Ответ простой: не сидеть дома, это самое главное. Главная мечта всех коррупционеров России: чтобы акция протеста закончилась ничем. Надо понимать, что они серьёзно напряглись. Митинги-то заявлены сразу в 100 городах страны. Такого никогда не было и происходящее показывает: именно антикоррупционная повестка объединяет всех, вне зависимости от политических взглядов. Теперь к конкретике. Москва Улица Тверская, 14-00. Тут расклад понятен. Закон на нашей стороне и по решению КС шествие и митинг считаются согласованными. Тем не менее, Тверскую перегораживать нам не будут, нормальный митинг провести не дадут. Однако выйти мы должны, и не выйти означает снять свои претензии и к Медведеву с дворцами, и ко всем остальным. Я претензии снять не готов и, думаю, не я один. Я сидел и думал над форматом, который: 1. Даст нам возможность выйти на улицу 2. Затруднит противодействие 3. Не нуждается в координации 4. Минимизирует риски задержания Обдумав всё, предлагаю следующее. Вот улица Тверская: Она длиной 2,5 км. Там есть метро (сверху вниз): Белорусская, Маяковская, Пушкинская, Чеховская, Охотный ряд. Что мы обычно делаем на шествиях? Идём. Идём вместе в знак протеста, солидарности или поддержки. Вот и здесь надо выйти из любого метро в любой точке Тверской улицы и идти. Просто пройти со всеми любой участок. Направление: против часовой стрелки, если представить оба тротуара окружностью. То есть. Можно выйти на Белорусской и идти по ходу движения вниз до Охотного ряда. Можно выйти на Маяковской и идти до Пушкинской. Можно выйти на Пушкинской, дойти до Охотного ряда, перейти улицу и идти до Пушкинской, но уже вверх, тоже по ходу движения. Можете пройти километр. Можете пять — вверх и вниз. Тут уж от настроя зависит. Больше лучше, чем меньше. Идём с радостными лицами. Наслаждаемся весенним днём. Приветствуем друзей, и в наших глазах решимость бороться с коррупцией. Не знаю там, волну пускаем, как на стадионе. Если нас будем много, то кольцо из тротуаров на Тверской выйдет бурлящим. Настоящее шествие получится. Только без начала и конца. Плакаты и российские флаги приветствуются, но (тут сами понимаете) они повышают вероятность задержания. Впрочем, как я и писал: обещаю сделать жалобу в ЕСПЧ каждому задержанному и привлеченному к ответственности. Получите потом компенсацию от правительства РФ. Я такие по каждому задержанию получил. Я тоже так пойду, выполняя обещания избирателям. В 2013 году за меня проголосовали 30% избирателей Москвы. Я обещал им, что буду выступать против коррупции, несмотря на любое давление. Вот я и выступаю. Считаю, что выражаю мнение сотен тысяч и миллионов москвичей. Кто мне может помешать идти по родному городу? Вот московская группа в ФБ, вот она во ВК. Если идёте, то обязательно призовите всех своих знакомых. Подготовка. Актуально и для Москвы, и для регионов Важно помнить цель акции «Он нам не Димон»: у власти мы требуем ответов, народ мы информируем о происходящем. Это очень важно. Мы ж не наивные люди, чтобы считать, что одним митингом можно что-то решить. Здесь лежат макеты листовок. В том числе для распространения в своём подъезде (ДМП-формат). Не поленитесь, распечатайте и повесьте. Здесь лежат плакаты для митинга. Шуффити: Увидел классную идею в блоге Дмитрия Чернышева. Давайте реализуем её. Мне кажется, это наш случай в условиях цензуры СМИ: Одним из символов нашего расследования стали цветастые кроссовочки Димона, с них всё началось. И все мы знаем молодёжную традицию многих стран: забрасывание кроссовок на провода. Это давно уже не символика уличных банд, а направление уличного искусства. Термин даже есть — «Шуффити» (Shoes + Graffity). Давайте соединим две вещи. Пусть в России обувь, висящая на проводах, станет символом того, что мы ждём ответов на вопросы о коррупции. Внимательное изучение нормативной базы показало, что это совершенно законно и ничего не нарушает. Просто соблюдайте элементарные меры предосторожности. А старая обувь у всех есть. Сарафанное радио быстро разнесёт всем, что это означает: от молодых до старых. Плакаты на тему акции. Делайте их. Делайте их смешными. Фотографируйте и распространяйте. Отдел расследований ФБК учреждает приз за лучший плакат. Автор получит точно такие же кроссовки, как у Дмитрия Анатольевича. Куда идти в регионах. Вот список групп. Ищите свой город и присоединяйтесь. В некоторых городах есть согласования. В остальных мы исходим из того же принципа, что в Москве: если нам не дают места, то КС указывает, что согласовано то место, куда подавали первую заявку. Акция стихийная, 98 городов мы координировать не можем, следите за тем, что пишут в группах, но главное — выходите. Остаться дома — всё равно, что написать личное письмо Медведеву, Путину, Елисееву, Ротенбергу, Тимченко и остальным: ребята, всё нормально. Обкрадывайте нас дальше и не беспокойтесь, мы всё стерпим, даже вопросов задавать не будем. 26-го увидимся с теми, кто терпеть вечно не готов. PS.

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