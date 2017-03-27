|В нападении на полицейского подозревают 18-летнего Вячеслава Новикова
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27.03 00:25 | 53
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Вячеслав Никитович Новиков 04.03.1999 гр, звонит его тетя и говорит, что ему шьют 317.
317 возбуждена по факту. Сотрудник полиции в реанимации
УК РФ, Статья 317. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую деятельность -
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