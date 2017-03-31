Почему уничтожение умеренной оппозиции часто приводит к появлению новой, более радикальной? Небольшая аналогия (условная, как любые аналогии). Желающие могут поискать тексты - была такая китайская кампания по уничтожению воробьев (1958—1962).

Пропаганда объясняла, что воробьи массово пожирают зёрна урожая, принося ущерб национальному хозяйству. В итоге было истреблено около 2 млрд воробьёв. Первый эффект был позитивным - через год после кампании урожай действительно стал з аметно лучше, Но через два года расплодились гусеницы и саранча, поедающие побеги, урожаи резко уменьшились и в стране наступил голод, в результате которого погибло от 10 до 30 миллионов человек. Результатом кампании стали закупка и завоз в страну живых воробьёв из Советской России и Канады.18 марта 1960 г., Мао Цзэдун написал: «Не надо бить воробьев, как результат мы лишь получили клопов»