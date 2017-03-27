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В нападении на полицейского подозревают 18-летнего Вячеслава Новикова
В нападении на полицейского подозревают 18-летнего Вячеслава Новикова
Timothy Dziadko
27.03 00:25 |  число просмотров 53

Вячеслав Никитович Новиков 04.03.1999 гр, звонит его тетя и говорит, что ему шьют 317.

317 возбуждена по факту. Сотрудник полиции в реанимации

УК РФ, Статья 317. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую деятельность -
наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2004 N 73-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
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