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Раз молчат, надо выходить на митинг
Раз молчат, надо выходить на митинг
Navalny
15.03 12:47 |  число просмотров 312
13 миллионов человек (9% населения РФ) посмотрели «Димона» и, уверен, не меньше 10 миллионов хотели бы получить какие-то разъяснения от власти.

Какие-то заверения в том, что будет расследования. Услышать хоть что-то.

Слова «обвинения уголовника Навального мы не комментируем» мало кого удовлетворили.

Вот вам герой России и заслуженный лётчик-испытатель. Он задаёт те же самые вопросы.

И ему ответа нет. Он тоже недостоин ответа?

И вот я смотрю эту тв-жабу, вылезшую из своих элитных апартаментов за 162 миллионов рублей, и она заявляет всей стране по кремлёвскому темнику.

Посмотрите, с 1:24:34.

'Президента Южной Кореи Пак Кэн Хе свергли. Она развела вокруг себя фонды, которые сплелись в сеть государственной коррупции. Похоже... на Хиллари Клинтон.

СЕРЬЕЗНО?! Обсуждаем Хиллари Клинтон в связи с сетью коррупционных фондов?!

Я не знаю, что там у Хиллари Клинтон, но по мне так корейская коррупционная схема очень похожа вот на это:

Только в гораздо большем масштабе. Вся Корея сейчас ликует — выгнали президента, которому на фонды загнали 97 миллионов долларов. И ещё один возмутительный случай, оскорбивший каждого корейца: дочери подруги президента компания Самсунг купила лошадь!

Вот ведь какое ужасное преступление. Глава Самсунга, между прочим, сейчас под арестом, в том числе за этот эпизод.

А теперь сравните с этим:

70 миллиардов рублей — больше миллиарда долларов и в десять раз больше, чем в Южной Корее, закинули взятками в фонды Медведева. Какая там лошадь, тут дворцы и виноградники.

И ноль реакции. И ноль пояснений. Нет даже дежурной фразы: компетентные органы во всем разберутся.

Вы же знаете, что самый популярный заголовок статьи из серии «реакция власти на расследование ФБК» это: Медведев забанил Навального в инстаграм.

Весело, конечно, но мне этого мало. Я хочу получить свои ответы.

Власть играет с нами в игру вроде «гляделок». Кто кого переглядит и не моргнёт. Кто дольше протянет: мы со своим возмущением и вниманием к тебе или они — с выражением лица, как будто нет никакого расследования и не надо ничего комментировать.

Лично я хотел бы свои ответы получить.

И лично я знаю твёрдо одно: богато живут только те страны, где люди публично возмущаются коррупции. На улицу идут мгновенно.

Тут исключений нет. Прямая зависимость.

В Исландии свалили премьера всего лишь за офшор. Там и средняя зарплата 195 000 рублей.

В Южной Корее митинги и импичмент — средняя зарплата 145 000 рублей.

В Бразилии, которую до сих пор принято у нас считать менее развитой, митинги с импичментом за коррупцию и мы видим, что это страна давно и уверенно обгоняет Россию по средней зарплате — там она около 60 000 рублей.

Давайте сделаем шаг навстречу богатству и развитию: тоже выйдем все на прекрасный весенний мирный митинг и попросим власть ответить на наши вопросы о коррупции вообще и схемах «Димона» в частности.

Призываю присоединиться всех, кто считает, что он достоин ответа.

Я подал заявку на митинг и шествие 26 марта в Москве.

Мы также сможем централизовано подать заявки в нескольких крупнейших городах.

Но гораздо важнее ваша инициатива на местах. Давайте проведём такие митинги/пикеты вообще везде. Вот образец заявки, там всё просто. Подайте её в мэрию своего города на 26 марта. Заявка подаётся за 10-15 дней и сегодня-завтра у вас полно времени на это.

Приведите своих друзей, нарисуйте пару смешных плакатов. Пусть это будет митинг на 10 человек в небольшом городе, но вы и гражданином себя почувствуете, и развлечётесь, и Димона с корешами огорчите.

Всё зависит исключительно от нашей активности и веры в себя. Выйдут завтра на улицы России все, кто посмотрел наш фильм и реально возмущён — да ладно, хотя бы те, кто лайк под ним поставил на ютюбе — завтра уедет Димон сначала в отставку, потом под следствие. И — послезавтра — уровень коррупции реально уменьшится. Потому что поймут ребятки в Кремле — само население нарисовало новую красную черту. Пересекать опасно.

26 марта. В любом городе страны. Выходим и вежливо спрашиваем. Но уже на улице, раз они делают вид, что в интернете не замечают.

Вот группа в фейсбуке московского мероприятия.

Если согласны со мной, то распространяйте этот ролик, пишите, что тоже пойдёте. Подавайте заявки и присоединяйтесь ко всем остальным в вашем городе.

Ответы получает лишь тот, кто настойчиво спрашивает.
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