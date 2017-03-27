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Резюме по обыску в ФБК
Резюме по обыску в ФБК
Илья Новиков
27.03 11:36 |  число просмотров 424

Резюме по обыску в ФБК. Обыск был под видом осмотра места происшествия, что абсолютно незаконно, т.к. осмотр не предполагает выворачивания мебели и копирования данных. Проводили опытные опера центра Э, процессуально крышевал их молоденький следак-лейтенант, зеленый-презеленый. Работали с привлечением спеца из ЭКЦ МВД, похоже, что копались в электронике и снимали отпечатки пальцев. У нас есть видео, снятое через окна, как опера ходят по офису и роются в столах. Начали обыск около 17, понятых позвали к 23, закончили в 0:15. Увезли десятка полтора компьютеров и что-то еще в коробках. Нас было двое адвокатов, директор ФБК Роман Рубанов (Roman Rubanov) и несколько сотрудников, и никого из нас не пустили к дверям до самого конца и даже после. Дверь опечатали и на ночь осталась дежурить полиция. Завтра они могут вернуться и продолжить. При всем этом у нас нет на руках ни одной бумажки, все изложенное мы сложили как паззл из отдельных обрывков информации. Мы с Максимом Пашковым написали в Адвокатскую палату и в прокуратуру, завтра будем готовить материал для жалобы в суд.

Большинство сотрудников ФБК включая Навального сейчас ночуют в Даниловском ОВД, их задержали административно, но всех уже допросили по свежезаведенному уголовному делу об экстремизме. Почти все отказались давать показания по ст. 51 конституции, что в данном случае лучшее решение. Если кого-то из задержанных и неотпущенных этой ночью будут тягать на допрос, и у них не будет адвоката, лучше всего поступить так же. Утром возможны обыски по квартирам у задержанных, к ним тоже лучше быть готовыми.
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