В "Вестях недели" про митинги против Димона во всей России (весь центр Москвы сегодня был на военном положении, тысячи "космонавтов", автозаков, перегорожены все переулки, выходящие к Тверской) ни слова. Но уже полчаса про то, как всё ужасно на Украине ("Разгул коррупции, народ деморализован"), а также хвалебный сюжет про Джеффа Монсона, у которого татуировка на русском "За свободу". Кто бы самому Монсону сообщил про всё это. Но с этим всё понятно в принципе.

А вот позорнее всех сегодня выступили бывшие РИА Новости. Вот прям впервые стало по-настоящему стыдно за запись в трудовой книжке. Просто отвратительное лизоблюдство и настоящая, в конституционном смысле, цензура. Очень вы меня разочаровываете, бывшие коллеги. Зато Алексей Алексеич Громов наверняка вами доволен. Я надеюсь, вы хотя бы его прямые указания выполняете, а не шестёрок из приёмной.