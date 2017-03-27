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19.03 число просмотров 2618 число записей 20
 
Без особого надрыва
19.03 число просмотров 1013 число записей 9
 
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14.03 число просмотров 2938 число записей 20
 
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Списки задержанных
Списки задержанных
www.facebook.com
26.03 20:25 |  число просмотров 367
Обновлений по спискам ОВД, частично фамилии задержанных:
ОВД Бутырский — 30 человек
ОВД Марьина Роща — 10 человек
ОВД Головинский — 19 человек
ОВД Марфино — 20 человек
ОВД Мещанский — 20 человек
ОВД Покровское-Стрешнево — 24 человека
ОВД Хорошево-Мневники — 30 человек (Юрий Волнов, Кедич Андрей (несовершеннолетний), Кононов Герман, Фабричнев Александр, Кирсанов Максим, Швецков Александр, Поршин Арсений, Малыхин Антон, Бочков Дмитрий, Иванов Илья, Николай Игнатенков (несовершеннолетний), Даниил Розовский)
ОВД Войковский — 23 человека (Зайцев Федор, Дьячков Александр, Павленко Николай, Амосов Андрей, Быков Антон, Быкова Алена, Данила Малюков, Протащик Федор, Холодцов Глеб, Комаров Денис, Ефремов Михаил, Лянгузов, Юрий Морозов, Валерий, Карельчицев Иван, Коршенко Василий, Егоров Вадим, Изгатович Александр, Бордеев Илья, Ермаков Антон, Соколов Алексей, Денис Комиссаров, Ишишкин Денис, Виноградов Сергей)
ОВД Хорошевский — 24 человека
ОВД Левобережный — 16 человек
ОВД Коньково — количество неизвестно
ОВД Щукинское — 11 человек
ОВД Южное Тушино — 30 человек
ОВД Тверское — 1 человек
ОВД Дорогомилово — 18 человек
ОВД Восточное Дегунино — 36 человек
ОВД Нагорный — 28 человек
ОВД Академический — 26 человек (Юдин Денис, Наседкин Дмитрий, Андреев Павел, Анцифриев Максим, Мамонов Николай, Семиков Дмитрий, Киц Владимир, Осеюк Андрей, Арбобов Бахран, Синюков Николай, Российский А., Морозов Л., Зайцев Алексей, Антощенков Артем, Ковалев Сергей, Максим, Куликов Дмитрий, Вахтеров Дмитрий, Крюков Тимофей, Гришин Олег, Лизунов Никита, Кузнецов Владислав, Соколов Андрей, Перебатова Елизавета, Живцова Юлия, Кухарев Дмитрий, Глобин Александр, Макаров Андрей)
ОВД Даниловский — 17 человек (Волков, Роман Рубанов, Оксана Баулина, Салангин Алексей, Широков Константин, Глембо Антон, Горькаев Сергей, Кесарева Екатерина, Бахрушин Алексей, Мосин Владислав, Бузина Владимир, Помазуев Александр, Руслан Аблякимов, Екатерина Мельникова, Жданов Иван)
ОВД Обручевский — 14 человек (Заморский Антон, Кадиев Шамиль, Соловьев Михаил, Топоров Александр, Филонов Василий, Кондрашов-Ворожейкин Александр, Кирьянов Артемий, Хмелев Михаил, Полещук Александра, Умнов Тихон, Умнов Серафим, Судмицин Максим, Раманчаускас Денис (несовершенолетний), Капустин Денис, Смирнов Иван, Костромской Роман, Шершнев Сергкй, Сорокин Иван)
ОВД Останскинский — 18 человек
ОВД Строгино — 12 человек
