». - Вы знаете, я вот совсем недавно говорил с молодёжью, и они хотят…

- Нет-нет, вот один мой знакомый буквально на днях видел молодёжь, и она как раз хочет совсем другого…

- Да нет, младшее поколение – оно совсем по-другому устроено, у них совсем по-другому работает сознание…

- Вовсе нет, молодёжь – она на самом деле любит Путина… «Молодёжь» теперь, похоже, вместо «простого человека». «Простые люди» - они тоже сами за себя сказать не умеют, поэтому можно сообщать про них любые анекдоты и объяснять, чего они там хотят на самом деле. Подростки – они ж маленькие ещё, в политике-то не смыслят, надо им растолковать. По-моему, только Медуза сегодня сделала подборку интервью с подростками, остальные общаются с детоведами. Давайте уж как-нибудь определимся – либо молодёжь у нас будет революцию делать, либо она неразумная, и говорить надо за неё. А то как-то странно – на улицы идут одни, а высказываются за них другие. Такая простая мысль, что «молодёжь» вышла под теми же лозунгами и по тем же причинам, что и все остальные (бесит коррупция, надоела власть) – она не рассматривается?