Критиковавшие Навального за выбор цели митингов 26 марта должны признать - он попал в точку. Все не ограничилось только рекордным просмотром ролика об образе жизни Дмитрия Медведева. Люди по всей стране оказались настолько возмущены, что вышли не просто на митинги, но на митинги несанкционированные, с многократными угрозами властей в адрес участников. Почему же это произошло? Главное, это конечно ситуация в экономике. Все слои населения, кроме коррумпированной верхушки, стремительно беднеют. Повышаются цены, растет количество разного рода поборов и штрафов, растут тарифы на ЖКХ, банки начинают все больше себе откусывать со счетов, мобильные операторы не отстают. Все вместе сильно очищает кошелек не только бедных слоев, но и среднего класса. Любая коррупция властей в условиях действительно бедности людей начинает вызывать уже нешуточное раздражение. Следующий фактор - сам стиль путинизма. Путин слишком долго и намеренно позволял карманным фэнтезийным экономистам вроде Глазьева, Делягина и всей телевизионной шобле пропагандистов критиковать, смеяться над "либералами в правительстве", которые там якобы есть и лидер которых якобы Медведев. Мол, царь ничего не знает, это либеральные бояре в правительстве чудят. Медведев стал легитимным объектом критики даже для лояльной Кремлю оппозиции. Смотрите, с каким удовольствием начали участвовать в антимедведевских действиях даже обычно помалкивающие коммунисты. Навальный в политическом смысле рисковал, объявляя эти митинги. По сути только он сам верил, что люди выйдут на заявленную тему. Ни одна крупная политическая сила не поддержала #ДимонОтветит. Время доказало, что Навальный был прав, а другие политические силы - нет. Смотрите, целый год до выборов, но уже сейчас по всей стране в десятках городов тысячи людей готовы выходить даже на несанкционированные митинги. Опыт Триумфальной площади получает уже вся страна. Особенно важно, в митингах активно участвует молодежь, насытившаяся враньем взрослых. (Кстати, уверен, что теперь путинисты еще активнее начнут вести "работу в школах", а значит самые неприятные из учителей будут еще больше наседать на детей, ругая их за честность и убеждения, а значит протестующей молодежи, задетой ложью взрослых, будет в дальнейшем еще больше). Димон оказался глиняной ногой забронзовевшего путинского колосса. Ногой, обутой в ржавый кроссовок. Димон уже посыпался. Шатается и колосс.