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#МеняНеВзяли
23.03 число просмотров 155 число записей 5
 
Умер Дэвид Рокфеллер
21.03 число просмотров 819 число записей 10
 
Ненаша Дрокова
19.03 число просмотров 2618 число записей 20
 
Без особого надрыва
19.03 число просмотров 1013 число записей 9
 
Самый могущественный человек в мире
18.03 число просмотров 1302 число записей 12
 
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Димон держится
3.03 число просмотров 4290 число записей 31
 
Убийство Дениса Вороненкова
26.03 число просмотров 3881 число записей 19
 
Поклонская и мироточащий бюст
6.03 число просмотров 3264 число записей 18
 
Собянин и хрущовки
14.03 число просмотров 2938 число записей 20
 
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Котик дня
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Ни слова!
Ни слова!
www.facebook.com
26.03 20:55 |  число просмотров 615
В "Вестях недели" про митинги против Димона во всей России (весь центр Москвы сегодня был на военном положении, тысячи "космонавтов", автозаков, перегорожены все переулки, выходящие к Тверской) ни слова. Но уже полчаса про то, как всё ужасно на Украине ("Разгул коррупции, народ деморализован"), а также хвалебный сюжет про Джеффа Монсона, у которого татуировка на русском "За свободу". Кто бы самому Монсону сообщил про всё это. Но с этим всё понятно в принципе.
А вот позорнее всех сегодня выступили бывшие РИА Новости. Вот прям впервые стало по-настоящему стыдно за запись в трудовой книжке. Просто отвратительное лизоблюдство и настоящая, в конституционном смысле, цензура. Очень вы меня разочаровываете, бывшие коллеги. Зато Алексей Алексеич Громов наверняка вами доволен. Я надеюсь, вы хотя бы его прямые указания выполняете, а не шестёрок из приёмной.
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#ДимонОтветит #ДимонОтветит
число просмотров 3787 число постов 40
Во всех крупных городах по призыву политика Алексея Навального люди выходят на митинги и требуют ответа на расследование Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон". Во Владивостоке, Барнауле, Новосибирске, других городах Дальнего Востока и Сибири акции уже состоялись, собрав от тысячи до четырёх тысяч человек
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В нападении на полицейского подозревают 18-летнего Вячеслава Новикова
blogTimothy Dziadko    27.03 00:25 |  число просмотров 52
В нападении на полицейского подозревают 18-летнего Вячеслава Новикова Вячеслав Никитович Новиков 04.03.1999 гр, звонит его тетя и говорит, что ему шьют 317
 
Списки задержанных
www.facebook.com    26.03 20:25 |  число просмотров 367
Списки задержанных Обновления по спискам задержанных в ОВД, частично указаны фамилии задержанных
 
Университет, в котором это происходит, является помойкой
blogGreg Yudin    26.03 14:04 |  число просмотров 854
Университет, в котором это происходит, является помойкой Два слова по поводу вчерашнего видео из Московской консерватории, где препод заставляет студента зачитывать список входящих в «пятую колонну», а потом затыкает ему рот
 
В Татарстане уволено руководство центра противодействия экстремизму
blogPavel Chikov    26.03 12:30 |  число просмотров 483
В Татарстане уволено руководство центра противодействия экстремизму ЦПЭ в Татарстане никогда не был особо политическим - не нижегородские коллеги-самосброды, терроризирующие годами активистов и оппозиционеров. Не питерские, не московские
 
Димон — глиняная нога забронзовевшего колосса
blogOleg Kozyrev    26.03 12:12 |  число просмотров 983
Димон — глиняная нога забронзовевшего колосса Критиковавшие Навального за выбор цели митингов 26 марта должны признать - он попал в точку. Все не ограничилось только рекордным просмотром ролика
 
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Выбор редактора
По поводу назначения нового главного редактора "Ведомостей"
blogМихаил Слободин    25.03 10:50 |  число просмотров 633
По поводу назначения нового главного редактора "Ведомостей" На самом деле происходит не назначение нового Главного Редактора. Начинается проект трансформации Ведомостей и как медиа издания, и как бизнеса. Проблемы у всей редакции и людей Ведомостей гораздо более серьезные, чем кажется снаружи
 
Ушла из жизни театральный критик Яна Постовалова
blogPavel Rudnev    24.03 16:54 |  число просмотров 2526
Ушла из жизни театральный критик Яна Постовалова Ее ждало большое будущее. Собственно, слава уже была с ней. Она остро и ясно писала, чувствовала драматизм, любила театр и людей театра
 
Продолжу о похищениях в Крыму
blogAnton Naumlyuk    24.03 16:45 |  число просмотров 714
Продолжу о похищениях в Крыму В последний раз я приезжал к ним зимой, у родителей Эрвина уже не оставалось сил ждать. Вот что в итоге получилось: много слез, бесконечная история
 
Цитаты дня
" Путин и Медведев сейчас смотрят канал Навального, потому что телевизор ничего им не показывает. "
26.03 |
blog Max Trudolubov
" Мне кстати по-человечески жаль Максакову. Ради Вороненкова она фактически в прямом эфире разрушила свою жизнь. "
24.03 |
blog Ekaterina Vinokurova
" Вороненкова убили - тут 100% акция устрашения. Как с Литвиненко. "
23.03 |
blog Fedor Kuznetsov
"

Вот так жил себе человек жизнью топ-менеджера на хлебном месте, думал что жизнь удалась, покупал виллы и что они там еще покупают, эти ребята. И вот так вот. В камере убили какие-то подонки.

 "
22.03 |
blog fyodork
" Увольнение из лайфа — само по себе анекдот, конечно. Типа, как из борделя за блядство. "
19.03 |
blog whalesgohigh
" Как и 10 лет назад, Максима Мищенко с нетерпением ждёт лагерь. Вот только на сей раз это отнюдь не "Селигер". "
17.03 |
blog Солнечный шторм
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Статьи дня
Адвокат матери Магнитского выпал из окна 5 этажа
Вера Челищева  22.03 11:30 |  число просмотров 681
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Денег нет? Держите!
Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский  22.03 11:01 |  число просмотров 784
Денег нет? Держите! Из страны вывели 700 миллиардов рублей. «Новая газета» отвечает на вопрос: кому досталась эта грандиозная сумма
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События
Исаакиевский раздор
17.03 |  число просмотров 2980
Исаакиевский раздор
У Исаакиевского собора прошли сразу два акции сторонников и противников передачи собора РПЦ: сторонники прошли крестным ходом, который возглавил депутат Милонов. Противники встали вокруг Иссакия в кольцо
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Кино
Т2 Трейнспоттинг
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Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
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Party Like A Russian
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Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Самый могущественный человек в мире
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Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 4930
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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