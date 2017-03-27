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14.03 число просмотров 2941 число записей 20
 
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Видео с полицейским, которого типа ударили ногой, и он чуть не умер — странное
Видео с полицейским, которого типа ударили ногой, и он чуть не умер — странное
kolezev
27.03 00:50 |  число просмотров 512
А вот это видео с полицейским, которого типа ударили ногой, и он чуть не умер - оно странное, ибо начинается с того, что сотрудник без следов нападения уже лежит на земле, все бегают и орут "скорую", а потом начинают матом крыть толпу. И слышен удивлённый вопрос: "А что случилось-то?". Я не хочу сказать, что это постановка, но все-таки хотелось бы увидеть какие-то другие кадры: кто это так уработал полицейского в броне и скрылся (?) от десяти его коллег? Странно. Полицейскому, конечно, здоровья
https://vk.com/video-109349721_456239141?api_access_key=e2383cd657b7729f55
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