ОВД Преображенский — 28 человек (Дунов максим, Гараев Эмиль, Рогачев Александр, Абдулаев Руслан, Кубаровский Дмитрий, Каменки Дмитрий, Отставной Сергей, Вертелецкий Никита, Крылов Дмитрий, Баранцов Дмитрий, Каргашин Дмитрий, Габбасов Эдуард, Совермошин Иван, Образцов, Макаров Даниил, Крылов, Браушкин Артем, Кузнецов Андрей, Зайцев Илья, Борисов Павел, Филиппов Александр, Нуманов Дамир, Рябикова Мария, Клочков Игорь, Кузнецов Даниил, Крестов Сергей, Крестов Геннадий, Дергачев Степан, Тамилов Илья, Топор Настя, Грызунов Борис, Грызунова Анастасия, Мусин Вадим, Медведев Тимофей)
ОВД Черемушки — 32 человека (Босенко Павел, Данилин Александр, Бахтиаров Роман, Нивельскихй Валентин, Левушкин Евгений, Богатырев Александр, Мюллер Димитрий, Игорь Галицкий, Винников Иван, Клочков Сергей, Макеев, Бахтин Даниил, Соловьева Ирина, Волков Иван, Омар Хазамов, Павличенко Вадим)
ОВД Басманный — 35 человек
ОВД Ломоносовский — 14 человек(Прокопенко Владимир, Ролин Никита, Ешенко, Ионов Дмитрий, Жиленков Яков (несовершеннолетний), Никитин Иван, Вавилов Денис, Глебов Александр, Панов Максим, Вилакия Август)
ОВД Нагатинский затон — 23 человека
ОВД Ярославский — 23 человека (Владислав Фомин, Елена Живкова, Александр Березников, Константин Березников, Алексей Шишкин, Роман Алиев, Никита Столяров, Глеб Енгалычев, Андрей Архангельский, Евгений Данильченко, Евгений Кушков, Иван Козихин, Евгений Антохин, Егор Артемов, Глеб Карпов, Оксана Просникова, Юрий Гарайдич, Виталий Тарасенков, Александр Витиков, Алексей Аниканов, Игорь Литвинов, Алексей Бабак, Андрей Парамонов)
ОВД Богородское — 27 человек (Берендеев Даниил, Лутин Олег, Марченко Павел, Медовщиков Михаил, Миняйло Алексей, Пушков Владислав, Казицын Александр, Попов Филипп, Копаев Александр, Королёв Антон, Королёв Александр, Докучаев Сергей, Норинский Кирилл, Кольцов Виталий, Сорокин Петр, Демьяненко Роман, Подувальцев Алексей, Крылов Денис, Радель Михаил, Жмырёв Дмитрий, Кулий Юрий, Козлов Илья, Абрамов Артур, Костромин А. С., Дмитришин Илья, Арефьев Артем, Ксенофонтов Алексей)
ОВД Восточное Дегунино — 30 человек
ОВД Северное Бутово — 24 человека (Паршинова Анастасия Анатольвна, Устинов Алексей, Николай Николаевич Карин, Даниил Казбеков, Роман Дуров, Дмитрий Поджаров, Гребешков Александр, Менжерицкий Сергей Александрович, Макаревич Герман, Герасимов Никита, Селезнев Денис, Микрюков Лев, Смышляев Валерий, Крутов Владислав, Петр Деев)
ОВД Марьино — 17 человек
ОВД Донской — 23 человека (Тимофей Дзядко, Антон Иващенко, Кирилл Маннянов, Наил Шарафутдинов, Иван Графский, Юрий Стукен, Юрий Хмелинин, Олег Шаграманов, Виталий Савельев, Анна Турсина, Кирилл Зенков, Елена Миклашевская, Серафима Селецкая, Наиль Насыров, Александр Ольшевский, Александр Штефанов (школьник), Никита Мисунов, Рустам Ибрагимов, Валентин Копылов (школьник), Вячеслав Новиков (школьник), Николас Грегори, Максим Коваленко (школьник), Даниил Гольницын (школьник))
ОВД Тропарево-Никулино — 26 человек
ОВД Москворечье-Сабурово — 16 человек
ОВД Лефортово — 10 человек
ОВД Алтуфьево — 30 человек
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